Xiaomi avduker sin første SUV med rekkeviddeforlenger, og den ser ut som et privatfly på hjul

Xiaomi avduker sin første SUV med rekkeviddeforlenger

SkyNomad blir et eget merke ved siden av Xiaomis rene elbilsatsing Xiaomi Auto

1,5-liters bensinmotoren er produsert av Changans datterselskap Harbin Donggang

Xiaomi har avduket sitt første rekkeviddeforlengende elbil (EREV), og går inn i det svært konkurransepregede markedet for luksus-SUV-er med et helt nytt merke kalt SkyNomad.

Etter suksessen til både SU7 og YU7 – hvor førstnevnte har solgt flere biler enn Tesla Model 3 på det kinesiske markedet – ser smarttelefonprodusenten nå en mulighet til å utvide tilbudet sitt med en elbil der en bensinmotor fungerer som generator og lader batteriet under kjøring.

Drivverket er fortsatt uvanlig i Europa, hvor bare modeller som Leapmotor C10 REEV og Mazda MX-30 R-EV selges i mange markeder. I Kina har imidlertid teknologien blitt mye bedre mottatt.

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Li Auto leder for tiden segmentet med seks modeller som kombinerer forbrenningsmotor og batteripakke, mens AITO, Deepal, Avatar og Leapmotor også tilbyr lignende løsninger.

I motsetning til tradisjonelle plug-in-hybrider, hvor bensinmotoren både kan drive hjulene og lade batteriet, brukes forbrenningsmotoren i en EREV kun som generator. Selve fremdriften skjer alltid av elektriske motorer.

Ifølge Car News China vil SkyNomad i utgangspunktet tilby modellene N70 og N90. Sistnevnte vil være en stor SUV med tre seterader, svingbare forseter, et eksklusivt skinntrukket interiør og en N90 Max Camping Edition med uttrekkbart tak og innebygd sidemarkise for de som ønsker å campe med ekstra komfort.

SkyNomad fremhever også bilens modulære kupé i markedsføringsmateriellet. Ifølge selskapet kan interiøret gjøres om til et studio for én person, en kafé for to, et møterom for tre eller et lekeområde for hele familien.

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Under panseret sitter en 1,5-liters bensinmotor fra Changan-datterselskapet Harbin Donggang, som fungerer som generator for et 76 kWh NMC-batteri i N90. Driften leveres av to elektriske motorer som til sammen leverer 310 kW (416 hk).

Unødvendig stor

(Image credit: Xiaomi/SkyNomad)

Xiaomi går inn i et marked der den ledende produsenten Li Auto, ifølge Electrek, har opplevd salget falle med 74 prosent i løpet av årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Å supplere modellprogrammet med EREV-biler vil sannsynligvis styrke Xiaomis posisjon i det kinesiske markedet, men det er vanskelig å ignorere hvor enorm N90 faktisk er. Den måler over fem meter i lengden og veier hele 3 361 kg, noe som gjør at de 416 hestekreftene føles relativt beskjedne.

Ifølge Car News China kan N90 kjøre rundt 370 kilometer på ren strøm før batteriet er utladet og dens 1,5-liters bensinmotor begynner å produsere strøm. Den totale rekkevidden sies å overstige 1500 kilometer.

Det er også interessant at Xiaomi – et selskap som har hatt stor suksess med rene elbiler – nå har valgt å gjeninnføre en forbrenningsmotor i modellutvalget.

Videre indikerer all kommunikasjon fra Kina at landets offentlige ladenettverk er både raskere og betydelig mer omfattende enn i mange andre markeder. Dette reiser spørsmålet om det virkelig er behov for store, tunge elbiler med rekkeviddeforlengere som denne.

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