Dreame lancerer trappeklatrende robotter og nye moppe-løsninger

Elektronikproducenten Dreame har lanceret en række nye robotter, der skal gøre automatiseret rengøring endnu bedre. Blandt nyhederne er en støvsuger, der kan bevæge sig op og ned ad trapper, en model med robotarm til at flytte små genstande samt flere moppe-robotter med avancerede selvrensende funktioner.

Støvsugeren tager trapperne

Den mest opsigtsvækkende nyhed er Cyber X, som kan komme op og ned ad trapper uden hjælp. Så hvis man bor stort i flere etager, behøver man nu ikke længere en robotstøvsuger på hver etage. Cyber X bruger larvefødder i et “QuadTrack”-system, der gør det muligt at forcere trapper op til 25 centimeter per trin. Hastigheden er omkring 0,2 meter i sekundet, og robotten anvender 3D-syn og AI-beregninger til at aflæse hvert trappetrin i realtid.

Robotstøvsugeren Cyber X er udstyret med to separate batteripakker, som begge har kapacitet på 6.400 mAh. Den ene batteripakke sidder i selve robotten og driver støvsugeren. Det andet batteri driver larvefødderne, som hjælper robotten med at bevæge sig op og ned ad trapper (det, Dreame kalder QuadTrack).

Fordelen er, at robotten ikke dræner ét batteri på både kørsel og trapper, men har en dedikeret strømkilde til hver funktion. Det skal give længere driftstid og sikre, at den stadig kan klare trapperne (og komme tilbage til opladeren), selv når hovedbatteriet er ved at løbe tør. Dreame har endnu ikke afsløret prisen eller tilgængelighed på den avancerede støvsuger.

Dreame Cyber10 Ultra rydder op efter dig

Ud over den klatrende støvsuger lancerer Dreame også Cyber10 Ultra, en robot med sin egen "arm". “Hyper-Flex”-armen kan række 33 centimeter ud fra robotten og flytte genstande på op til et halvt kilo – eksempelvis sko, ledninger eller legetøj. På den måde kan robotten komme til i hjørner og områder, som ellers ville være blokeret. Et kombineret kamera-, laser- og infrarødt system hjælper med navigationen. Den nye ryd-op-funktion skal gøre livet let for brugeren og give bedre støvsugning på steder, hvor klassiske robotter ikke kommer.

Flere mopper med gulvvask og nye stangstøvsugere

Aqua-serien: Under navnet Aqua introducerer Dreame en serie gulvvaskere, der arbejder kontinuerligt med frisk vand. Aqua10 Ultra Roller Complete holder rullen ren under rengøringen og leder snavset vand væk separat; en selvrensende cyklus ved 100 °C skal sikre hygiejnen. Aqua10 Ultra Track Complete mopper kontinuerligt med 45 °C varmt vand og doserer automatisk rengøringsmiddel. For dem, der har forskellige underlag, som skal plejes, er der Matrix10 Ultra med en dock og autoskift imellem tre forskellige mopper og vaskemiddel.

Aqua10 Ultra Roller Complete kombinerer den selvrensende AquaRoll-moppe med FluffRoll-teknologi, der fjerner støv, hårde pletter og snavs helt ned i små revner og sprækker. AutoSeal beskytter tæpperne mod fugt, mens ThermoHub selvrensning ved 100°C holder moppen frisk og klar til brug.

Aqua10 Ultra Track Complete er udviklet til hårde gulve og benytter TrackSync-teknologi, der vasker med konstant varmt vand (op til 45°C). Den brede kontaktflade og det stærke nedadgående tryk gør den effektiv til fastsiddende pletter og dybe sprækker, hvor andre støvsugere ikke kan komme til.

Matrix10 Ultra kan selv skifte imellem tre forskellige moppehoveder og rengøringsmidler, så hvert gulv får præcis den rigtige behandling. Nylonbørster tager køkkenets fedt, svampemoppen klarer badeværelsets fuger, og termiske moppepuder holder stuer og værelser rene. Samtidig doserer robotten selv rengøringsmidler mod dyrelugt, til træpleje eller til almindelig gulvrengøring.

Med Dual Omni-Scrub roterer moppepuderne 160 gange i minuttet, mens en sugestyrke på 30.000 Pa og HyperStream DuoBrush skal sørge for effektiv støvsugning uden filtrede hår. Når arbejdet er gjort, bliver systemet automatisk renset ved 100 °C, så alt er hygiejnisk rent. Med kæledyrsfunktioner genkender Matrix10 Ultra både kæledyr, madskåle og kattebakker. Den kan komme over forhindringer på op til 8 cm i højden, og kan også klemme sig ind under lave møbler.

Pris og tilgængelighed

Robotstøvsugerne er tilgængelige hos udvalgte forhandlere nu, bortset fra Cyber10 Ultra, der forventes at komme på markedet i begyndelsen af 2026.