Kæmpe rabat på Black Friday: Spar op til 4.111 kroner på espressomaskiner fra De'Longhi, Philips og Sage
Fra den kompakte De'Longhi Dedica Duo til Sage Barista Touch Impress Cold – her er Black Friday-tilbuddene på de espressomaskiner, vi selv har testet og kan anbefale.
Har du længe overvejet at opgradere kaffehjørnet derhjemme, er Black Friday et oplagt tidspunkt at slå til. Hos TechRadar tester vi masser af espressomaskiner hvert år, og vores kaffeeksperter har styr på, hvilke modeller der faktisk er pengene værd.
Vi holder øje med det igangværende Black Friday-udsalg og har i denne artikel udvalgt nogle af vores favoritter. Alle modeller og produktserier nedenfor er testet af TechRadars store team og har imponeret os med alt fra fremragende kaffekvalitet til smarte funktioner og brugervenlighed.
Vores foretrukne tilbud lige nu er De'Longhi La Specialista Touch, der kun koster 3.888 kroner hos Power. Den fremragende espressomaskine hjælper dig med at øve dine egne baristaevner derhjemme ved at guide dig gennem hele brygningen. Den imponerede os stort under vores test og er et oplagt valg, hvis du vil tage din kaffebrygning til næste niveau.
Der er også gode tilbud, hvis du har et lidt mindre budget eller foretrækker en fuldautomatisk maskine, der klarer hele processen for dig. Herunder har vi samlet vores favoritter fra årets Black Friday-udsalg.
Black Friday – hurtigt overblik over tilbud på espressomaskiner
- De'Longhi Dedica Duo: 1.599 kr. hos Magasin
- De'Longhi La Specialista Touch: 3.888 kr. hos Power
- Philips 5500 LatteGo: 4.197 kr. hos WhiteAway
- Sage Barista Touch Impress Cold Espresso: 6.999 kr. hos Magasin
Black Friday – de bedste tilbud på espressomaskiner
De'Longhi Dedica Duo: nu 1.599 kr. hos Magasin
Den kompakte espressomaskine er vores foretrukne budgetvalg til dig, der vil begynde at eksperimentere med espresso derhjemme. Under vores test var vi især glade for det brugervenlige design, den fremragende kaffekvalitet og muligheden for at brygge både varme og kolde kaffedrikke. Den fylder desuden minimalt på køkkenbordet. En fantastisk indgangsmodel for kommende hjemmebaristaer.
De'Longhi La Specialista Touch: nu 3.888 kr. hos Power
En af vores absolutte favoritter fra De'Longhi. Espressomaskinen kombinerer en farverig touchskærm med smarte funktioner, der guider dig gennem brygningen, uden at tage følelsen fra dig af selv at skabe den perfekte kop kaffe. Under vores test blev vi imponeret over, hvor nemt det var at opnå rigtig flotte resultater, og over maskinens kompakte konstruktion og intuitive betjening.
Philips 5500 LatteGo: nu 4.197 kr. hos WhiteAway
Foretrækker du at få din morgenkaffe serveret med et enkelt tryk på en knap, er denne fuldautomatiske espressomaskine et oplagt valg. Under vores test af 5500-serien var vi især glade for kvaliteten af de varme kaffedrikke, og for hvor nem maskinen var at bruge. Med 20 forskellige kaffedrikke at vælge imellem og det smarte LatteGo-system til automatisk mælkeskumning passer den perfekt til husstande, hvor alle har forskellige kaffepræferencer.
Sage Barista Touch Impress Cold Espresso: nu 6.999 kr. hos Magasin
Vi har testet masser af espressomaskiner gennem årene, og den her er stadig en af vores absolutte favoritter. Vi var især begejstrede for det tilfredsstillende håndtag til at presse kaffen, der sammen med det smarte doseringssystem gør det nemt at forberede kaffen inden brygningen. Kombinationen af smart vejledning, praktiske knapper og fremragende kaffekvalitet gør den til et virkelig fristende premiumvalg. Lige nu giver Magasin desuden 30 % rabat i forhold til den angivne førpris.
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Han har beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Cat Ellis Homes Editor