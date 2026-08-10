Denza hävdar att nya Z9S har världens längsta räckvidd – kan köra från New York till Detroit utan stopp

Denza Z9S är en effektivare version av Z9 GT

Det kinesiska företaget uppger en räckvidd på 1 100 km mellan laddningarna

Flaggskeppsversionen kostar från 349 800 yuan, motsvarande cirka 480 000 kronor, i Kina

Denza Z9 GT har länge pekats ut som en seriös konkurrent till Porsche Taycan, med imponerande prestanda från ett valbart system med tre elmotorer, rejäl räckvidd och löften om laddningstider på under tio minuter tack vare BYD-koncernens Flash Charging-teknik.

Efter att ha blivit en succé i Kina är Z9 GT till slut på väg till Storbritannien och Europa. Trots att priserna passerar 100 000 pund ser modellen ut att kunna utmana de mer etablerade premiumtillverkarna med massor av prestanda och möjlighet till en räckviddsförlängande hybriddrivlina som kan köra omkring 80 mil med en kombination av el och bensin.

Hemma i Kina har Denza redan börjat finslipa konceptet. Företaget har nyligen öppnat orderböckerna för den mer aerodynamiskt effektiva Z9S, som är utrustad med BYD:s Blade Battery 2.0 på 102,3 kWh.

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Framsteg inom batteri- och motoreffektivitet, tillsammans med en mer strömlinjeformad fastback-kaross, innebär att Z9S enligt Denza kan köra 1 100 kilometer på en enda laddning. Därför hävdar företaget att detta är ”elbilen med längst räckvidd i världen”.

Det finns dock en viktig brasklapp: siffrorna kommer från den kinesiska CLTC-körcykeln, som är ökänd för sina generösa räckviddsuppskattningar.

Om siffrorna stämmer skulle en Z9S-ägare kunna köra från New York till Motor City, Detroit, utan att behöva stanna för att ladda.

(Image credit: Denza/CNEV Post)

På samma sätt skulle förare kunna packa bilen i Berlin och köra hela vägen till Paris utan att behöva använda det offentliga laddnätverket.

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Om vi använder en vanlig omräkningsfaktor på 0,80 för att översätta den kinesiska CLTC-siffran till den striktare europeiska WLTP-körcykeln hamnar räckvidden fortfarande på omkring 88–90 mil.

En omräkning till den amerikanska EPA-körcykeln skulle ge en räckvidd på ungefär 77 mil, vilket fortfarande är oerhört imponerande.

Enligt Electrek kostar instegsmodellen Premium från 319 800 yuan i Kina, motsvarande ungefär 440 000 kronor. Flaggskeppsversionen börjar på 349 800 yuan, cirka 480 000 kronor, medan Performance-versionerna med tre elmotorer kostar från 389 900 yuan, motsvarande omkring 535 000 kronor.

Men som vi nyligen såg när de brittiska priserna för Z9 GT presenterades stiger priserna dramatiskt när importavgifter och lokala skatter läggs till.

Maximal räckvidd blir allt mindre viktigt

(Image credit: Denza/CNEV Post)

Vi börjar komma in i en era där det inte längre är särskilt ovanligt att elbilar i premiumsegmentet klarar över 72 mil på en enda laddning.

Volvo EX60, senaste Mercedes-Benz CLA, BMW iX3 och den senaste Tesla Model 3 Long Range kan alla erbjuda räckvidder på omkring 72 mil eller mer. Det är inte särskilt långt från den omräknade WLTP- och EPA-räckvidden för Denzas påstått ”världsledande” Z9S.

Påståenden från Kina om ”elbilen med längst räckvidd i världen” behöver därför tas med en nypa salt, eftersom det finns stora skillnader i hur landet genomför sina tester av elbilars effektivitet och räckvidd.

Dessutom är det sällan som de här bilarna, med sina enorma batteripaket och avancerade elmotorer, behåller sina lockande kinesiska priser när de väl lanseras på marknader utanför Kina.

Istället för att fokusera helt på maximal räckvidd tycker jag att potentiella köpare borde vara mer entusiastiska över en bredare lansering av BYD:s Flash Charging-teknik utanför hemmamarknaden. Den har potential att drastiskt minska den totala restiden på längre elbilsresor genom extremt snabba laddstopp.

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