Jeg har sett den nye elektriske Citroën 2 CV – en fantastisk hyllest til en av de mest sjarmerende originalene i bilhistorien

Citroën har som mål å gjøre sin gjenopplivede 2 CV til en av de rimeligste elbilene på markedet.

Den lille elbilen henter flere av originalens mest elskede trekk.

Europeiske bilmerker ser i økende grad tilbake på sine klassiske modeller for å stå imot konkurransen fra kinesiske produsenter.

Den var høyt elsket av franske bønder, som på 1940-tallet kunne frakte egg over humpete jorder uten at de knuste. Den ble også satt stor pris på av bilkjøpere i store deler av Europa, takket være sitt enkle, allsidige og praktiske design. I dag har Citroën 2 CV nærmest kultstatus blant entusiaster av klassiske biler.

I likhet med Renault – som nylig har gjenopplivet både Renault 5 og den mer nytteorienterte Renault 4 – håper Citroën å utnytte den økende bølgen av bilnostalgi. Dette skal de gjøre med en svært rimelig elbil som kan brukes til en rekke ulike formål.

Citroëns administrerende direktør, Xavier Chardon, har uttalt at selskapet sikter mot en pris på rundt 15 000 dollar for en produksjonsklar versjon av dette iøynefallende konseptet, når den ankommer forhandlerne i 2028. Dette tilsvarer omtrent 140 000 norske kroner, noe som kan gjøre 2 CV til en av de rimeligste elbilene i både Norge og resten av Europa.

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For å oppnå dette utvikler den franske produsenten en helt ny plattform for elbiler, utformet slik at den på sikt kan danne grunnlaget for flere mindre modeller. Dette vil redusere produksjonskostnadene, slik at besparelsene kan komme kundene til gode.

@flatoutmagazine The new Citroen 2CV unveiled at the Paris Motor Show 2026. A homage to the original but Citroen plans to sell this for around €15,000 (£13,500) when it goes on sale in 2028. ♬ original sound - Dj "S"

Foreløpig foreligger det ingen informasjon om drivlinjen eller batteriet som den elektriske 2 CV-en vil være utstyrt med. Det er imidlertid rimelig å anta at den vil havne i omtrent samme kategori som Renaults nyeste Twingo, som benytter et lite LFP-batteri på 28 kWh og har en rekkevidde på rundt 253 kilometer.

Chardon kunne likevel avsløre at selskapets ingeniører jobber iherdig med å redusere vekten på de nåværende elbilene deres, med mål om å tilby en elektrisk 2 CV som veier «mindre enn et tonn». Dette ville gjøre den lettere enn noen annen elbil på markedet i dag, og kunne bidra til en betydelig forbedring av rekkevidden.

Videre går selskapet mot strømmen i en tid der biler stadig blir større. Den moderne 2 CV-en er faktisk kortere enn forgjengeren, med en lengde på bare 3,76 meter.

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Mye bedre i virkeligheten

Selv om 2 CV-en foreløpig bare er et konsept, byr den på flere smarte designløsninger som får interiøret til å fremstå som betydelig romsligere enn det faktisk er.

For det første finnes det ikke noe tradisjonelt dashbord, og både for- og baksetene minner mer om hagebenker enn om seter man vanligvis finner i en bil.

En uttakbar oppbevaringskurv i flettet rotting foran er kanskje det mest «franske» innslaget vi har sett siden Renault tilbød en egen holder til baguetter i R5-modellen.

I stedet for et tradisjonelt og klumpete infotainmentsystem har Citroëns designere valgt en kvadratisk, 8-tommers «fygital» (fysisk-digital) berøringsskjerm – som minner om en e-bokleser – med grafikk inspirert av tegneserier.

Det finnes også en svært enkel girvelger som ser ut til å sveve oppå en stor sylinder, montert nær rattet. Dessuten er det plassert en uttakbar radio i vintagestil foran passasjersetet; denne fungerer også som en Bluetooth-høyttaler – perfekt når det er tid for en piknik.

(Image credit: Citroen)

Hvis du ser nøye på konseptbilen, vil du oppdage en rekke små overraskelser og referanser til originalen. For eksempel har pedalene symboler – en kanin (eller kanskje en hare) og en skilpadde – for å skille gasspedalen fra bremsen. Oppbevaringsrommene i dørene er utformet for å kunne romme egg, og lyden fra det digitale hornet er en nøyaktig kopi av hornet i den originale bilen.

Det store stofftaket, som i praksis gjør 2CV-en om til en kabriolet, er enda en tydelig kobling til bilens arv. De robuste støtfangerne i metall – både foran og bak – er dessuten laget for å tåle den typiske parisiske parkeringsstilen, der biler av og til får et lite dytt fra støtfangeren til et annet kjøretøy. Det er en fantastisk blanding av retrodesign og innovasjon.

Jeg må innrømme at jeg ikke var helt overbevist da jeg først så pressebildene. Jeg avfeide bilen som litt for mye av et «gimmick» – den manglet den autentiske retrofølelsen som kreves for å treffe blink på samme måte som Renaults nyeste modeller. Men meningen min endret seg da jeg så den i virkeligheten.

Citroën har også utviklet et 2 CV Fourgonnette varebil-konsept. (Image credit: Citroen)

Den er sjarmerende, utrolig praktisk, og interiøret er et mesterverk i enkelhet. Det er umulig å ta den for noe annet enn en 2CV, men den bærer samtidig preg av den opprinnelige VW-bobla og til og med Renaults nyere Twingo.

Citroën opplyser at konseptets design ligger tett opp til den endelige produksjonsversjonen. Selskapet vurderer dessuten en mindre varebilvariant – en mulighet som illustreres av konseptet 2CV Fourgonnette (ovenfor), som ble avduket samtidig med hovedpresentasjonen.

Bare tiden vil vise om den blir like vellykket som den gjenopplivede Renault 5. Prisen ser imidlertid ut til å bli svært konkurransedyktig, og muligheten til å bygge videre på en så sterk historisk arv er noe kinesiske konkurrenter rett og slett ikke kan kopiere.

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