Prisbelønnet robotstøvsuger fra Dreame med gigantisk Black Friday-rabat

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November betyder Black Friday og en gylden mulighed for at finde billige tech-gadgets!



Hvis du vil holde øje med alle de bedste rabatter og tilbud fra årets store udsalg, kan du læse vores hovedartikel om Black Friday. Vi vil holde den opdateret hele Black Friday med alle de bedste tilbud, udsalget har at byde på.



Black Friday 2025: Alle de bedste tilbud

Black Friday er den perfekte mulighed for at fylde op med husholdningsapparater, og robotstøvsugere får altid lidt ekstra opmærksomhed i tilbudssæsonen. Du kan ofte finde rekordlave priser på nogle af de bedste modeller på markedet, og vi har gode nyheder – Dreames testvinder robotstøvsuger X50 Ultra har fået en betydelig prisnedsættelse i år. Støvsugeren, der kan klatre over dørtrin på op til 6 cm, kostede før udsalget 9.230 kroner, men kan nu købes for kun 6.490 kroner.

Du kan finde fantastiske tilbud under Black Friday-udsalget, men dette tilbud, der giver næsten 40 % rabat, skiller sig virkelig ud under dette års kampagne. Og hvis du vil have hele pakken med ekstra tilbehør, er Dreame X50 Ultra Complete også nedsat til 999

De bedste Black Friday-tilbud på Dreame X50 Ultra i dag

Du sparer 30% Dreame X50 Ultra: var 9.230 kr. nu 6.490 kr. hos Komplett DK Read more Read less ▼ Dette er uden tvivl en af de mest avancerede robotstøvsugere, vi har testet. Dreame X50 Ultra er en stabil og alsidig maskine. Den kan ikke kun krydse dørtrin, men har også en udtrækkelig sensorskive til rengøring under lave møbler, udfoldelige sidebørster og en selvrensende ladestation. Den har også en kraftig sugeevne på 20.000 Pa, og i vores tests holdt batteriet i cirka 90 minutter. Den fås i sort eller hvid. Det er stadig er mange penge at bruge på en robotstøvsuger, men den er hver en krone værd. Dreame X50 er en af de mest pålidelige og effektive robotstøvsugere, vores team har testet indtil nu, og vi har prøvet masser af modeller fra iRobot, Roborock og Samsung. Ingen af dem har været så vedligeholdelsesfri som Dreames model.

Flere Black Friday-tilbud på robotstøvsugere

Du finder masser af gode tilbud på robotstøvsugere. Og der er tale om virkeligt gode støvsugere, som har fået virkelig store rabatter.

Falder du over et godt tilbud fra iRobot, må kan vi ikke anbefale at slå til i år, fordi moderselskabet, Roomba, er i alvorlige økonomiske vanskeligheder, som kan få konsekvenser for ejere af deres robotstøvsugere.

Vi samlet nogle af de bedste slagtilbud på fremragende robotstøvsugere her:

Under halv pris! Du sparer 53% MOVA V50 ULTRA COMPLETE: var 14.352 kr. nu 6.779 kr. hos johannesfog.dk Read more Read less ▼ Spar 7.573 kroner: MOVA V50 Ultra Complete kombinerer kraftig sugeevne og effektiv mopning, så gulvene bliver rene uden indsats fra din side. Den har indbygget kamera, som du kan tilgå i appen, stemmestyring og et hav af avancerede funktioner. Den avancerede navigation og StepMaster-systemet klarer dørtrin op til 6 cm og gør den velegnet i hjem med både børn og kæledyr. MOVA er et selskab under Dreame, så kvaliteten er høj.

Du sparer 48% (3.570 kr.) MOVA P50 PRO ULTRA: var 7.499 kr. nu 3.929 kr. hos johannesfog.dk Read more Read less ▼ Spar 3570 kroner: MOVA V50 Ultra Complete kombinerer kraftig sugeevne og effektiv mopning. Den har indbygget kamera, som du kan tilgå i appen, stemmestyring og et hav af avancerede funktioner. Den avancerede navigation og StepMaster-systemet klarer dørtrin op til 6 cm og gør den velegnet i hjem med både børn og kæledyr. MOVA er et selskab under Dreame, så kvaliteten er høj.

Stærk rabat Du sparer 27% Roborock Saros 10 : var 8.199 kr. nu 5.999 kr. hos johannesfog.dk Read more Read less ▼ Spar 2.200 kroner: Flagskibsrobot med 18.500 Pa sugekraft, automatisk tømming af støvbeholder og vask af moppe ved op til 80 °C. Samtidig måler den kun 7,98 cm i højden og kan komme ind under møbler, hvor andre må give op.

God pris Du sparer 41% (3.491 kr.) Eufy Omni E25 Robotstøvsuger : var 8.490 kr. nu 4.999 kr. hos Proshop.dk Read more Read less ▼ Eufy Omni E25 kombinerer kraftig 20.000 Pa sugekraft med moppefunktion og en automatisk alt-i-én-station, der både tømmer støv, renser moppe og fylder vand på. DuoSpiral-børsterne reducerer sammenfiltring af hår, mens CornerRover-armen sikrer rengøring helt ind i hjørner og langs kanter. Et stærkt valg for dig, der ønsker mest mulig rengøring med mindst mulig indsats.

Du sparer 40% (1.991 kr.) Roborock QR 798 Robotstøvsuger: var 4.990 kr. nu 2.999 kr. hos Proshop.dk Read more Read less ▼ Roborock QR 798 leverer 10.000 Pa sugekraft og effektiv mopning, så både tæpper og hårde gulve bliver grundigt rengjort. Den automatiske dock tømmer støv, vasker og tørrer mopperne samt fylder vand på, så du kan slippe for vedligeholdelse i flere uger ad gangen.

God pris Du sparer 41% Roborock Saros Z70 : var 13.999 kr. nu 8.290 kr. hos Komplett DK Read more Read less ▼ Spar 5.709 kroner: Roborock Saros Z70 leverer 22.000 Pa sugekraft, effektiv mopning og en mekanisk OmniGrip-arm, der kan flytte små genstande og komme til i hjørner og langs kanter. Med op til 180 minutters driftstid, præcis navigation og en automatisk tømmestation får du en robotstøvsuger, der stort set passer sig selv. Et stærkt valg til hjem med mange rum, møbler og dagligt rod.

Flere Black Friday-deals på Dreame-produkter