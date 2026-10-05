Bentley lancerer sin første elbil – en luksus-SUV med vanvittig acceleration

Bentley Torcal er en højtydende SUV med en rækkevidde på 375 miles (ca. 600 km) på én opladning.

De mest kraftfulde modeller vil have en effekt på 876 hk.

Den første elbilmodel vil dele komponenter med Porsche Cayenne Electric.

Bentley har i flere måneder givet små smagsprøver på sin første fuldt elektriske model – med detaljer om alt fra den orkestrale, syntetiserede motorlyd til et futuristisk design inspireret af konceptbilen EXP 15 – men nu har vi endelig alle detaljerne.

Den kommende Torcal er baseret på Porsches PPE-platform (begge mærker tilhører trods alt Volkswagen-koncernen); den bliver fem meter lang – hvilket gør den lidt kortere end en Bentayga – og arver mange komponenter vedrørende chassis, hjulophæng og drivlinje fra sin slægtning hos Porsche.

Bentley er ikke begejstret for, at der tales for meget om den fælles teknologi under karrosseriet, og har derfor lagt stor vægt på sit »dristige, nye designsprog, forankret i Bentleys DNA«.

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Forvent en imponerende, oplyst kølergrill, skulpturelle flader og kraftige bagskærme.

Det ser ud til, at Bentleys vision for en elektrisk SUV netop har slugt en Continental GT uden endnu at have nået at fordøje den – men det er slet ikke negativt. Bilen er det stik modsatte af Ferraris tilgang med Luce; Torcal ser ud og føles som en ægte Bentley.

Hvad drivlinjen angår, gør konfigurationen med to motorer Torcal til den kraftigste Bentley nogensinde, med hele 876 hk i topmodellen S.

Det er ganske vist ikke på højde med de 1.140 hestekræfter i den enorme Porsche Cayenne Turbo Electric, men det er nok til, at den sportslige S-version kan accelerere fra 0 til 100 km/t på 2,8 sekunder – nok til at sætte mange superbiler i skyggen.

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Bentley ønsker, at Torcal skal kunne bruges »hele året«, og tilbyder derfor et stort batteripakke på 113 kWh, der giver en rækkevidde på op til 375 miles (ca. 600 km).

Bilen kan samtidig lade med op til 400 kW, så en opladning fra 10 til 80 % formentlig kan klares på under 20 minutter.

Fremtidens lyd

(Image credit: Bentley)

Det britiske mærke har skrinlagt planerne om at blive fuldt elektrisk inden 2030 og vælger i stedet at tilbyde kunderne et udvalg af forskellige drivlinjer.

Mærket er trods alt synonymt med kraftfulde V8- og V12-motorer, som historisk set har leveret en dæmpet, men kraftfuld lydoplevelse i mange af modellerne.

For ikke at miste dette unikke kendetegn i sin første elbil har Bentley taget ægte instrumenter – trommer, bratsch og basguitar – i brug for at skabe det, de kalder »Bentley Dynamic Symphony«. Dette skal afspejle de subtile variationer og små ufuldkommenheder ved en stor V8-motor.

Dette »menneskeskabte« lydbillede skal give føreren akustisk feedback, efterhånden som omdrejningstallet stiger, og lyden bliver kraftigere i Sport-tilstand.

Selv lyden fra blinklyset skal angiveligt stamme fra en optagelse af hamre, der slår mod læder på Bentleys værksted, mens feedbacklydene fra berøringsskærmen er hentet fra lyden af et krystalglas.

Kabinen har fysiske kontakter og drejeknapper med riflet overflade. En særskilt »Comfort Mode« i infotainmentsystemet sørger for færre forstyrrelser, mens en »digital detox«-funktion skjuler al information bortset fra det allervigtigste, så opmærksomheden kan flyttes væk fra skærmene.

Prisen starter angiveligt ved 173.300 pund (ca. 1,5 millioner kroner) for Torcal og 199.300 pund (ca. 1,7 millioner kroner) for Torcal S, og de første biler forventes leveret fra sommeren 2027.

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