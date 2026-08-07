Xiaomis första fullstora hybrid-SUV kan köra 50 mil på el innan den behöver en enda droppe bensin

Xiaomi lanserar officiellt SUV-modellerna SkyNomad N70 och N90

Båda kombinerar en 1,5-liters bensinmotor med enorma NMC-batterier på 76 kWh

Hybridtekniken ger en total räckvidd på över 160 mil

Efter framgångarna med de helt eldrivna modellerna SU7 och YU7, som erbjuder prestanda och räckvidd i nivå med Porsche Taycan, ger sig den kinesiska teknikjätten Xiaomi nu in på marknaden för hybrid-SUV:ar.

Efter att ha gett oss en första titt på modellerna för några veckor sedan har företaget nu presenterat SkyNomad N70 och N90 i sin helhet. I Kina kostar de från cirka 340 000 kronor och är två rejäla SUV:ar med plats för antingen fem eller sju personer, beroende på konfiguration.

Till skillnad från Xiaomis tidigare elbilar använder modellerna under det nya varumärket SkyNomad en 1,5-liters bensinmotor från Changan tillsammans med ett enormt NMC-batteri på 76 kWh, vilket ger imponerande räckvidd.

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Enligt den relativt generösa kinesiska CLTC-körcykeln erbjuder Xiaomi SkyNomad N90 Max en sammanlagd räckvidd på upp till 1 705 kilometer.

(Image credit: Xiaomi/SkyNomad)

Kunder i Kina kan även välja ett billigare batteri på 52 kWh, men med det större batteriet på 76 kWh i den femsitsiga N70 ligger räckvidden på enbart el på nästan 505 kilometer, enligt CLTC.

Om vi räknar bort en del av CLTC-körcykelns generösa siffror motsvarar det ungefär 400 kilometer enligt den europeiska WLTP-körcykeln. Det är fortfarande tillräckligt för att överträffa räckvidden hos en hel del renodlade elbilar.

Xiaomi har dessvärre ännu inte presenterat några planer på att sälja SkyNomad-modellerna utanför hemmamarknaden. Företaget har däremot tidigare sagt att det hoppas kunna lansera SU7 och YU7 i Storbritannien och Europa senast 2028.

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Bara ett fynd i Kina

(Image credit: Xiaomi/SkyNomad)

Som vi redan har sett med BYD:s lyxmärke Denza blir priserna på högpresterande och lyxiga kinesiska elbilar betydligt mindre lockande när lokala skatter och importavgifter läggs till.

Nyligen avslöjades exempelvis att superbilsutmanaren Denza Z kommer att kosta från hela 142 900 pund i Storbritannien, medan den topputrustade Racing-versionen kostar 172 900 pund. I Kina kostar modellen motsvarande omkring 970 000 kronor.

Vi kan förvänta oss ett liknande mönster för modeller som SkyNomad N70 och N90 om de så småningom lanseras i Europa, särskilt eftersom de är utrustade med batteripaket i samma storleksklass som de som används i många konkurrerande renodlade elbilar.

Den som hoppas på priser som ligger långt under modeller som Audi Q7, Volvo XC90 eller till och med de något billigare Kia EV9 och Hyundai Ioniq 9 kan därför bli besviken när de officiella europeiska priserna så småningom presenteras.