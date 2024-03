Nu kan du prøve Galaxy AI på alle Android-mobiler

Samsung gør meget ud af AI-funktionerne på deres nyeste flagskib Galaxy S24 Ultra. Derfor gør de det nu muligt for brugere, som ikke har købt den nye topmodel, at teste funktionerne. Det kan de ved hjælp af Samsungs ”Try Galaxy”-app.

I appen kan brugere nu teste funktionerne Live Oversættelse, Chat Assist, Note Assist, Photo Assist og Circle to Search med Google - så de, der stadig er i tvivl, kan opleve Galaxy AI uden at skifte telefoner.

Try Galaxy-appen har tidligere kun været tilgængelig som lokkemad til iOS-brugere, men nu er den altså også tilgængelig for alle Android-enheder, herunder Galaxy-modeller, for første gang. Det betyder, at flere brugere kan udforske de nyeste funktioner i Galaxy S24-serien og One UI 6.1.

Test avancerede AI-funktioner

Den opdaterede Try Galaxy app simulerer oplevelsen af at se på en Galaxy S24. Når brugerne er i appen, hjælper tutorials og interaktivt indhold dem med at navigere i det nyeste interface.

Du kan teste følgende funktioner i Try Galaxy:

Live Oversættelse: Tovejskommunikation i realtid. Funktionen fungerer både med stemme og tekst og skal gøre det muligt at kommunikere med alle, når du er ude i verden. Den understøtter lige nu 13 sprog (ikke dansk).

Note Assist: Tag noter som sædvanligt, men få AI-genererede sammenfatninger for at hjælpe med at organisere dine noter. Lav lange afsnit om til punktopstillinger med overskrifter til nem gennemgang. Funktionen tillader automatisk formatering, stavekontrol og oversættelser (ikke dansk).

Chat Assist: Lav om på tonen i tekstbeskeder. Skift imellem at lyde professionel eller afslappet. AI indbygget i Samsung-tastaturet kan også oversætte beskeder i realtid på 13 sprog (ikke dansk), så brugerne bedre kan kommunikere på tværs af kulturelle og sproglige barrierer.

Photo Assist: Få det perfekte skud med hjælp fra Generative Edit, et AI-værktøj, der tillader brugerne at ændre størrelse og position eller endda fjerne objekter fra fotos. Edit Suggestion kommer med forslag til ændringer. Erase Reflection-værktøjet kan automatisk fjerne uønskede skygger og lysrefleksioner.

Circle to Search med Google: Tegn en cirkel om noget på skærmen, så søger Google automatisk efter det - uanset, hvilken app, du lige sidder med.

Udover AI-funktionerne kan du også blive klogere på Galaxy S24-seriens avancerede kamera-funktioner gennem tutorials.

Try Galaxy appen understøtter i øjeblikket 20 sprog og omfatter 120. Du kan finde og teste Try Galaxy ved at scanne QR-koden her: Trygalaxy.com