Stuart Petri, Vice President of Art: 2D/UI Design på Grand Theft Auto 6, forklarer, hvordan Rockstar Games videreudviklede spillets HUD og brugerflade og samtidig bevarede "arven" fra de oprindelige spil.

Petri fortæller, at teamet moderniserede HUD-designet for at gøre det "langt mere sofistikeret og gennemtænkt".

Han tilføjer, at Rockstar stræber efter at "holde spillerne så opslugt af verden som muligt".

Grand Theft Auto 6 byder på en enorm og tætbefolket åben verden, der er mere detaljeret og reagerer mere livagtigt end noget, vi tidligere har set i et videospil. For at gøre indlevelsen endnu større har Rockstar Games også lagt stor vægt på at videreudvikle spillets HUD.

Som en del af en række noter fra udviklerne, som TechRadar Gaming har modtaget, og hvor Rockstar også fortalte om sit arbejde med at designe de mange NPC'er i GTA 6, forklarede Stuart Petri, Vice President of Art: 2D/UI Design, hvor vigtigt det har været at modernisere spillets brugerflade og HUD og samtidig bevare de klassiske GTA-kendetegn, som fansene kender.

"For næsten 25 år siden var vi med til at puste liv i Vice City", sagde Petri. "Det, der begyndte som et enkelt visuelt formsprog, har udviklet sig til noget langt mere sofistikeret, mangefacetteret og gennemtænkt. Når vi nu vender tilbage til Vice City, vender vi tilbage til en verden, der er vokset enormt i detaljerigdom, kreativitet og spilmekanisk kompleksitet."

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Petri forklarede, at Rockstars "udfordring" var at videreudvikle brugerfladen og HUD-designet, så de ville "føles friske, moderne og relevante for en ny generation, samtidig med at vi bevarer den arv, der gør, at det umiskendeligt føles som GTA". Det betød, at man beholdt de kendetegn, som spillerne husker, men opdaterede dem, så de passer til Leonidas dynamiske verden.

"Fra den ikoniske skrifttype Pricedown og det velkendte minikort til wanted-stjernerne og den umiskendelige Wasted-skærm – det er nogle af de visuelle kendetegn, der binder fortid og nutid sammen", sagde han. "Vi har altid vidst, hvor stor en rolle brugerfladen og HUD-designet spiller for den samlede spiloplevelse. De skal være der, når du har brug for dem, men må samtidig ikke distrahere."

Som udvikleren påpegede, skal spillerne blot trykke på en knap på d-pad'en for at minimere antallet af elementer i brugerfladen og leve sig endnu mere ind i spillet. Foretrækker de det, kan de i stedet vise alle de ikoner, der vækker den nostalgiske GTA-følelse, når de udforsker Vice City – herunder kortet, hvor mange penge de har, statusmålere, midlertidige bonusser og lignende.

"Vi stræber efter at holde spillerne så opslugt af verden som muligt", fortsatte Petri. "Det er trods alt spillet, der er det vigtigste, og brugerfladen er der for at understøtte den oplevelse. Det handler om at bygge videre på arven, udvikle formsproget, bevare spillerens indlevelse og skabe noget, der føles helt nyt, men samtidig umiskendeligt som GTA."

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