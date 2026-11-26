Garmin har lanceret badges og milepæle for hunde

Den nye funktion lader dig tilføje en hund til en aktivitet

Brugerne hopper med på idéen – også dem uden kæledyr

Har du en firbenet ven, der elsker at komme med på løbeture og gåture? Nu kan din hund nå personlige milepæle under jeres aktiviteter – med sin egen samling af badges, der viser fremskridtene. Alt, du behøver, er et Garmin-ur og lidt tid til at registrere hundens træningspas.

Den nye funktion er en del af softwareopdatering 24.20, som fungerer på mange af de bedste Garmin-ure. Den kommer også til andre modeller, herunder Forerunner- og Venu-serierne, med softwareversion 19.23, som er på vej ud nu.

Garmin oplyser, at opdateringen omfatter "hundeprofiler, badges, aktiviteter og aktivitetsdata". Du skal blot oprette en profil til din firbenede turmakker og derefter tilføje hunden til de aktiviteter, I laver sammen. Hunden får dermed sit eget overblik over, hvad den har opnået, mens den holder sig i form og aktiv.

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For at komme i gang åbner du Settings på dit Garmin-ur og går til Privacy and Profile > Dog. Opret en profil til hunden, og vælg derefter "Include dog", hver gang du redigerer en aktivitet.

Uret registrerer dermed dine egne data og noterer samtidig, at din hund var med på turen (det kan dog endnu ikke måle hundens egne helbredsdata – kun dine).

Tilføj en virtuel hvalp

(Image credit: Sherise Van Dyk / Unsplash)

Det sjove ved den nye funktion er, at du faktisk ikke behøver at eje en hund – du kan også bare tilføje en fiktiv ven, der følger med på dine løbe- og gåture som en virtuel makker. Det er som at have din egen lille maskot – du kan følge med i dens fremskridt, selv om den ikke findes i virkeligheden. Som en Reddit-bruger udtrykte det: "Min imaginære hund kommer til at være med på mange af mine aktiviteter."

Ifølge et opslag på Reddit findes der en række badges, som hunde (ægte eller imaginære) kan opnå. Der er bl.a. badges for at registrere en aktivitet på den internationale hundedag (26. august), for at løbe bestemte distancer (f.eks. 5 km, 10 km, halvmaraton og mere), for at registrere tre eller flere aktiviteter med en hund på én dag og for at gennemføre en aktivitet med flere hunde på én gang.

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Det lyder måske ikke så seriøst, men en makker – selv en helt virtuel – kan hjælpe dig med at komme ud ad døren og holde dig aktiv, også på dage, hvor formen ikke er helt i top. Og den gode nyhed er, at Garmins funktion, der viser "fitnessalder" (Fitness Age) ser ud til at regne i almindelige år, ikke "hundeår" – i hvert fald indtil videre.

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