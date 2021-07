Har du besluttet at du vil blive sundere og stærkere igennem træning, kan din smartphone være til stor hjælp. Der findes hundredevis af apps, som kan spore din træning, hvilket i sidste ende gør det langt lettere at holde styr på dine fremskridt. Her er din telefon den perfekte makker, da du sikkert allerede har den på dig og lytter til musik, imens du sveder: hvorfor ikke smide en app eller to ind, som gør det lettere at administrere dine træningssessioner?

Nogle apps sporer blot, imens andre også opmuntrer og minder dig om at træne ved at sende notifikationer og beskeder. Fordi der er så mange apps at vælge imellem, har vi forsøgt at gøre det lidt lettere for dig. Vi har derfor udvalgt vores bud på de bedste til en række sportsgrene og aktiviteter, så du kan vælge den app, som passer bedst til dig.

De bedste trænings-apps i 2021:

Map My Fitness Yoga Studio: Mind & Body One You Couch to 5K StrongLifts 5x5 Strava Freeletics Garmin Connect Nike Training Club



1. Map My Fitness

Gratis med køb i appen til iOS og Android

Map My Fitness er en gratis app med indbyggede reklamer og understøtter hundredevis af forskellige aktiviteter og øvelser – herunder løb, cykling, svømning og yoga. Appen har desuden et socialt element. I forhold til aktiviteter som løb og cykling kan du opdage nye ruter ud fra andre brugeres adfærd, hvilket kan være med til at holde interessen. Du kan også sætte mål for dig selv, hvilket giver en tilfredshedsfornemmelse, når du indfrier dem – hvilket du selvfølgelig gør!

Map My Fitness understøtter en lang række fitnessarmbånd og synkroniserer samtidig med MyFitnessPal, så du bedre kan holde styr på kalorieforbruget. Der findes en Pro-version af appen, men den skal du betale ekstra for. Udover at fjerne reklamerne får du også adgang til ekstra funktioner, såsom en bedre pulsmåler og analyse, audio opdateringer når du træner og live placeringsdeling.

2. Yoga Studio: Mind & Body

Gratis prøve og køb i appen, fås til iOS og Android

Denne trænings-app giver dig guidede yogatimer, som kan følges uagtet af, om du er nybegynder eller erfaren udøver. Du kan naturligvis også selv skrue en træningstime sammen ud fra de tilgængelige øvelser. Du kan også planlægge timer, så de passer ind med andre aftaler i din kalender.

Træningssessionerne kan ikke kun tilpasses ud fra niveau, typen af øvelser og stillinger, men også ved at vælge baggrundsmusik, som får dig i den helt rigtige stemning. Du kan gratis afprøve appen i syv dage, hvorefter der er flere pakker til forskellige priser at vælge imellem.

3. One You Couch to 5K

Gratis til iOS og Android.

Couch to 5K er en del af et sundheds- og fitnessinitiativ fra Public Health England, hvor målet er at tilskynde flere mennesker til at komme i gang med gode træningsvaner. Som du måske kan gætte ud fra navnet, er denne træningsapp rettet mod begyndere, hvilket betyder, at tempoet er roligt og blidt og starter med enkle gåture.

Som du måske også har gættet ud fra navnet, er det ultimative mål at blive i stand til at løbe 5K, og træningsprogrammet varer i ni uger - selvom der ikke er noget, der forhindrer dig i at tage det lidt langsommere og tage tingene i dit eget tempo. Du får et udvalg af trænere at arbejde med, og den absolut bedste ved denne app er, at den fokuserer på opmuntring snarere end pres. Det er okay, hvis du starter fra bunden, da træningsappens mål er at gøre sofakartofler til atleter, og du får masser af nyttige tip undervejs og masser af positiv opmuntring.

4. StrongLifts 5x5

Gratis med køb i appen til iOS og Android

Navnet på denne app kommer af det populære 5x5-koncept (fem sæt med fem reps) som i de senere år er blevet populært igen. Resultatet kan være imponerende, men ideen er ikke at presse sig til det yderste. I stedet skal du ikke træne mere end tre gange 45min om ugen.

Selvom det kan bruges af alle, er det tiltænkt begyndere og folk der træner nogenlunde regelmæssigt, men ønsker en let måde at komme tilbage på sporet og at fastholde en ugentlig rutine uden behov for at tænke på strukturen: det er der nemlig taget hånd om for dig, ligesom du får ugentlige og månedlige rapporter omkring din fremgang. Du bliver guidet igennem hver session, så du ved hvor længe du skal blive ved, hvor meget vægt du skal have på og hvor længe du skal hvile, før du fortsætter. Herved kan du fokusere på vægtene og intet andet.

5. Strava

Gratis med køb i appen til iOS og Android

Strava er nok en af de mest kendte løbe-apps på markedet. De har en stor fanbase og med god grund. Hvor de fleste bruger Strava til at spore løbeture, kan den også bruges af cyklister, svømmere og sammen med din smartphone og/eller GPS-smartwatch, hvor du kan optegne ruter på kort, så du let kan se, hvor du har været, hvor lang tid det tog og så videre.

Som en slags opmuntring, kan du presse dig selv til at prøve at slå egne rekorder, men du kan også deltage i udfordringer med andre brugere – ligesom du kan opdage nye ruter fra dem. Det handler lidt om at se træningen som en leg, hvilket skulle kunne få dig til at presse dig selv lidt mere.

6. Freeletics

Gratis med køb i appen til iOS og Android

Appen her er bevis på, at du ikke behøver bruge en formue på et medlemskab til fitnesscenteret, for at holde dig stærk og fit.

Appen giver dig hundredevis af forslag til, hvordan du kan bruge din egen kropsvægt som træningsredskab, imens du blot bør følge simple rutiner, uanset hvor du befinder dig eller når trangen melder sig (eller du lige har tiden til det).

Den gratis version af appen giver dig mulighed for at tilpasse coachingen, hvor sessioner varer fra 10 til 30 minutter, komplet med lyd- og videoinstruktioner, så du ved, at du laver øvelserne korrekt. Er du villig til at betale for et premium-medlemskab, får du adgang til funktioner såsom træningsmål, en personlig tilpasset ugeplan for din træning, feedback som holder dig på sporet og mere.

7. Garmin Connect

Gratis til iOS og Android

Garmin var tidligere synonymt med navigation til bilen, men i den senere tid har de også markeret sig inden for det voksende fitnessmarked. Garmin Connect fungerer med en række Garmin-ure - firmaet beskriver appen som ”en forlængelse af din Garmin-enhed” – og kan ikke kun bruges til at måle aktiviteter og øvelser, men også til tilpassede træningssessioner og til at udfordre vennerne, hvis det ellers er noget for dig.

Appen kan bruges sammen med andre apps og synkroniserer data med apps som MyFitnessPal og Strava og giver dig herved detaljeret analyse over din ydelse, hvorefter den kommer med forslag baseret på dine rutiner.

Garmin Coach-funktionen fortæller dig ikke kun hvilken træning, der vil give de bedste resultater, men hjælper dig også med at træne op til store events som eksempelvis et maraton – eller bare med at slå din egen rekord.

8. Nike Training Club

Gratis med køb i appen til iOS og Android

Med et stort navn som Nike bag sig, forventer man store ting fra denne trænings-app – og Nike Training Club skuffer ikke. Som med associationen med Nike, nyder appen godt af samarbejder og indhold fra kendte og professionelle, hvilket betyder, at der er massevis af træningsmuligheder, så du kan nå de resultater, som du ønsker.

Her er træningssessioner, som rammer specifikke muskelgrupper og andre, som hjælper med at forbedre din ydelse inden for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Nike har forsøgt at gøre det så tilgængeligt som muligt, herunder træninger som varer imellem 15 og 45 minutter og passer til flere niveauer.

Vil du øge din styrke uden at skulle gå i træningscenteret, bør du kigge i deres udvalg af øvelser med egen kropsvægt. Men appen handler om meget mere end træning og styrke. Nike Training Club har en holistisk tilgang til velvære, så her er også mindfulness, ernæring og generelle tips til et sundere liv.