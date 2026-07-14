Xiaomi presenterar sin första SUV med räckviddsförlängare och den ser ut som ett privatjet på hjul

Xiaomi presenterar sin första SUV med räckviddsförlängare

SkyNomad kommer att vara ett separat varumärke vid sidan av Xiaomis renodlade elbilssatsning Xiaomi Auto

Den 1,5-liters stora bensinmotorn tillverkas av Changans dotterbolag Harbin Dongang

Xiaomi har presenterat sitt första elfordon med räckviddsförlängare (EREV) och tar därmed klivet in i den hårt konkurrensutsatta marknaden för lyxiga SUV:ar genom ett helt nytt varumärke som fått namnet SkyNomad.

Efter framgångarna med både SU7 och YU7 – där den förstnämnda har sålt bättre än Tesla Model 3 på den kinesiska marknaden – ser smartphonetillverkaren nu en möjlighet att bredda sitt utbud med en elbil där en bensinmotor fungerar som generator och laddar batteriet under körning.

Drivlinan är fortfarande ovanlig i Europa, där endast modeller som Leapmotor C10 REEV och Mazda MX-30 R-EV säljs på många marknader. I Kina har tekniken däremot blivit betydligt mer framgångsrik.

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Li Auto leder för närvarande segmentet med sex modeller som kombinerar förbränningsmotor och batteripaket, medan även AITO, Deepal, Avatar och Leapmotor erbjuder liknande lösningar.

Till skillnad från traditionella laddhybrider, där bensinmotorn både kan driva hjulen och ladda batteriet, används förbränningsmotorn i en EREV enbart som generator. Själva framdrivningen sker alltid med elmotorer.

Enligt Car News China kommer SkyNomad initialt att erbjuda modellerna N70 och N90. Den sistnämnda blir en stor SUV med tre sätesrader, vridbara framsäten, en exklusiv läderklädd interiör och en N90 Max Camping Edition med uppfällbart tak och inbyggd sidomarkis för den som vill campa med extra komfort.

SkyNomad lyfter även fram bilens modulära kupé i sitt marknadsföringsmaterial. Enligt företaget kan interiören förvandlas till en studio för en person, ett kafé för två, ett mötesrum för tre eller en lekyta för hela familjen.

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Under skalet sitter en 1,5-liters bensinmotor från Changans dotterbolag Harbin Dongang, som fungerar som generator åt ett 76 kWh NMC-batteri i N90. Drivningen sköts av två elmotorer som tillsammans levererar 310 kW (416 hk).

Onödigt stor

(Image credit: Xiaomi/SkyNomad)

Xiaomi kliver in på en marknad där ledande Li Auto enligt Electrek har sett försäljningen falla med 74 procent under årets fyra första månader jämfört med samma period förra året.

Att komplettera modellprogrammet med EREV-bilar kommer sannolikt att stärka Xiaomis position på den kinesiska marknaden, men det är svårt att bortse från hur enorm N90 faktiskt är. Den mäter över fem meter på längden och väger hela 3 361 kg, vilket gör att de 416 hästkrafterna känns förhållandevis blygsamma.

Enligt Car News China klarar N90 omkring 370 kilometer på ren el innan batteriet är urladdat och den 1,5-liters stora bensinmotorn börjar producera el. Den totala räckvidden uppges överstiga 1 500 kilometer.

Det är också intressant att Xiaomi – ett företag som haft stora framgångar med rena elbilar – nu väljer att återintroducera en förbränningsmotor i sitt modellutbud.

All kommunikation från Kina pekar dessutom på att landets publika laddnätverk är både snabbare och betydligt mer utbyggt än på många andra marknader. Det väcker frågan om det verkligen finns ett behov av stora, tunga elbilar med räckviddsförlängare som den här.

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