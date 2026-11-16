Som det efterhånden er tradition begynder Black Friday-udsalget allerede i starten af november, og Roborock er en af dem, der har benyttet lejligheden til at sætte priserne ned før tid på flere af sine populære støvsugere. Du kan allerede nu spare tusindvis af kroner på alt fra avancerede robotstøvsugere til alsidige ledningsfri støvsugere.

Blandt tilbuddene finder vi flagskibsmodellen Roborock Saros 20 Sonic, der er sat hele 48 procent ned, og den billigere QR798, der nu sælges med 38 procents rabat. Også den fleksible våd- og tørstøvsuger F25 ACE Combo har fået en solid prisnedsættelse på 36 procent.

Tilbuddene gælder fra 13. til og med 30. november hos Roborock, Elgiganten, Komplett og Power, så du behøver ikke vente til selve Black Friday for at gøre en god handel. Priserne er vejledende, og nogle forhandlere sælger allerede under kampagneprisen. Herunder har vi samlet de bedste tilbud fra Roborocks tidlige Black Friday-udsalg.

Roborocks tidlige Black Friday-tilbud

48 % rabat Du sparer 4.900 kr. Roborock Saros 20 Sonic: var 10.199 kr. nu 5.299 kr. hos power.dk Roborocks prisvindende flagskibsmodel Saros 20 Sonic er sat markant ned op til Black Friday. For 5.299 kroner får du en kraftig robotstøvsuger med hele 36.000 Pa sugeevne, et avanceret moppesystem, der kommer helt ud langs kanterne, og teknik, der klarer dobbelte dørtrin på op til 8,8 cm. Det gør den til et oplagt valg, hvis du vil automatisere rengøringen derhjemme. Rabatten på 48 procent gælder allerede nu hos blandt andre Roborock, Elgiganten, Komplett og Power.

38 % rabat Du sparer 1.600 kr. Roborock QR798: var 3.999 kr. nu 2.399 kr. hos power.dk Leder du efter en robotstøvsuger til en fornuftig pris, der både støvsuger og mopper? Roborock QR798 er allerede sat 38 procent ned op til Black Friday og koster nu kun 2.499 kroner hos blandt andre Power. Den har 10.000 Pa sugeevne, to roterende mopper, der automatisk løftes over tæpper, og børster, der modvirker, at hår vikler sig fast. Desuden klarer den selvrensende dockingstation meget af vedligeholdelsen, og robotten kan gøre rent i op til syv uger, før du skal tømme støvbeholderen.

36 % rabat Du sparer 2.500 kr. Roborock F25 ACE Combo: var 5.499 kr. nu 2.999 kr. hos Komplett DK Roborock F25 ACE Combo er et alsidigt valg, hvis du vil kunne gøre mere end bare gulvene. Den fleksible 5-i-1-støvsuger kombinerer våd- og tørrengøring med funktioner til blandt andet rengøring af møbler, tæpper og bilsæder. Den kan også bruges til at fjerne støvmider. Op til Black Friday er prisen sat 36 procent ned, fra 5.499 til 3.499 kroner, hvilket gør den til et godt køb, hvis du vil have flere rengøringsfunktioner i én og samme maskine.