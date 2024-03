Se Max Verstappen vs. superdrone på Silverstone

Hvis du kan lide F1, så vil du helt sikkert nyde denne video, som ligger på Red Bulls YouTube-kanal. Her skal firmaet Dutch Drone Gods (ja, det hedder de), bygge en drone, der er hurtig nok til at følge Max Verstappen, der giver den fuld gas på Silverstone. Det er en bane, hvor F1-bilerne rammer hastigheder på over 350 km i timen. Så det kræver altså noget af en drone at følge med i det tempo. Dronen skal ikke bare følge bilen. Den skal også lave video i høj kvalitet, hvilket er en stor udfordring med de hastigheder.

Videoen viser nogle af de udfordringer, holdet står overfor, og heldigvis også nogle af de fantastiske optagelser, det lykkes at få i kassen.

Sådan streamer du F1: Når du er i udlandet

Er du ude at rejse, kan det nogle gange være svært at se løbene på din danske streaming-tjeneste. Det er resultatet af geoblokering fra din streamingtjeneste. Dine streaming-abonnementer er ofte "låst" til de enkelte lande, fordi tjenesterne har forskelligt indhold alt efter, hvilket land du har abonnement på.

Der er heldigvis en enkel løsning på det, og det er i form af et VPN, eller Virtual Private Network. Det er et stykke software, der giver dig mulighed for at omgå disse digitale grænser, så du igen kan få adgang til din elskede F1-livestream. Det er en helt lovlig løsning, som også er både forholdsvis billig og nem at bruge.

