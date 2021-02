Sådan ser du X-Men-filmene i den rigtige rækkefølge

Synes du også, at hver Kevin Feige-produceret Marvel-film føles som en del af en storslået plan? X-Men-sagaen er ikke helt sådan.

Lige siden den første X-Men-film bragte Marvels mutanter op på det store lærred i 2000, har der været efterfølgere, kronologiske forløbere, nye tidslinjer og spin-off-produkter. Alligevel har der aldrig været nogen reel plan for at få det hele til at blive set som en sammenhængende historie. Der er snarere tale om snesevis af modsætninger og plothuller, som ikke engang en ny tidslinje kan bortforklare.

Men med to hovedlinjer i X-Men-serien og op til flere spin-off-film - Wolverine-filmene, Deadpool og den kommende "The New Mutants" - kan ingen beskylde X-Men-franchisen for mangel på variation. Der er også mange ting, der faktisk samler de forskellige film. Her tænker vi på fx helte og skurke med mutantkræfter, professor Xavier og Magnetos ideologiske kamp om mutanternes skæbne og selvfølgelig Hugh Jackman, som siden den første Wolverine-film gjorde ham til Hollywood-stjerne, har været med i ni af de i alt tolv film til dato.

Så nu hvor "The New Mutants" ser ud til at afslutte sagaen, vil vi gerne tage dig med på et eventyr gennem junglen af ​​X-Men-film.

X-Men-filmene sorteret efter præmieredato

Da film baseret på Marvel-tegneserier nu er den største guldkalv i Hollywood, er det næsten umuligt at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor superheltefilm blev betragtet som en risikabel investering. Sådan var det nemlig i slutningen af ​​halvfemserne. Blade (1998) og de første X-Men-film udgjorde fortroppen for tegneserieudgiveres angreb på filmmarkedet - hvis disse film ikke havde haft succes, er det usandsynligt, at Marvel ville have formået at skabe det enorme MCU-epos, de har faktisk lavet.

I de to årtier, der er gået siden, har der været elleve film i X-Men-universet. Den næste film, "The New Mutants", afventes i øjeblikket, da den planlagte lancering i april 2020 blev udsat på grund af coronavirus.

Den kommende film bliver den sidste historie i den nuværende X-Men-franchise, da Disneys køb af 20th Century Fox (ejere af filmrettighederne til mutanterne siden 1993) bringer dem ind i Disneys fold. Det betyder, at næste gang du ser professor Xavier, Magneto og resten af ​​banden, kan de pludselig kæmpe side om side med Thor og Guardians of the Galaxy.

Her er alle filmene i X-Men-franchisen sorteret efter præmereråret.

X-Men (2000)

X2/X2: X-Men United (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: First Class (2011)

The Wolverine (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

X-Men: Dark Phoenix (2019)

The New Mutants (2020, ikke annonceret)

I de senere år har vi også fået et par tv-serier, der er basert på X-Men-tegneserierne:

Legion (2017-2019)

The Gifted (2017-2019)

X-Men-filmene sorteret efter serie

X-Men-filmene udgør ikke som en stor samlet saga. I stedet har vi flere noveller inden for Fox' større X-Men-univers. Netop derfor er det lettere at tænke på filmene på en lidt mere grovkornet måde end at hæfte sig ved, hvordan det hele passer sammen som en helhed.

Det var lettere i gamle dage, da "X-Men", "X2" og "X-Men: The Last Stand" var begyndelsen, midten og slutningen af ​​en selvstændig trilogi. Selvfølgelig ønskede Fox ikke, at det hele skulle ende efter kun tre film, så tre år efter "X-Men: The Last Stand" vendte Hugh Jackman tilbage i en oprindelseshistorie for seriens mest populære karakter, Wolverine.

Selvom planerne om at skabe en ny X-Men-oprindelseshistorie med fokus på Magneto blev lagt på hylden, vendte Wolverine tilbage som hovedperson i to andre selvstændige film. "The Wolverine" bygyndte, hvor "X-Men: The Last Stand" sluttede og var løst baseret på Chris Claremont og Frank Millers klassiske Japan-centrerede 1980-tegneseriehistorie. Den mere subtile "Logan" viste igen en ældre Wolverine, der lever i en verden, hvor X-Men er væk, og som kæmper for at acceptere, at hans helbredende evner er forsvundet. Dette var den første superheltfilm, der modtog en Oscar-nominering for manuskript.

Sammen med Wolverine-filmene, og som vi nævnte tidligere, foretog Fox en slags reboot af hovedserien. "X-Men: First Class" introducerede helt nye skuespillere i de velkendte roller, og filmen, der foregik i 60'erne, forklarede, hvordan unge Charles Xavier og Magneto (som på det tidspunkt var venner) startede X-Men-projektet. "X-Men: First Class" var grobunden for tre efterfølgere ("X-Men: Days of Future Past", "X-Men: Apocalypse" og "X-Men: Dark Phoenix"), og tidsrejserne i Days of Future Past (hvilket betyder, at Wolverines bevidsthed i 2023 sendes tilbage til 1973) samlede skuespillerne fra de originale film med alle de nye. Dette er både en forgænger og en efterfølger på samme tid.

Og så blev det hele blev meget underligt. X-Men-serien gjorde noget relativt specielt i forhold til superheltefilm. Wade Wilson/Deadpool var en baggrundskarakter i "X-Men Origins: Wolverine", men den højtelskede karakter var så uigenkendelig, at fans gjorde oprør. Skuespilleren Ryan Reynolds startede efterfølgende en kampagne for at få en selvstændig film til karakteren, ofte kaldet "Merc with a Mouth". Ønsket blev opfyldt med den subversive og beskidtmundede "Deadpool" i 2016, hvor karakteren også gennembryder den fjerde væg.

Efter at sidstnævnte film slog alle rekorder for en film med en aldersgrænse på "R" (17-års aldersgrænse i USA), kom der naturligvis en efterfølger i 2018. Det er sandsynligt, at en tredje film er på vej, i betragtning af at Deadpool kan være en af ​​de eneste overlevende fra X-universet, når det hele fusionerer med MCU (Marvel Cinematic Universe.) "Marvel har lovet, at vi fortsætter med at lege i Deadpools voksne univers," udtalte co-manuskriptforfatter Paul Wernick til Entertainment Weekly. "Håbet er, at de også vil lade os forvandle komme lidt ind i MCU og lege lidt med os i den sandkasse."

I øjeblikket er det uklart, hvordan "The New Mutants" passer ind i de brogede X-Men-film. Vi ved dog, at det er en film, der finder sted i et hjemsøgt hus, og hvor karaktererne er teenagere med en mutantevner.

Den originale X-Men-trilogi

X-Men

X2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

Forløber-serien

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

Wolverine-serien

X-Men Origins: Wolverine

The Wolverine

Logan

Deadpool-serien

Deadpool

Deadpool 2

The New Mutants

The New Mutants

X-Men-filmene i kronologisk rækkefølge

Så begynder tingene at blive super komplicerede. Selv Cerebro-supercomputeren vil have problemer med at forstå X-Men-universets snoede tidslinje.

Umiddelbart ser kronologien ret ligetil ud. Hvis vi ignorerer alle flashbacks fra det 19. århundrede (i "X-Men Origins: Wolverine") og fra Anden Verdenskrig (i "X-Men", "X-Men: First Class", "X-Men Origins: Wolverine","The Wolverine"), begynder mutantenes filmhistorie i 1962 i" X-Men: First Class", og den fortsætter til 1973 i "X-Men: Days of Future Past".

Så selvom nogle nøglescener i "X-Men Origins: Wolverine" fandt sted i 1973, udfoldede det meste af filmen - især scenerne, hvor Logan får sit adamantium-skelet - i 1979. En opgraderet Wolverine med problemer med at håndtere vrede vises derefter i "X -Men: Apocalypse", der finder sted i 1983. Forløberens saga afsluttes til sidst i "X-Men: Dark Phoenix" i 1992.

Hvis du følger kronologien, flyttes vi nu tilbage til den originale "X-Men"-film (fra 2000), som ifølge selve filmen fandt sted i den "nærmeste fremtid" i forhold til år 2000, dvs. Ikke overraskende fortsætter "X2" og "X-Men: The Last Stand" lineært fra originalen.

Vi ved også, at "The Wolverine" finder sted efter "X-Men: The Last Stand", da Logan kæmper med drabet på hans livsledsagerske, Jean Gray. Rulleteksterne i "The Wolverine" indeholder en sekvens, der finder sted to år efter de andre begivenheder i filmen, hvor professor Xavier og Magneto vender tilbage for at advare Logan om "mørke kræfter, der bygger et våben, der kan føre til afslutningen på vores race."

I betragtning af at der er en masse henvisninger til Trask Industries, som er virksomhedden bag de mutantdræbende Sentinel-robotter, er dette helt klart en optakt til den apokalyptiske fremtid, vi ser i 2023 i "X-Men: Days of Future Past."

"Logan" finder sted i 2029, som er en periode, hvor X-Men-projektet hører til fortiden. Tv-serien "The Gifted" har også en historie, der finder sted efter X-Men-projektet, selvom det aldrig bekræftes nøjagtigt, hvornår handlingen finder sted - og det er klart, at den ikke handler om den fremtid, vi ser i "Logan". "Legion" er derimod umuligt at tidsfastsætte præcist, simpelthen på grund af retrostil og en (bevidst) upålidelig fortællerstemme. Her møder vi David Haller, som tilfældigvis er professor Xaviers søn.

Netop fordi karakteren er opmærksom på sin egen position i universet og den ukonventionelle måde, hvorpå filmens fortællinger er lavet, kan Deadpool passe ind i tidslinjen næsten hvor som helst. Vi ved heller ikke, hvornår "The New Mutants" vil finde sted.

Så her er, hvordan X-Men-filmene er forbundet, hvis du ser dem i streng kronologisk rækkefølge:

X-Men: First Class (foregår i 1962)

X-Men: Days of Future Past (foregår delvis i 1973)

X-Men Origins: Wolverine (foregår i 1979)

X-Men: Apocalypse (foregår i 1983)

X-Men: Dark Phoenix (foregår i 1992)

X-Men (foregår i nær fremtid i forhold til 2000)

X2/X2: X-Men United (foregår efter X-Men)

X-Men: The Last Stand (foregår efter X2)

The Wolverine (foregår efter X-Men: The Last Stand)

X-Men: Days Of Future Past (fremtidssekvenser foregår i 2023)

Logan (foregår i 2029)

Alligevel er det ikke så simpelt, for selvom datoerne (for det meste) passer sammen, er der mange modsætninger i tidslinjen.

I "X-Men", som er den originale film, afslører Xavier, at han mødte Magneto, da de begge var 17 år, mens vi i "X-Men: Days of Future Past" fainder ud af, at de først mødtes, da de begge var voksne. En hårløs Xavier kan ses vandre rundt og bruge sine telepatiske evner i 1979 i "X-Men Origins: Wolverine", men alligevel ser vi ham lammet i 1962 i "X-Men: First Class", og at han mister sit hår i "X- Men: Apocalypse", der finder sted i 1983. (Han kan faktisk også gå i 1973, hvor "X-Men: Days of Future Past" finder sted takket være en eksperimentel medicin, der undertrykker hans telepatiske evner.)

Hvad der sker efter rulleteksterne i "The Wolverine" er særligt forvirrende. Den gamle version af Xavier blev sidst set, da han blev opløst i "X-Men: The Last Stand", men alligevel er han tilbage, og lige så hel, her, mens den gamle version af Magneto har genvundet de mutantkræfter, han mistede i den samme film. Begge mysterier forbliver uforklarlige. Scenen viser også Wolverine med klør af knogler, da han mistede adamantium-versionerne tidligere i filmen - men når det er tid til "Days of Future Past", bruger han adamantium igen. Dette forklares heller ikke.

Derudover har vi den noget finurlige kendsgerning, at Jean Gray oplever Dark Phoenix-begivenheden to gange.

Nogle af disse modsætninger kan kaldes kontinuitetsfejl (der er masser af dem i X-Men-filmene), mens andre kun begynder at give mening, hvis man ser på X-Men-universet som et sted med flere separate tidslinjer. Tænk på det lidt som JJ Abrams Star Trek-univers, hvor et romulansk skib fra fremtiden skaber en helt ny tidslinje for Kirk, Spock og resten af ​​besætningen på USS Enterprise - her er en forklaring på, hvordan Star Trek-filmene hænger sammen. X-Men-varianten er mindre elegant, men giver dog (nogen) mening.

I X-Men-filmene affyres startskuddet i 1973-segmentet af "X-Men: Days of Future Past". Så snart X'erne fra 70'erne forhindrer skabelsen af ​​Sentinel-robotterne, forhindrer de samtidig fremtiden, der førte til mutanternes undergang i Prime-tidslinjen, hvilket skabte en alternativ tidslinje, der fortsætter i "X-Men: Apocalypse" og "X-Men: Dark Phoenix". Vi ser allerede beviser for, at der er en "repareret" tidslinje i slutningen af ​​"X-Men: Days of Future Past", når Logan vender tilbage til en ny og ukendt fremtid, hvor Cyclops og Jean Gray (spillet afde oprindelige skuespillere James Marsden og Famke Janssen) stadig lever. Vi ser også Kelsey Grammar som Beast, som ellers blev set sidst set i "The Last Stand", og hvis død nævnes af Logan i "Days of Future Past".

De nye tidslinje ser nogenlunde sådan ud.

Prime X-Men-tidslinjen

X-Men: First Class

X-Men Origins: Wolverine

X-Men

X2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

The Wolverine

X-Men: Days Of Future Past (postapokalyptiske 2023-sekvenser)

Post-Days of Future Past-tidslinjen

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past (1973-sekvensene)

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Days of Future Past (den reparerede fremtid med genopstandne Cyclops og Jean Grey)

Det er ikke klart, hvilken gren af ​​X-Men-tidslinjen, der fører til det postapokalyptiske 2029-univers "Logan". En slettet scene (som ikke er en del af kanonen) henviser faktisk til Jean Greys død og understøtter ideen om, at den oprindelige plan var, at dette ville være en fortsættelse af Prime X-Men-tidslinjen. Når det er sagt, omtaler Xavier en tid, hvor Logan og Jean blev gift, før han "dræbte hende" - og da de aldrig officielt var et par i filmene, kan det godt være, at "Logan" eksisterer i en helt separat tidslinje.

Det er bedst at betragte "Deadpool", "The New Mutants", "Legion" og "The Gifted" som helt separate enheder, der ikke har noget at gøre med de andre tidslinjer.

Rangering af X-Men-filmene

Ser man på, hvordan brugerne har rangeret filmene på IMDb, er det ikke overraskende, at "Logan" indtager førstepladsen. Filmen er drevet af fænomenale skuespilpræstationer af Hugh Jackman og Patrick Stewart, og James Mangolds film skubbede grænserne for, hvad en superheltefilm kan være - hvordan karaktererne forholder sig til aldringsprocessen er lige så vigtig som action-sekvenserne. Ikke langt bag dig finder du "X-Men: Days of Future Past" - den mest ambitiøse X-film, vil mange sige - og "Deadpool", som uden tvivl er den sjoveste.

På samme måde er det ikke særlig overraskende, at "X-Men: Dark Phoenix" ender nederst på listen. Både kritikere og filmpublikum var utilfredse, og det endte som en slags garant for, at X-universet ikke ville blive noget større hos Fox. Dette er også anden gang, at en af



X-Men-filmene roder rundt i den ekstremt populære Dark Phoenix-historie fra tegneserien (den første omgang rod fik vi med "X-Men: The Last Stand".) Det er usandsynligt, at de vil forsøge sig en tredje gang.