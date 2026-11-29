Black Friday-tilbuddene fortsætter, og der er flere muligheder for at købe Apples hovedtelefoner og øretelefoner til en lavere pris. Hos Bilka koster AirPods Pro 3 nu 1.555 kroner, hvilket er 444 kroner mindre end Apples officielle pris. Tilbuddet gælder dog kun med Click & Collect i Bilkas varehuse.

Foretrækker du hovedtelefoner, der omslutter ørerne, koster de nyeste AirPods Max 2 i farven Starlight 4.010 kroner hos GoBlue.dk. Du kan spare endnu mere på den tidligere USB-C-model fra 2024, som Humac sælger for 3.299 kroner mod en annonceret førpris på 3.999 kroner.

Til under 1.000 kroner finder du desuden AirPods 4 med aktiv støjreduktion. Det er en mulighed for dig, der foretrækker øretelefoner med åben pasform frem for silikonepropper. Bemærk dog, at Apple siden har lanceret AirPods 5.

Black Friday-tilbud på AirPods – hurtigt overblik

Black Friday-tilbud på Apples hovedtelefoner og øretelefoner