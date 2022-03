Formel 1 2022 livestream: sådan ser du alle Grand Prix-løb hvor som helst

Den nye Formel 1-sæson venter lige rundt om hjørnet! Efter en spændende finale sidste år fokuserer holdene på den i forvejen specielle 2022-sæson. På grund af forskellige regelændringer ser vi meget anderledes biler. Inden Bahrain GP finder sted den 20. marts, vil holdene først deltage i F1-testdagene i Bahrain, og du kan se det hele udspille sig live!

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan se F1-testdagene live, herunder tidsskemaet for de forskellige træningsdage.

Endelig har vi også en oversigt over hele F1 2022-sæsonen.

Formel 1 pre-season testdage 2.0

F1 testdage Formel 1-testdagene vil blive afholdt på Bahrain International Circuit. Hver testdag er der en formiddagssession og en eftermiddagssession.



Testdag 1

Torsdag, den 10. marts kl. 8:00 - 12:00

Torsdag, den 10. marts kl. 13:00 - 17:00 Testdag 2

Fredag , den 11. marts kl. 8:00 - 12:00

Fredag , den 11. marts kl. 13:00 - 17:00 Testdag 3

Lørdag, den 12. marts kl. 8:00 - 12:00

Lørdag, den 12. marts kl.13:00 - 17:00

Hvis du nu tænker: jamen, har der ikke allerede været pre-season testdage? Så har du fuldstændig ret. Fra 23. februar til 25. februar fandt tre dages test sted i Barcelona. Holdene fik tre fire-timers sessioner til at teste deres biler. Det særlige ved disse testdage var, at der ikke blev sendt noget live officielt.

Den officielle F1-vintertest finder sted i Bahrain, men F1-holdene havde tilkendegivet, at de gerne ville have yderligere testdage. Det har at gøre med de forskellige regelændringer, som har resulteret i drastisk anderledes biler. Holdene vil gerne lære mere om deres biler på banen.

Derfor havde Formel 1 valgt at gøre det til en pre-season banesession i Barcelona. Så vi skal ikke se testdagene i Spanien som officielle testdage.

Hvad Barcelona lærte os

Selvom der ikke blev lavet lange optagelser af testdagene i Barcelona, ​​ved vi fra de tilstedeværende journalister og Formel 1 selv, hvordan holdene mere eller mindre klarede sig.

Det største trækplaster denne sæson ser ud til at være Ferrari. Bortset fra at Leclerc og Sainz opnåede gode tider (hvilket ikke er meget værd under testdagene, men lad det ligge), ser bilen ud til at bestå. Kombiner det med et tilsyneladende godt vejgreb, og hvem ved, vi har måske tre i front i år.

Mercedes og Red Bull vil også være med helt fremme i kampen om mesterskabet i år. For Verstappen må man håbe, at han kan modstå presset i sin bil, for Lewis Hamilton vil sammen med Mercedes være opsat på at tage verdensmesterskabet fra hollænderen i år.

Der går rygter om, at Mercedes kommer til Bahrain med mange heftige opgraderinger, så Verstappen og co. er blevet advaret.

Der er også flere journalister, der blev imponerede over, hvad McLaren viste i Barcelona. Det er stadig tidligt på sæsonen, men vi vil bestemt glæde os til en ny kamp om topplaceringerne.

De andre hold er stadig en sær blanding. Især Alfa Romeo og Haas vil snart gerne lægge Barcelonas F1-testdage bag sig. De italienske racerhold skulle blandt andet håndtere et knækket gulv, så der kunne kun køres få omgange.

Amerikaneren Haas sagde farvel til den russiske sponsor Uralkali, og senere også til Nikita Mazepin. Dette skyldes krigen mellem Rusland og Ukraine, og de bånd, som Uralkali-chefen (og far til Nikita) Dmitri Mazepin har til den russiske regering. Pietro Fittipaldi erstatter under alle omstændigheder russeren ved testdagene.

Sådan ser du Formel 1 i Danmark

Viaplay sender hele Formel 1-sæsonen, både på nettet og på en af NENT's tv-kanaler (TV3, TV3+, TV3 Sport og TV3 MAX).

Tjenesten har ingen bindingsperiode, og hvis du vil have adgang til sportsindholdet online, kan du abonnere på Viaplay Total for 449,- kr. om måneden. Hvis du gør det, har du også adgang til film og serier. Der er desværre ingen separat pakke kun til sport.

Hvis du befinder dig i udlandet og vil se de samme F1-udsendelser, som du har adgang til hjemme i stuen, kan du omgå geoblokeringere ved at abonnere på en VPN-tjeneste.

Sådan streamer du F1

Du kan også vælge at registrere dig på F1's officielle website, hvor du kan livestreame det hele. Du får adgang til hver køresession, hvert løb, optagelser, højdepunkter, et historisk konkurrencearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikation.

Der er to forskellige abonnementer at vælge imellem: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigeste af de to og giver dig kun adgang til optagelser fra hvert løb. Du får en optagelse af hele løbet samt højdepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnement koster 26,66 € (ca. 200,- kr.) om året. Med TV Pro får du alt samme, men du har også muligheden for at følge al action live. Det koster så 87,99 € (ca. 655 kr.) om året.

Du kan vælge mellem et måneds- eller årsabonnement. Det er - som det plejer at være - lidt billigere at tegne et årsabonnement, hvis du nu alligevel regner med at have et abonnement hele sæsonen.

Så streamer du F1, hvis du befinder dig i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, når F1-sæsonen er i gang, er der stor sandsynlighed for, du ikke får den samme dækning, som du gør, når du sidder hjemme på sofaen. Viaplay blokerer adgang for brugere, der forsøger at få adgang til udsendelser på Viaplay, hvis brugeren befinder sig i et land, hvor Viaplay ikke har rettighederne til at vise indholdet. Dette er det, der kaldes geoblokering, hvilket er blokering af adgang, hvis du er uden det geografiske område, som NENT (Viaplay) har rettighederne til at vise F1 inden for (Danmark og EU).

Heldigvis er der en løsning, nemlig en VPN-tjeneste. Dette er smart software, der giver dig mulighed for at omgå geoblokeringer og dermed få adgang til F1-udsendelser fra Danmark, selv når du er i udlandet. Dette er lovligt og prismæssigt, overkommeligt, og VPN-tjenester er også meget nemme at anvende.

Hvis du har brug for en VPN-tjeneste til at livestreame F1, kan vi varmt anbefale ExpressVPN, som er vores bedste valg blandt VPN-tjenester lige nu.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

F1 Grand Prix-kalender

F1 2022-sæsonen starter den 18. marts i Bahrain.

Bemærk, at hvert Grand Prix foregår på den sidste dag, der er angivet for hvert løb (dvs. søndag) - åbningsdagene består af træning og kvalifikation.

18.-20. marts: Gulf Air Bahrain GP, Bahrain International Circuit

25.-27. marts: STC Saudi Arabian GP, Jeddah Street Circuit

8.-10. april: Heineken Australian GP, Melbourne Grand Prix Circuit

22.-24. april: Rolex Emilia Romagna GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

6.-8. maj: Crypto.com Miami GP, Miami International Autodrome

20.-22. maj: Pirelli Spanish GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

27.-29. maj: Monaco GP, Circuit de Monaco

10.-12. juni: Azerbaijan GP, Baku City Circuit

17.-19. juni: Canadian GP, Circuit Gilles-Villeneuve

1.-3. juli: British GP, Silverstone Circuit

8..-10. juli: Austrian GP, Red Bull Ring

22.-24. juli: French GP, Circuit Paul Ricard

29.-31. juli: Hungarian GP, Hungaroring

26.-28. august: Rolex Belgian GP, Circuit de Spa-Francorchamps

2.-4. september: Heineken Dutch GP, Circuit Park Zandvoort

9.-11. september: Pirelli Italian GP, Autodromo Nazionale Monza

23.-25. september: VTB Russian GP, Sochi Autodrom

30. sept.-2. oktober: Singapore GP, Marina Bay Street Circuit

7.-9. oktober: Japanese GP, Suzuka International Racing Course

21.-23. oktober: Aramco United States GP, Circuit of the Americas

28.-30. oktober: Mexico GP, Autodromo Hermanos Rodriguez

11.-13. november: Brazilian GP, Autodromo Jose Carlos Pace

18.-20. november: Etihad Airways Abu Dhabi GP, Yas Marina Circuit