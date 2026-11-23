VW har avduket sin elektriske campingbil, ID. Buzz Beach.

Den har soveplass til to personer og et skjult, sammenleggbart bord til piknikbruk.

«Vehicle-to-load»-teknologi gjør det mulig å drive kaffemaskiner og elektriske griller.

Helt siden den helelektriske Volkswagen ID Buzz ble lansert, har kunder etterspurt en campingversjon. Den store, elektriske varebilen henter tross alt inspirasjon fra de originale Type 2- og T25-modellene – ikoner for frihet som ble synonyme med en bekymringsløs livsstil gjennom 60- og 70-tallet, og lenge etter det.

Fram til nå har eiere av ID Buzz måttet ty til eksterne aktører som spesialiserer seg på campinginnredning, for å kunne realisere drømmen om campinglivet. Men nå har VW lansert ID. Buzz Beach – en løsning for eventyrlystne, uten at man trenger å betale prisen for merkets fullt utstyrte California-modeller.

ID. Buzz Beach er basert på den elektriske varebilen og leveres med en uttakbar sengeramme og en skreddersydd, sammenleggbar madrass. I femsetersutgavene kan dette utstyret enkelt plasseres i bagasjerommet, mens det i versjoner med seks eller sju seter oppbevares stående bak den tredje seterad.

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I femsetersmodellen er sengen plassert slik at det er plass til bagasje under den, noe som betyr at bagasjeromskapasiteten i stor grad holdes intakt.

I tillegg følger det med et sammenleggbart bord og stoler. I femsetersmodellene oppbevares disse under et dobbelt gulv i bagasjerommet, mens de i versjoner med seks eller sju seter plasseres stående ved siden av madrassen. Mørkleggingsgardiner som enkelt festes på vinduene, samt ventilasjonsgitter til siderutene foran, bidrar til å holde morgensolen ute og sikre en god natts søvn.

I likhet med enkelte elektriske konkurrenter – deriblant Teslas ulykkesutsatte Cybertruck – har Volkswagen introdusert en ny modus kalt «Overnight». Denne kan aktiveres via den sentrale berøringsskjermen og lar klimaanlegget gå kontinuerlig i 48 timer, drevet av bilens batteri.

Campingentusiaster kan også glede seg over stemningsbelysning og muligheten til å drive diverse utstyr ved hjelp av en innebygd adapter for et 230-volts uttak. Systemet benytter såkalt «Vehicle-to-Load»-teknologi (V2L) for å levere strøm til apparater som vannkokere, kaffemaskiner og til og med elektriske griller.

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VW opplyser at adapteren kan byttes ut med en valgfri campingtilkobling, som gjør det mulig å koble bilen til strømnettet på en campingplass. Dermed kan utstyr drives uten at bilens batteri tappes eller rekkevidden påvirkes.

Den elektriske bobilen kundene ønsker seg

(Image credit: Volkswagen)

Så langt er det kun prisene i Storbritannia som er offentliggjort. Den eventyrlystne ID. Buzz Beach koster 1 200 pund (ca. 15 300 kroner) mer enn den vanlige femsetersmodellen Buzz Style. Dette gir en pris på 53 955 pund (ca. 690 000 kroner) eksklusive mva., eller 63 837 pund (ca. 820 000 kroner) inklusive mva.

Selv om dette er en betydelig sum, er det vesentlig rimeligere enn den fullutstyrte bobilmodellen California fra den tyske produsenten – et kjøretøy som fort kan nærme seg 90 000 pund (ca. 1,152 millioner kroner) når alt det mest attraktive ekstrautstyret er valgt.

Mens California byr på en luksuriøs opplevelse av et «hjem på hjul» – komplett med kjøleskap, gasskomfyr og til og med toalett – henter ID. Buzz Beach frem den enklere og mer tilgjengelige eventyrlysten som kjennetegnet Volkswagens klassiske varebiler. Den gang innredet eierne ofte kjøretøyene sine selv, med sammenleggbare senger og strømomformere, slik at de kunne tilbringe en og annen natt under åpen himmel.

Dette er, om man kan si det slik, den elektriske bobilen VW-entusiaster har etterlyst helt siden ID. Buzz ble lansert. Det reiser naturligvis spørsmålet: Hvorfor tok det Volkswagen så lang tid?