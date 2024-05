Her er nye iPads, som Apple vil afsløre 7. maj

Apple har fortalt os, at de vil lancere noget nyt den 7. maj, og alt tyder på, at det er nye iPads. Nu viser en nye informationer de specifikke modeller og tilbehør, som vi bliver præsenteret for på tirsdag.

Informationerne kommer fra Mark Gurman på Bloomberg. Han er kendt for at have gode Apple-tips inden lanceringer. De nye informationer bekræfter nogle af de rygter, vi allerede har hørt. Gurman siger, at vi får et par nye iPad Pro-modeller: Størrelserne 11" og 12,9" vil være de samme som de nuværende iPad Pro'er, men de bliver de første Apple-tablets, der skifter til OLED.

De "kan" køre på M4-chips, siger Gurman, noget vi har hørt før. Det ville hjælpe med at adskille dem fra den opdaterede iPad Air, som tilsyneladende kommer i størrelserne 10,9" og 12,9" - den større størrelse ville være den første iPad Air i den størrelse, så vi ville have to versioner af både Pro- og Air-modellerne.

M2-chippen er den, der mest sandsynligt vil være i iPad Air 2024, siger Gurman. iPad Air 5 var udstyret med en M1-chip. Gurman forudsiger også, at nogle AI-funktioner vil blive "teaset" forud for en fuld afsløring på WWDC den 10. juni.

Penne og tastaturer

Der går rygter om, at en ny Apple Pencil snart er på vej (Image credit: Apple)

Med hensyn til tilbehør siger Gurman, at vi får en ny Apple Pencil med haptisk feedback og et nyt Magic Keyboard, der vil "få iPad'en til at ligne en bærbar computer". Vi har tidligere fået at vide af samme kilde, at vi kan forvente dette ekstraudstyr sammen med iPads.

Selv om der arbejdes på en ny entry-level iPad og en ny iPad mini, vil de tilsyneladende ikke blive vist frem på tirsdag. Apple arbejder på at gøre sin 11. generations iPad betydeligt billigere end sin 10. generations iPad, siger rapporten.

Et par andre ting: Ifølge Gurman starter begivenheden tidligere end normalt (7. maj kl. 7 PT / 10 ET / 15 BST og 8. maj kl. 12 AEST), så folk i Kina kan se med, og den vil vare "lidt mere end en halv time".

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Det er første gang, Apple opdaterer sine iPad-modeller siden 2022, så Tim Cook og de andre Apple-chefer håber, at der er en vis efterspørgsel efter disse tablets. Hvis du vil se det hele, mens det sker, kan du se det her hos Apple tirsdag den 7. maj kl. 16.