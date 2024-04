iPhone 16 batterilæk er godt nyt for nogle modeller, men dårligt nyt for én.

I de senere år har Apple leveret fantastisk batterilevetid på sine største telefoner, men mens iPhone 16 Pro Max måske fortsætter den tendens, er det ikke sikkert, at iPhone 16 Plus gør det.

Dette er baseret på lækkede batterikapaciteter fra OvO Baby Sauce OvO på Weibo (via Phone Arena), som hævder, at iPhone 16 Pro Max tilsyneladende vil have et batteri på 4.676 mAh, hvilket vil gøre den 5,7% større end det 4.422 mAh-batteri, der findes i iPhone 15 Pro Max. Det er ikke en kæmpe forøgelse, men i betragtning af at iPhone 15 Pro Max allerede har en virkelig solid batterilevetid, og at iPhone 16 Pro Max sandsynligvis vil have et mere effektivt A18 Pro-chipsæt, er det et lovende tegn.

Det forlyder, at den kommende enhed har en lidt større 6,9-tommers skærm, som kan tømme batteriet hurtigere, men vi tror stadig, at dens batterilevetid vil være lig med eller endda bedre end iPhone 15 Pro Max, hvis dette læk viser sig at være sandt.

Fra større til mindre

Men iPhone 16 Plus er angivet med et batteri på kun 4.006 mAh, hvilket ville være 8,6% mindre end det 4.383 mAh batteri, der findes i iPhone 15 Plus. Det ville virkelig være en skam, for i vores anmeldelse af iPhone 15 Plus skrev, at den leverede "den bedste batterilevetid på markedet". Så en reduktion på 8,6% kan svække et af forgængerens største højdepunkter.

Vi har også set lækkede kapaciteter for de to andre iPhone 16-modeller, hvor iPhone 16 kan få et 3.561 mAh-batteri - en stigning på 5,8% fra 3.367 mAh-batteriet på iPhone 15. Det ville gøre denne model til den største vinder, hvad angår vækst.

Endelig har iPhone 16 Pro tilsyneladende et batteri på 3.355 mAh, hvilket kun er en stigning på 2% i forhold til iPhone 15 Pro og dens batteri på 3.290 mAh. Det er i det mindste en stigning, men da denne telefon rygtes at have en større skærm end sin forgænger og den almindelige iPhone 16, som siges at have et større batteri end denne - er det ikke den store stigning, vi gerne ville se.

Vi vil som altid tage disse påstande med et gran salt, selvom de i vid udstrækning gentager en tidligere læk om iPhone 16-batteriet; dDen eneste forskel er, at iPhone 16 Pro ikke var nævnt i den tidligere lækage.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Da to kilder nu peger på de fleste af disse batterikapaciteter, og der ikke er dukket modstridende påstande op, er der en god chance for, at disse tal faktisk er sande. I så fald kan iPhone 16 og iPhone 16 Pro Max være på vej mod nogle konkrete forbedringer i batterilevetiden, mens iPhone 16 Pro kan tilbyde samme batterilevetid som den nuværende model, om end med et lidt større batteri. I mellemtiden kan iPhone 16 Plus blive en skuffelse.

Det finder vi ud af til september, hvor disse fire meget ventede telefoner sandsynligvis bliver lanceret.

Læs mere her

Få TechRadars bedst bedømte VPN-tjeneste i dag