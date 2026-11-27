Har du længe overvejet at opgradere kaffehjørnet derhjemme, er Black Friday et oplagt tidspunkt at slå til. Hos TechRadar tester vi masser af espressomaskiner hvert år, og vores kaffeeksperter har styr på, hvilke modeller der faktisk er pengene værd.

Vi holder øje med det igangværende Black Friday-udsalg og har i denne artikel udvalgt nogle af vores favoritter. Alle modeller og produktserier nedenfor er testet af TechRadars store team og har imponeret os med alt fra fremragende kaffekvalitet til smarte funktioner og brugervenlighed.

Vores foretrukne tilbud lige nu er De'Longhi La Specialista Touch, der kun koster 3.888 kroner hos Power. Den fremragende espressomaskine hjælper dig med at øve dine egne baristaevner derhjemme ved at guide dig gennem hele brygningen. Den imponerede os stort under vores test og er et oplagt valg, hvis du vil tage din kaffebrygning til næste niveau.

Der er også gode tilbud, hvis du har et lidt mindre budget eller foretrækker en fuldautomatisk maskine, der klarer hele processen for dig. Herunder har vi samlet vores favoritter fra årets Black Friday-udsalg.

Black Friday – hurtigt overblik over tilbud på espressomaskiner

Black Friday – de bedste tilbud på espressomaskiner

Du sparer 51% Var 7.999 kr. nu 3.888 kr. hos power.dk De'Longhi La Specialista Touch: nu 3.888 kr. hos Power En af vores absolutte favoritter fra De'Longhi. Espressomaskinen kombinerer en farverig touchskærm med smarte funktioner, der guider dig gennem brygningen, uden at tage følelsen fra dig af selv at skabe den perfekte kop kaffe. Under vores test blev vi imponeret over, hvor nemt det var at opnå rigtig flotte resultater, og over maskinens kompakte konstruktion og intuitive betjening.

Du sparer 30% Var 5.999 kr. nu 4.197 kr. hos whiteaway.com Philips 5500 LatteGo: nu 4.197 kr. hos WhiteAway Foretrækker du at få din morgenkaffe serveret med et enkelt tryk på en knap, er denne fuldautomatiske espressomaskine et oplagt valg. Under vores test af 5500-serien var vi især glade for kvaliteten af de varme kaffedrikke, og for hvor nem maskinen var at bruge. Med 20 forskellige kaffedrikke at vælge imellem og det smarte LatteGo-system til automatisk mælkeskumning passer den perfekt til husstande, hvor alle har forskellige kaffepræferencer.