Nya Zeekr 9X är en sexsitsig hybrid-SUV med 737 kilometers räckvidd – ska utmana i lyxklassen

Den stora lyx-SUV:en har utvecklats vid Zeekrs globala designcenter i Göteborg och kommer till Europa med sex sittplatser och i den välutrustade Ultra-versionen. Modellen ska ta Zeekr längre upp i lyxsegmentet, där märket vill konkurrera med komfort, teknik och köregenskaper.

Zeekr har ännu inte offentliggjort de fullständiga europeiska specifikationerna, men de preliminära siffrorna pekar på en bil med både lång räckvidd och ovanligt snabb laddning.

(Image credit: Zeekr)

Elmotorerna står för den vanliga körningen

Zeekr 9X introducerar tillverkarens nya Super Hybrid-drivlina. Vid vanlig körning är det elmotorerna som driver bilen, medan bensinmotorn främst fungerar som en generator och producerar ström till batteriet vid behov.

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Vid högre hastigheter eller kraftig acceleration kan bensinmotorn även bidra direkt till framdrivningen via framaxeln. Enligt Zeekr ska systemet kombinera den tysta och omedelbara körupplevelsen hos en elbil med den större flexibilitet som en hybriddrivlina kan erbjuda.

Drivlinan bygger på en 900-voltsarkitektur. Zeekr uppger att batteriet kan laddas från 10 till 80 procent på 9,5 minuter med en kompatibel DC-snabbladdare.

Den totala räckvidden anges preliminärt till upp till 737 kilometer. Zeekr har däremot ännu inte avslöjat hur stor del av sträckan bilen kan köra enbart på el.

(Image credit: Zeekr)

En kupé med 47-tums head-up-display

På insidan har Zeekr använt material som nappaläder, äkta trä och mikromocka, ett konstgjort material med en mockaliknande känsla. Kupén är fördelad över tre sätesrader och har plats för totalt sex personer.

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Föraren får en enorm 47-tums head-up-display som sträcker sig över vindrutan, medan infotainmentsystemet styrs via en 17-tums OLED-skärm.

Passagerarna på den andra sätesraden får dessutom en egen skärm för bland annat komfort- och underhållningsfunktioner. Ljudsystemet har utvecklats av brittiska Naim och består av hela 32 högtalare – ja, det är väldigt många högtalare.

Zeekr 9X får även adaptiv luftfjädring med dubbla luftkammare, elektroniskt styrda stötdämpare och aktiv brusreducering. Ett av sätena på andra raden kan fällas nästan helt plant och fungerar enligt Zeekr som ett så kallat Business Class-säte.

(Image credit: Zeekr)

Gott om utrymme trots tre sätesrader

De stora bakdörrarna kan öppnas i en vinkel på upp till 90 grader, medan elektriska insteg ska göra det enklare att ta sig in och ut ur bilen.

Bagageutrymmet rymmer 677 liter när samtliga säten används. Fälls den andra och tredje sätesraden ned ökar lastkapaciteten till 2 148 liter. Bilen får dessutom dra ett släp på upp till 2 000 kg.

Förarassistanssystemen använder en kombination av lidar, kameror, radar och ultraljudssensorer. Bilen får dessutom adaptiva matrixstrålkastare och stöd för trådlösa mjukvaruuppdateringar.

(Image credit: Zeekr)

Pris och tillgänglighet

Zeekr har ännu inte offentliggjort något svenskt pris eller exakt lanseringsdatum för Zeekr 9X.

Tillverkaren betonar samtidigt att specifikationerna ännu inte är slutgiltigt validerade eller typgodkända. Laddningstid, räckvidd och andra prestandasiffror kan därför komma att ändras innan den europeiska versionen når marknaden.