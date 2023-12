Julegaveidéer til Nintendo Switch-gamere - billigt tilbehør og spil

Har du en ivrig Nintendo Switch-gamer i familien, og er du på udkig efter nogle julegaver, der passer til ham? Bare rolig - der er en masse fantastisk tilbehør, rejsetasker, etuier og spil at købe, som vil gøre din spiloplevelse endnu bedre. Og så er tilbehøret og spillene endda til at betale, så det er perfekt, hvis du er på udkig efter gode, billige julegaver.

Nedenfor har vi samlet noget af det vigtigste og bedste tilbehør, du kan købe til en Nintendo Switch-konsol. Der er blandt andet et par muligheder, der ligger mellem 150-300 kr. for dem, der er på udkig efter noget ekstra billigt. Hvis du vil have flere tips til sjove ting at købe til en Nintendo Switch-konsol, så tjek vores lister over de bedste Nintendo Switch tilbud i december 2023.

Julegavetips til Nintendo Switch-spilleren

Nintendo Switch etui | 153:- hos CompuMail

Dette er en virkelig godt og prisvenligt rejseetui til Nintendo Switch, som beskytter konsollen mod stød og skidt, når du er på farten. Så behøver du ikke frygte, at din Switch går i stykker, når du smider den i tasken.

Joy-Con 2-pack | 533:- hos ComputerSalg

Dette er måske det mest almindelige tilbehør, man køber til en Switch-konsol. Med disse er det muligt for flere spillere at spille sammen, og du har også en backup, hvis en af de andre controllere, du har, går i stykker. Disse Joy-Con-par fås i en masse skønne farvekombinationer som grøn/pink, blå/gul, rød/blå og meget mere.

Joy-Con Wheel | 121:- hos Computersalg

Dette er et billigt og sjovt tilbehør til Nintendo Switch og er perfekt til dem, der kan lide at spille en masse bilspil, såsom det populære spil Mario Kart. Med dette rat bliver alle racerspil meget sjovere med mere indlevelse!

Hukommelseskort til Switch | 307:- 210:- hos CompuMail

Lagerpladsen på Switch-konsoller er desværre ret begrænset. For at løse dette kan du enten købe fysiske spilskiver, som du kan skifte imellem, eller købe et hukommelseskort for at få mere lagerkapacitet. De officielle hukommelseskort fra Nintendo er virkelig overkommelige og fås i forskellige størrelser, fra 64 GB op til 1 TB lagerplads.

Splatoon 3 | 369:- hos Føtex

Nye spil til konsollen er altid et sikkert valg til jul. I skrivende stund kan du få det populære Nintendo Switch-spil Splatoon 3 hos flere udvalgte forhandlere - blandt andet i Føtex.

Super Mario Bros. Wonder | 376:- hos ComputerSalg

Super Mario er et af de mest populære spilserier til Nintendo Switch nogensinde. Super Mario Bros. Wonder er det nyeste i rækken, og det har fået gamere og anmelder til at gå bananas med ros og lovprisninger.

Minecraft | 196:- hos Proshop

Minecraft er et spil, der er perfekt til både børn og voksne, så hvis du leder efter et nyt spil at købe til jul og vil have noget, der giver mange timers underholdning, er dette en perfekt mulighed.