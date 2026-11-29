Black Friday-tilbud på AirPods fortsætter – spar op til 700 kroner
Danske butikker har sat priserne ned på AirPods Pro 3, AirPods Max 2, AirPods Max og AirPods 4 med aktiv støjreduktion.
Black Friday-tilbuddene fortsætter, og der er flere muligheder for at købe Apples hovedtelefoner og øretelefoner til en lavere pris. Hos Bilka koster AirPods Pro 3 nu 1.555 kroner, hvilket er 444 kroner mindre end Apples officielle pris. Tilbuddet gælder dog kun med Click & Collect i Bilkas varehuse.
Foretrækker du hovedtelefoner, der omslutter ørerne, koster de nyeste AirPods Max 2 i farven Starlight 4.010 kroner hos GoBlue.dk. Du kan spare endnu mere på den tidligere USB-C-model fra 2024, som Humac sælger for 3.299 kroner mod en annonceret førpris på 3.999 kroner.
Til under 1.000 kroner finder du desuden AirPods 4 med aktiv støjreduktion. Det er en mulighed for dig, der foretrækker øretelefoner med åben pasform frem for silikonepropper. Bemærk dog, at Apple siden har lanceret AirPods 5.
Black Friday-tilbud på AirPods – hurtigt overblik
- Apple AirPods Pro 3: 1.555 kroner hos Bilka (444 kroner under Apples officielle pris)
- Apple AirPods Max 2: 4.010 kroner hos GoBlue.dk (289 kroner under Apples officielle pris)
- Apple AirPods 4 med ANC: 949 kroner hos Humac
- Apple AirPods Max USB-C (2024) - Få tilbage:
3.999 kroner– nu 3.299 kroner hos Humac
Black Friday-tilbud på Apples hovedtelefoner og øretelefoner
AirPods Pro 3 kombinerer aktiv støjreduktion med en tætsluttende pasform og funktioner som pulsmåling under træning. De er et oplagt valg til iPhone-brugere, der ønsker øretelefoner til både musik, transport og træning. Apple angiver op til otte timers batteritid med aktiv støjreduktion. Bilka sælger dem kun med Click & Collect, og du kan højst købe ét par.
Anden generation af AirPods Max har Apples H2-chip, aktiv støjreduktion og mulighed for tabsfri lyd via USB-C. TechRadar har fremhævet lydkvaliteten i sin omtale af AirPods Max 2. Prisen gælder udgaven i farven Starlight.
Apples officielle pris er 4.299 kroner, så prisen hos GoBlue.dk er 289 kroner lavere.
AirPods 4 med aktiv støjreduktion er et alternativ til Pro-modellen, hvis du ikke bryder dig om silikonepropper. De har et åbent design, aktiv støjreduktion og tæt integration med Apples øvrige produkter. Tilbuddet gælder den tidligere generation og ikke de nyere AirPods 5.
Hvis du ikke har brug for de nye funktioner i AirPods Max 2, kan den tidligere model med USB-C være værd at overveje. Du får hovedtelefoner med aktiv støjreduktion og transparent lyd, og prisen er 700 kroner under Humacs annoncerede førpris.
Humacs kampagne gælder til og med 30. november 2026 eller så længe lager haves. Besparelserne er beregnet ud fra butikkens annoncerede førpriser, medmindre andet er angivet.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Peter Hoffmann Redaktør TechRadar Danmark