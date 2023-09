Guide: Smarture hjælper på din træning

Smarture kan hjælpe dig med mange ting i dag, men overordnet set er der tre ting, smarture kan, som almindelige ure ikke kan. Du kan monitorere dit helbred, holde styr på din træningspræstation og slippe for at hive mobilen op af lommen, når du mailen eller sms’en tikker ind, hvilket gør mobillivet lettere.

Du kan snildt få et smartur til omkring kr. 1.000, som måler enkelte af dine daglige aktiviteter og helbredsværdier, men hvis du seriøst ønsker at monitorere dit helbred, fordi du lider af stress eller har en forringet lungekapacitet, eller din træning, så bør du se på smarture, der ligger højere end kr. 3.000.

Se på modeller, som leverer det, du efterspørger fremfor modeller med alverdens funktioner og statistikker, du aldrig kommer til at bruge. Træner du op til et maraton eller Ironman, bør du ikke være nærig, fordi du har brug for en pålidelig, solid og nøjagtig træningspartner, der giver dig et indblik i alt fra søvn til udviklingen i din præstation. Du kan også får smarture, der fokuserer mere på dit helbred i form af elektrokardiogram, iltmætning af blodet og puls. Eller du kan vælge modellen til casual træning og overfladiske målinger af helbredet.

Standarden i dag er, at smarturet skal være forbundet med din smartphone og producentens app, så du kan følge udviklingen i din træning eller dit helbred. Endvidere er det en glimrende funktion, at dit ur kan modtage beskeder fra telefonen, når der kommer en opdatering på sociale medier eller et opkald. Så kan du vurdere, om du vil reagere eller blot lade telefonen blive i tasken.

Artiklen tester en række forskellige smarture, så du får en fornemmelse af, hvad du kan forvente, hvis du køber smarture i mellemklassen og i premiumklassen. Der er naturligvis forskel på, hvad du får, hvis du køber et ur til 3.000-4.000 kr. og så smarture til over 6.000 kr.

Testmodellerne er: Polar Grit Pro X, Suunto Vertical Titanium Solar og Garmin Fenix 7X Sapphire Solar, der er blandt de mest populære brands inden for træningsure og smarture.

Polar Grit Pro X

Polar Electro ønsker at forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker verden over. Det fremgår af den finske producents hjemmeside. Polar Grit Pro X indsamler data om dine fysiske aktiviteter og din søvn, som uret bruger til at fortælle dig om helbredet og træningen. Uret giver godt indblik i træning og leverer brugbar data, men er ikke altid det mest præcise.

Polar Grit Pro X (Image credit: Future)

Polar Grit Pro X - Robusthed og design

Polar Grit Pro X-udgaven, jeg har testet, har en urkrans beklædt med rustfrit stål, og der er indbygget touchskærm beklædt med safirglas, hvilket kom bag på mig, eftersom Polar ikke reklamerer med touch-funktionen på deres hjemmeside. Hvorfor? En mulig forklaring kan være, at touchskærmen ikke altid reagerer på mine swipes. Ellers har Grit Pro X et slidstærkt og robust design. Safirglasset bliver ikke ridset af at blive tabt på asfalten eller grusstien.

Polar Grit Pro X - Målinger og meddelelser

Monitorering af helbredet er ikke så vigtig for Grit Pro X, der har indbygget pulsmåler, hvilken uret blandt andet bruger i forbindelse med monitoreringen af din søvn, men du får ikke sensorer til at måle iltmætningen og EKG. Dette ville også være urimeligt at forlange af et smartur til omkring 3.400 kr..

Grit Pro X har en skridttæller, som er den mest upræcise i forhold til de øvrige modeller i testen her. Præcisionen varierer, men der var en dag, hvor Grit Pro X påstod, at jeg havde taget 18.000 skridt – i virkeligheden var det nærmere halvdelen. Skridttælleren registrerer ganske enkelt armsvingninger på 30—40cm som et skridt. Så kan det godt være, at uret fejrer, at jeg opnår mine aktivitetsmål, men rent træningsmæssigt er det upræcist.

Dette forplanter sig, når uret bruger mine aktivitetsdata til at beregne, hvor mange kalorier jeg forbrænder i løbet af dagen. For de 18.000 skridt bliver omregnet til at jeg har forbrændt 3.000 kalorier, og dét er alt for højt.

Endelig er der forbindelsen med min smartphone, som halter, når det kommer til push-beskeder. Jeg oplever, at uret ofte glemmer at give mig besked, hvis der er et opkald, sms eller mail til mig. Derudover er der ofte forsinkelser på fjernstyringen af musikken på min telefon. Men da uret ikke er tænkt som en smartphone, er det ikke en deal breaker for mig.

Polar Grit Pro X (Image credit: Polar)

Polar Grit Pro X - Træningen

Grit Pro X er mest til træning, og går du op i data og statistikker, er Polar-uret en god investering. Omfanget af træningsmuligheder er enormt. Uret får GPS-forbindelse på under et minut, og så er det i gang. Under træningen er der mange gode datapoints, som i realtid giver mig et overblik over min præstation. Pulsmålingen har især stor betydning; at jeg gerne skulle opnå en lavere puls under løb, end da jeg startede med at løbetræne for noget tid siden.

Grit Pro X har en særlig egenskab til at måle den øvre og den nedre grænse for min puls samt gennemsnittet. Data, som disse, kan jeg sammenligne i Polar-appen, når jeg vil se på de øvrige dages træning, om der er fremskridt. Endelig er der pulszoner, så jeg kan se, om jeg skal sænke tempoet som følge af at ligge i den røde pulszone – og dermed overbelaster hjertet.

Appen er dog noget uoverskuelig, og det tager lidt tid at finde overblikket. Jeg kan dog følge udviklingen i min performance, ligesom jeg kan få et overblik over dagen, ugen og måneden i forhold til forbrændte kalorier, søvn og aktiviteter. Dog skal jeg have in mente, at skridttælleren og kalorieregnskabet er upræcise.

Polar Grit Pro X - Batterikapacitet

Grit Pro X sluger en del batteri. Med mine indstillinger og anvendelse bruger uret 12% af batteriet om dagen. Jeg har haft GPS’en aktiveret i godt 1½ time i testperioden, ligesom uret har monitoreret min søvnkvalitet om natten og løbende holdt styr på mine fysiske aktiviteter. Batterilevetiden er dermed ikke helt så god i forhold til de øvrige modeller, som også har indbygget iltmålere.

Polar Grit Pro X: Set til 3.999 kr. hos Polar

Suunto Vertical Titanium Solar

Finske Suunto sendte i foråret Suunto Vertical Titanium Solar på markedet. Smarturet er producentens seneste flagskibsur, og det består af omfattende træningsmuligheder, solide materialer, træningsstatistikker, helbredstatistikker og lang batterilevetid.

Suunto Vertical Titanium Solar (Image credit: Future)

Suunto Vertical Titanium Solar - Robusthed og design

Suunto Vertical har en lækker touchskærm, der er beklædt med safirglas, mens urkransen er lavet af titanium. Uret kan kort sagt tåle fald fra mountainbiken og andre knubs, uden det går i stykker. Uret har desuden en 10 ATM-klassifikation, så du kan dykke med det helt ned til 100 meter. Urskærmen er på 1,4”, hvilket gør, at du kan se dine statistikker under træningen.

Suunto Vertical Titanium Solar - Målinger og meddelelser

Suunto Vertical kan forbindes med din telefon, så du får beskeder på uret, når du modtager en mail, sms eller et opkald. Desværre er der problemer med målingerne, af det antal skridt du tager, din puls, kalorieforbrænding, iltmætning og søvnkvalitet i hverdagen.

Tælleren er upræcis, når det kommer til antallet af skridt, jeg har taget – meget endda. Bevæger jeg min underarm omkring 40cm, tæller det som et skridt.

Upræcise målinger fører til et falsk datagrundlag, når Vertical Titanium Solar skal udregne mit kalorieforbrug. Selv på en slatten dag, hvor sofaen haft klistereffekt kan uret fortælle mig, at jeg har lagt 6.000 skridt bag mig, hvormed jeg får en tillykke-meddelelse; gennem aktiviteter har jeg forbrændt flere end 500 kalorier.

Urets iltmåler har også et problem med at måle iltmætningen i mit blod. Jeg oplever en iltmætning så lav som 74 %, hvilket er så lavt, at jeg burde indlægges. Normalt bør iltmætningen ligge på 95-100 %. Presser jeg uret ned mod mit venstre håndled, kommer procentsatsen også op på et mere normalt niveau. Unøjagtighederne er irriterende, men dog ikke ødelæggende for mit brug af Vertical Titanium Solar, hvis jeg ser tallene som vejledende fremfor retvisende, hvormed jeg dog får et indblik i dagens aktiviteter.

Suunto Vertical Titanium Solar - Træningen

Suunto lægger hovedfokus på træningen. Vertical Titanium Solar leverer en yderst omfattende menu over træningsmuligheder, som Suunto Vertical kan monitorere – fra yoga og løb til svømning og mountainbiking.

Under cykling aktiverer jeg urets GPS, så jeg får et retvisende overblik over din distance og hastighed i realtid. Pulsmålingen har dog få sekunders forsinkelse. Det samme gør sig gældende, når jeg løber. Også her oplever jeg, at pulsmålingen har sekunders forsinkelse, hvorfor der må investeres i et pulsbælte, hvis pulsmålingen skal være præcis og uden forsinkelser, hvilket jo er ønskværdigt under intervaltræning.

Vertical Titanium Solar får hurtigt satellitforbindelse, så jeg kan komme i gang med træningen. Uret kan bruges som speedometer, ligesom jeg kan aflæse min puls, distance og ikke mindst, min tid. Alt sammen er med til at opretholde mit tempo og motivation, når jeg konkurrerer mod mine egne tider.

Efter træningen er det nemt at synkronisere uret med Suunto-appen, som giver dig et overblik over din præstation, ligesom du kan sammenligne dagens træning med tidligere træningsforløb. Og det er motiverende for at træne hårdere næste gang. Suunto-appen har kort over dine ruter, og du kan nemt sammenligne statistikkerne, fordi appen er godt bygget op.

Suunto Vertical Titanium Solar (Image credit: Suunto )

Suunto Vertical Titanium Solar - Batterikapacitet

Kapaciteten bør altid tages med forbehold, da batterilevetiden afhænger af dine indstillinger og brug. Jeg har i ti dage kørt med pulsmålingsfunktionen aktiveret, målt min iltmætning i blodet et par gange om dagen, løbetrænet med GPS-forbindelse i fire timer og aktiveret smartphone-notifikationer samt søvnmonitoreringsfunktionen.

Alligevel har jeg kun brugt 43 % af batteriet, men det har også været strålende solskin, når jeg har været ude, så vejret spiller også ind, da Vertical Titanium Solar har, som det indgår i navnet, solceller indbygget. Før du dog får alt for store forventninger til solcellefunktionen, må jeg sige, at uret har ligget ude i strålende solskin i en time, uden batterilevetiden fik så meget som en enkelt procent opad. Ikke desto mindre bidrager solcellefunktionen til forlængelse af batterilevetiden i det store regnskab.

Alt i alt er jeg meget imponeret over, hvor længe uret kan køre på én opladning.

Suunto Vertical Titanium Solar: Set til 5.990 kr. hos Suunto

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar

Garmin er nok det mest kendte firma, når det kommer til GPS-systemer og avancerede smarture, der er målrettet træning og monitorering af helbredet. Garmin Fenix 7X Sapphire Solar forfølger traditionen, og det er målrettet forbrugeren med hang til krævende træning, udfordringer og ikke mindst statistikker.

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar (Image credit: Future)

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar - Robusthed og design

Fenix 7X-uret, jeg her tester, består af et titanium-urkrans med en 1,4”-touchskærm, der er beklædt med yderst robust og slidstærkt safirglas. Og uret har en vandtæthedsklassifikation på 10 ATM, hvilket betyder, at du kan dykke med uret på helt ned til 100 meter. Remmen er lavet af glat, men solid silikone. Fenix 7X er behageligt at have på.

Touchskærmen er også et glimrende, og den gør det nemt at navigere i menuerne under træningen, så jeg ikke skal fumle med knapperne i begge sider af uret. Eneste ulempe er, at skærmen nærmest tiltrækker fedtfingre, men det er noget, vi må leve med, når vi vælger touchbaserede skærme.

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar - Målinger og meddelelser

Fenix 7X er designet til meget andet end træning. Flere funktioner letter faktisk din hverdag. Her tænker jeg især på Garmin Pay-funktionen. Yderst behjælpeligt er det, at mine betalingskort kan ligge i uret, som jeg dermed kan bruge som kontaktløst betalingsmiddel – fri for kort og kontanter på farten.

Forbindelsen med min smartphone gør også, at mit Fenix 7X viser på urskærmen, hvem der ringer, sms’er eller sender en mail – og jeg oplever 100 % pålidelighed. Antallet af notifikationer på uret kan heldigvis tilpasses efter eget ønske.

Fenix 7X kan måle puls, iltmætning i blodet, antal forbrændte kalorier og søvnkvaliteten. Du har også en skridttæller, som faktisk er den mest præcise i forhold til de øvrige ure i testen her. Jeg kan ikke snyde Fenix 7X til at tælle skridt ved blot at bevæge armen. Til gengæld oplever jeg, at uret ikke tæller alle skridt med, når jeg har venstre hånd på min datters barnevogn, der skal skubbes. Iltmåleren finder jeg dog, er urets svageste led i forhold til målinger, da den alt for ofte måler upræcist. Jeg har sat den op imod en iltmåler med hospitalsstandard, der gennem flere målinger viste en iltmætning mellem 96 % og 99 %, hvilket er inden for det normale. Samme målinger viser Fenix 7X en iltmætning mellem 89 % og 97 %. Uret skal være fikseret på en meget bestemt måde for at opnå nogenlunde præcise målinger.

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar (Image credit: Garmin)

Fenix 7X har et imponerende antal træningsmonitoreringsmuligheder. Fra almindelig løb, svømning og cykling til triatlon. Ligeledes er statistikkerne, du har adgang til under din træning, omfattende, men alligevel giver Fenix 7X dig et godt overblik over dem alle. Eksempelvis, når jeg løber, giver uret mig et overblik over mit tempo, hvor langt jeg har løbet, antallet minutter jeg har løbet, og hvilken pulszone jeg ligger i. Sidstnævnte kan være vigtigt for at undgå overanstrengelse.

Til trods at være et yderst avanceret træningsur, har pulsmåleren har dog en vis forsinkelse, hvilket betyder, at jeg ikke kan slippe for pulsbæltet rundt om brystkassen, hvis jeg vil køre intervaltræning med pulsmåling i realtid. Fenix 7X kan få satellitforbindelse inden for et minuts tid, hvis du er ude i det fri og står stille.

Efter din træning bliver din performance lagret i Garmin Connect-appen, der giver et nemt og glimrende overblik over udviklingen i din træning. Du kan se dine tider, hastigheder, afstande, og hvor du øger din belastning samt meget mere.

Fenix 7X måler batterilevetiden i både procenter og antal dage, så jeg har en klar fornemmelse af, hvornår opladeren skal findes frem. Levetiden afhænger naturligvis af, hvordan du bruger uret, men i de 14 dage jeg har kørt min test, er der brugt 85 % af batteriet.

Undervejs har jeg aktiveret GPS’en under løb og cykling, ligesom jeg har Fenix 7X aktiveret smartphone notifikationer, søvnmonitorering og måling af iltmætning under søvnen. Batterilevetiden er ikke kun imponerende, men også den længste i forhold til de tre øvrige smarture i denne test. Det bliver bedre endnu.

Solcellerne, der er indbygget i uret, bidrager også til udskydelsen af opladningen. Min oplevelse er dog, at bidraget er minimalt. Jeg skal opholde mig ude i solen i mange timer, hvis denne funktion skal batte noget. Uret har en tæller for, hvor meget solcellerne opfanger lys, hvilket bliver målt i lux timer. Det lyder måske fancy, men selv efter 60.000 lux timer, rykker batteriet end ikke op på en ekstra procent.

Mange bække små. Lys og udendørs aktiviteter bidrager til batteriets spænding, men du skal ikke forvente, at dit smarture bliver fuldt ladet op ved at have det liggende i solen i nogle timer.

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar: Priser fra 7.799 kr. hos Garmin