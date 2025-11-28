Udsalg på Ninjas brugervenlige og lækre espressomaskine

SharkNinja, det stærke brand bag de superpopulære Shark Clean- og Ninja Kitchen-produkter, er i gang med deres Black Friday-udsalg. Her finder du blandt andet gode tilbud på nogle af køkkenprodukter.

Du kan vælge mellem alt fra alsidige udendørs ovne og specialiserede skønhedsredskaber. Hvis du overvejer at købe julegaver, er dette helt sikkert det rigtige udsalg for dig.

Gå direkte til Ninjas Black Friday-udsalg.

Ninja Luxe Café Pro espressomaskine

Spar 31% Du sparer 2.300 kr. Ninja Ninja Luxe Café Pro espressomaskine: var 5.499 kr. nu 3.199 kr. hos ninjakitchen.dk Ninja Luxe Café Pro er en 3-i-1 espressomaskine, der kan brygge espresso, klassisk kaffe og cold brew i samme kompakte enhed, hvilket giver dig stor fleksibilitet i hverdagen. Den indbyggede kværn med 25 indstillinger, vægtbaseret dosering og automatisk tamper sikrer, at du altid får friskmalet kaffe og præcise, ensartede resultater uden ekstra arbejde. - Den automatiske mælkeskummer kan både lave varm og kold skum, og skumstyrken kan justeres, så du kan tilpasse dine drikke præcis efter smag. Maskinen understøtter et bredt udvalg af kaffetyper — fra cappuccino og latte til cold brew skaffe — og kombinerer brugervenlighed og kvalitet, så du kan få en caféoplevelse direkte i dit eget køkken. Jeg har testet Ninja Luxe Café Premier, og jeg er begejstret for den. Den har gjort det utroligt nemt at lave lækker kaffe, selv om jeg på ingen måde er kaffe-nørd eller barista. Derfor ved jeg, at alle kan lave lækker kaffe med denne maskine, så jeg tør godt at anbefale denne til din næste opgradering af køkkenet.

Hvem er SharkNinja?

Der er stor sandsynlighed for, at du allerede ejer et af virksomhedens smarte, innovative apparater, der kombinerer teknologi og design på en måde, som giver velfungerende produkter, der har for vane at holde, hvad de lover og altid overrasker med ekstra lækre funktioner. SharkNinja er faktisk to stærke mærker, der arbejder under samme tag:

- Shark: De tackler de rengøringsopgaver og behov i hjemmet med geniale produkter, herunder støvsugere, robotstøvsugere og personlig pleje som glattejern.

- Ninja: Det mærke, du nu ser i de fleste køkkener, tilbyder uundværlig teknologi som fremragende espressomaskiner, grill- og pizzaovne, ventilatorer og så videre.