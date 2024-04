Sådan bruger du Usenet

Hvis du ikke er bekendt med Usenet, men har hørt om dets magiske kræfter, er du kommet til det rette sted.

Først det grundlæggende: Usenet er et kommunikationsnetværk, hvor man kan chatte og finde interessante brugergenererede indlæg som billed-, lyd- og videofiler.

(Og mens du er her, kan du tage et kig på vores liste over de bedste usenet-udbydere)

Det er et fremragende alternativ til populære sociale medieplatforme, fordi det giver brugeren mulighed for at overføre tekst og binære filer til offlinebrug. Det er også den eneste "sociale medie"-platform, der er ucensureret og umodereret.

Usenet er ikke så populært som andre sociale medier på grund af dets opfattede kompleksitet. Det kan være en udfordring at sætte Usenet op og bruge det, men når du først har kombineret alle elementerne, vil du blive belønnet. Denne guide vil hjælpe.

Læs videre, og vi vil vise dig, hvordan du opsætter og bruger Usenet. Men lad os først starte med et kig på Usenets historie.

(Image credit: binsearch.info)

Usenets historie

Usenet var et tidligt decentraliseret netværk til deling af diskussioner og filer mellem computere. Det blev etableret i 1979 på flere universiteter, tre år før internettet kom til, og over et årti før World Wide Web kom online.

Den primære fordel ved Usenet er hastigheden. For at hente filer via Usenet forbinder man sig direkte til en kraftig server med de artikler, man ønsker, og overfører dem til sin computer. Hastighederne er meget hurtigere end andre protokoller (HTTPS, FTP osv.), da du kan udnytte den fulde båndbredde på din internetforbindelse.

Usenet-adgang er også privat og sikker. Hver gang du opretter forbindelse til en server, bliver alle overførsler mellem dig og serveren krypteret.

(Image credit: Future)

Hvad er Usenet?

I bund og grund fungerer Usenet som en online diskussionsplatform, der ligner populære tjenester som Facebook eller Reddit. Emnespecifikke diskussionsfora kaldet Nyhedsgrupper er hostet på et globalt netværk af servere kaldet news servers eller nyhedsservere.

Nyhedsgrupper er en måde at møde folk på nettet og socialisere omkring emner af fælles interesse. Brugergenererede indlæg til Usenet bliver gemt i en periode (kaldet retention) på alle Usenet-nyhedsservere rundt om i verden. Hver Usenet-udbyder vælger, hvor længe de vil gemme Usenet-indlæg baseret på, hvor meget lagerkapacitet de har. Jo længere opbevaringsperiode en Usenet-udbyder har, jo længere tid er indlæggene tilgængelige. Når du leder efter en Usenet-udbyder, skal du vælge en, der har en lang opbevaringstid. Vi har lavet en liste med de De bedste Usenet-tjenester, som alle har alle en opbevaringstid på mere end et årti.

Usenet is unique in that it enables open dialogue and the free exchange of information. You can share your thoughts, ideas, research, and files with others around the globe, and they can do the same with you. Think of it as a digital library of ideas and information that anyone can access without censorship or moderators.

There are over 100,000 newsgroups to join on Usenet, so you'll find one that suits your interests. If you don't see any, you can always form your own.

Why don’t most Internet users use Usenet if it’s that good? Well…when the web came online in the mid-90s, people gravitated there because of its ease of use.

To make Usenet easier, a service called Newzbin emerged in the early 2000s with the standard NZB file format for retrieving files from Usenet servers. Since then, Usenet has regained and attracted fans around the world. Also, many Usenet providers started to make things easier for the user by including a free newsreader/client with search. Our top recommended Usenet services each have a newsreader client with search built in for an all-in-one solution.

(Image credit: Future)

Sådan bruger du Usenet

Følg disse trin for at bruge Usenet:

1. Vælg en Usenet-udbyder

En Usenet-udbyder ejer de servere, der gemmer de indlæg, der uploades til Usenet, og giver dig adgang til dem. Det koster penge at holde serverne kørende, så du kan forvente at betale mellem 10 og 20 dollars om måneden. Tro mig, det er det værd.

Her er de kritiske faktorer, du skal overveje, når du vælger en Usenet-udbyder:

Retention (opbevaring)

Der bliver tilføjet så meget data til Usenet-servere hver dag. De fleste udbydere kan ikke opbevare dem for evigt, så de beholder kun data på en server i en bestemt periode, der kaldes retention. Forskellige udbydere har forskellige opbevaringsniveauer, og forskellene er ofte enorme (tusindvis af dage). Når du vælger en udbyder, skal du vælge den, der har mest retention til rådighed, da det giver adgang til flere indlæg.

Monthly Transfer (Penge overførsel)

Forskellige udbydere sætter forskellige grænser for, hvor meget data du kan overføre fra Usenet-servere hver måned. Planerne spænder fra et par gigabyte til ubegrænset, og prisen skalerer normalt med mængden af tildelte data.

Connections (Forbindelser)

Dette er antallet af samtidige forbindelser, der er tilladt til Usenet-serverne. Det er relevant for brugere, der ønsker at oprette flere samtidige forbindelser til en server, så de kan udnytte deres fulde internetbåndbredde. Heldigvis tilbyder de fleste Usenet-udbydere 20+ samtidige forbindelser, hvilket er rigeligt.

Security (Sikkerhed)

Den ideelle Usenet-udbyder bør kryptere data under downloads med 256-bit SSL. Heldigvis gør de fleste af dem det. Nogle tilbyder yderligere sikkerhedsfunktioner som VPN-tjenester: en stor merværdi!

Newshosting og Easynews, to velkendte Usenet-udbydere, tilbyder begge 5.220+ dages opbevaring, fuld kryptering og ubegrænset dataoverførsel med deres betalte pakker plus en gratis VPN-tilføjelse.

2. Få en Usenet-klient

En Usenet klient er den app, der giver dig adgang til og mulighed for at se Usenet-indhold og downloade filer. tænk på den som din brugergrænseflade. der er tre typer af klienter:

NZB downloader

Denne klient lader dig downloade filer i NZB-formatet. Når du har downloadet en NZB-fil, kan du konvertere til andre filformater som MP3 (lyd) og MP4 (video).

Newsreader/Nyhedslæser

En nyhedslæser er en klient, der lader dig læse teksten i nyhedsgrupperne. Du kan også bruge den til at downloade artikler, ofte ved hjælp af en NZB-indekser.

Hybrid (Newsreader with search)

En hybridklient, der kombinerer newsreader og downloader og indeholder et søgeindeks over Usenet-indlæg. Den lader dig deltage i diskussionsfora og downloade binære filer i .NZB-formatet. Nogle Usenet-udbydere inkluderer hybridklienter i deres abonnementspakker - en god merværdi at kigge efter.

3. Opsætning af en Usenet-indekser (søgemaskine)

Ssøgemaskiner som Google og Bing er afgørende for internettet. Uden dem er man nødt til manuelt at lede efter indhold på forskellige domæner, hvilket er besværligt. På samme måde kan Usenet-brugere installere en indexer til at udføre en søgemaskines arbejde.

Der findes forskellige Usenet-indeksere. Nogle er gratis, hvis man kan leve med reklamer, som man kan med Google og Bing. Velkendte eksempler er Binsearch og NZBKing.

Kort sagt: Find en passende udbyder til at forbinde til Usenet-servere og en klient, der giver dig adgang til og mulighed for at downloade filer fra serverne. Abonnér derefter på en NZB indekserings-hjemmeside til at udforske indhold fra forskellige Usenet-servere, og du er klar til at gå i gang.

Se selv... det er lettere end du troede!

Har du brug for en VPN til Usenet?

Det er ret sikkert at få adgang til Usenet via en udbyder, der krypterer dine forbindelser til sin tjeneste. Som en mulighed for endnu et sikkerhedslag, abonnere på en VPN-forbindelse for at få mere ro i sindet. Heldigvis inkluderer nogle udbydere en god VPN gratis med din pakke - en dejlig merværdi at kigge efter, når du tilmelder dig en tjeneste.