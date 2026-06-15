Jeg så BYD lade en Denza Z9 GT helt op på under ti minutter – og det kan være en kæmpe opgradering af elbiler

BYDs ultrahurtige opladning er ikke længere forbeholdt Kina

Virksomheden demonstrerede en fem minutters hurtigopladning ved sit britiske hovedkontor

I første omgang vil kun én europæisk model være kompatibel, men flere vil følge efter

BYD har tidligere på ugen fremvist sin Flash Charging-teknologi, der kan oplade på fem minutter, ved virksomhedens hovedkvarter i London, hvor inviterede gæster og journalister kunne overvære, hvordan en Denza Z9 GT – premium-mærkets konkurrent til Porsche Taycan – opladede sit batteri fra 10 procent til knap 100 procent på ni minutter.

Flash-opladerne, som kan levere en maksimal effekt på 1.500 kW (1,5 megawatt), overgår langt de nuværende ultrahurtige opladere, som de fleste steder topper omkring 350–400 kW.

Denne næste generations teknologi har ifølge BYDs britiske chef, Bono Ge, potentiale til at »ændre folks opfattelse af elbiler«.

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Under demonstrationen bad BYD en person fra publikum om at tage fat i opladningshåndtaget – en standardiseret CCS2-stik, som dermed kan bruges af de fleste elbiler – og sætte det i en Denza Z9 GT med et batteri, der viste 10 procent på infotainment-skærmen.

For at håndtere de tunge, aktivt afkølede kabler, der kræves ved disse ladehastigheder, har BYD designet sit Flash Charge-system, så det minder om traditionelle benzintanke, med et system, der holder kablerne over jorden og gør dem nemmere at håndtere.

Så snart opladeren blev tilsluttet, startede opladningen automatisk, og en repræsentant fra BYD satte et stopur i gang. På blot få minutter havde Flash Charge-teknologien tilføjet cirka 320 km rækkevidde, hvor opladningen fra 10 til 70 procent kun tog fem minutter. Fire minutter senere viste batteriet 97 procent.

»Klar på fem, fuld på ni, og hvis det er koldt, skal du lægge tre minutter til«, forklarede BYDs opladningschef Diego Pareschi under præsentationen. Han hævdede, at det selv under de hårdeste klimaforhold kun tager tolv minutter at oplade batteriet fuldt – ikke timer, som hos visse konkurrenter.

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En omfattende europæisk udrulning

(Image credit: BYD)

Ifølge Bono Ge planlægger BYD at installere omkring 6 000 Flash Charging-ladestationer uden for Kina inden udgangen af 2027, heraf 3 000 i Europa og omkring 300 i Storbritannien.

– Vi samarbejder allerede med BYD-forhandlere, etablerede opladningsoperatører og særlige samarbejdspartnere, såsom supermarkeder, fastfoodrestauranter og andre steder med høj gennemstrømning, for at etablere Flash Charging-stationer, fortalte Bono Ge os.

Da jeg spurgte om de logistiske udfordringer og godkendelsesprocesserne, der følger med så kraftfulde opladningsløsninger, svarede Ge, at BYDs lokale batterilagringsløsning gør det nemmere at navigere i bureaukratiet.

En Flash Charging-station bruger et enormt batteripakke på 400 kW til at levere de høje opladningshastigheder, hvilket betyder, at BYD ikke belaster det lokale elnet lige så hårdt.

(Image credit: BYD)

Det betyder også, at batterierne på stedet kan oplades om natten, når elpriserne er lavere, hvilket potentielt kan medføre lavere omkostninger for kunderne.

I bedste fald vil vi gerne ende under 50 pence (ca. 4,30 kr.) per kilowattime, sagde Ge. Det er 30–40 pence (ca. 2,60–3,45 kr.) mindre end, hvad de fleste ultrahurtige offentlige opladere på trafikerede steder i Storbritannien koster i dag.

Ge tilføjede dog, at virksomheden i første omgang vil »prioritere« sine egne kunder og er nødt til at finde løsninger, der ikke medfører, at man konkurrerer eksisterende ladeoperatører ud af markedet. Samtidig understregede han, at Flash-opladerne er universelle og dermed kan bruges af alle elbiler – om end med betydeligt lavere opladningshastigheder.

Teknologien vil gradvist blive udbredt til flere modeller

(Image credit: BYD)

BYD’s opladningschef, Diego Pareschi, oplyste, at alle BYD-biler, der er udstyret med anden generation af virksomhedens Blade Battery-teknologi, vil kunne benytte Flash Charging. Virksomheden ønskede dog ikke at afsløre, præcis hvilke modeller der kommer til Storbritannien og Europa.

Lige nu forbereder den kinesiske producent sig på at lancere sit premiummerke Denza uden for Kina, hvor Z9 GT forventes at tilbyde samme niveau af ydeevne og sofistikering som Porsche Taycan og Audi e-tron GT – men til en lavere pris.

Pareschi fortalte også, at Denza-kunder vil få 18 måneders gratis Flash Charging ved køb af en Z9 GT, i et træk der minder om Teslas tidligere incitamenter.

BYD fortsætter med at rapportere rekordhøje salgstal i Storbritannien og Europa, men siger samtidig, at man geninvesterer i disse markeder. I alt har virksomheden afsat 2 milliarder euro (ca. 15 milliarder kroner) alene til udrulningen af Flash Charge.

Ifølge Ge koster hver ladestation mellem 500.000 og 1 million pund (ca. 4,3 og 8,6 millioner kroner) at installere, afhængigt af hvor kompleks installationen er.