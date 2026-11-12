Bilen kører selv hen, robotten sætter stikket i: BYD viser fremtidens ladestation

Ladestationen bruger robotarme til at oplade bilerne automatisk

Flash Charging kan oplade batteriet fra 10 til 70 procent på fem minutter

Indbyggede solpaneler producerer strøm, der lagres til senere brug

BYD satser i øjeblikket stort på nye produkter i Mellemøsten. Efter for nylig at have præsenteret sin elektriske udfordrer til Rolls-Royce, den imponerende Altior-model, har virksomheden nu også fremvist den næste generation af ladestationer.

Den kinesiske bilproducent hævder, at det er "verdens første" integrerede system af sin art, der kombinerer solenergi, energilagring, Flash Charging og robotassisteret opladning. Systemet forener BYDs ultrahurtige opladningsteknologi med solenergiproduktion og yderligere komfortfunktioner.

Flash Charging gør det muligt at oplade batteriet fra 10 til 70 procent på fem minutter og fra 10 til 97 procent på ni minutter i kompatible biler fra BYD-koncernen. Samtidig arbejder robotstyrede opladningsarme sammen med BYDs eksisterende funktion "Automated Valet Parking", så føreren ikke behøver at løfte en finger.

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I praksis skal bilisten blot køre frem og trykke på en knap i infotainmentsystemet, hvorefter bilen og det integrerede robotsystem klarer resten.

BYD oplyser, at robotarmen anvender "visuel vejledning og kraftfeedback" for at sikre præcis positionering og en sikker tilslutning.

Takket være de avancerede funktioner til autonom kørsel i mange af BYDs mere luksuriøse modeller kan føreren også stige ud af bilen og gå sin vej, mens bilen "autonomt navigerer til en anvist ladeplads".

Ud over komforten har det nye anlæg i Abu Dhabi også BYDs Solar-Storage-Charging-system (SSC), som opfanger sollys, omdanner det til strøm og lagrer energien til senere brug.

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BYD oplyser, at SSC-systemet desuden kan fungere uafhængigt af elnettet. Det kan blive et vigtigt bevis på, at teknologien virker der, hvor adgangen til en stabil strømforsyning er begrænset eller vanskelig.

BYD er i front, når det gælder innovation inden for elbiler

(Image credit: BYD)

BYDs vicedirektør Stella Li siger, at det er første gang, at bilproducenten kombinerer sin integrerede teknologi til solenergi, energilagring og Flash Charging uden for hjemmemarkedet. Hun håber, at fremtidens opladningsoplevelse bliver "smartere, enklere og mere gnidningsfri for bilister over hele verden".

BYD har endnu ikke oplyst, hvor mange anlæg af den nye generation der skal bygges, men målet er 6.000 Flash Charging-stationer verden over inden udgangen af 2027. Det vil gøre ultrahurtig opladning mere tilgængelig.

BYD forsøger tydeligvis at lokke Abu Dhabis meget velhavende kunder med det allerbedste fra sin teknologiportefølje, men den kinesiske bilgigant er næppe fremmed for hurtige udrulninger.

Blot få måneder efter at have annonceret Flash Charging med en effekt på 1,5 MW oplyste selskabet, at 6.000 stationer skulle være i drift i Europa og Mellemøsten. I Kina har BYD allerede 10.000 aktive stationer og planlægger at fordoble det tal inden årets udgang.

Tesla dropper Model S og Model X, har for nylig skrottet Cybertruck og præsenterer i stedet en flyvende bil, der kan lave saltomortaler. Derfor føles det, som om BYD har overtaget stafetten og nu står for de reelle innovationer inden for elbiler – innovationer, der gør livet lettere for kunderne og driver teknologien fremad.

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