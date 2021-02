Viaplay film: Her er de allerbedste

At bestemme sig for, hvilken Viaplay film man vil se kan være en lang og tidskrævende opgave. Det ved vi, så derfor har vi samlet de bedste film i artiklen her. Hvis du er mere til Viaplay serier har vi selvfølgelig også en guide til det.

Læn dig tilbage og nyd underholdningen.

The Hateful Eight

En stjernespækket Tarantino-film om dusørjægeren John Ruth, der har sine problemer med at få sin fange med gennem det ubarmhjertige landskab. Rollelisten tæller Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth og Samuel L. Jackson.

Se den her

Once Upon a Time... in Hollywood

TV-stjernen Rick Dalton frygter, at han ikke længere har det, der skal til for at få de gode roller i 1960'ernes Hollywood. Sammen med sin faste stuntman Cliff Booth må han derfor forsøge at genopfinde sig selv.

Et væld af stjerner er med i filmen - se den her

Jagten

En grum beretning om, hvad der kan ske hvis ondsindede rygter slår rod i lokalområdet. Hvordan overbeviser man folk om sin uskyld, når folk bare ikke vil slippe rygterne?



Se den nu

Under sandet

Filmen bygger på en sand historie om en overset del af efterkrigstidens Danmark. Da 2. verdenskrig var slut blev unge tyske soldater hentet til den jyske vestkyst for at rydde store strækninger for miner. Et ekstremt hårdt og dødsensfarligt tvangsarbejde.

Se den her

Ringenes herre

(Image credit: New Line Cinema / WingNut Films)

Ringenes herre behøver ingen introduktion, så vi nøjes med at fortælle, at du kan se alle filmene på Viaplay.

The Godfather

(Image credit: Paramount Pictures)

I tidens løb er der lavet mange film om mafiaen, men ingen af dem er i nærheden af The Godfather. Marlon Brando er intet mindre end fantastisk, og det er helt klart også en af Al Pacinos bedste præstationer. De tre film er et legendarisk mesterværk. Intet mindre!

Se dem på Viaplay

Jojo Rabit

Formentlig den mest særprægede og sjove krigsfilm, du nogensinde kommer til at se. Den tyske dreng Jojo ved, at 2. verdenskrig raser, men han har selvfølgelig ingen ide om al krigens uhygge. I stedet har han Adolf Hitler som usynlig ven og drømmer om at kunne hjælpe sit land på slagmarken. En drøm, der bliver sat på prøve da han opdager, at hans mor skjuler en jødisk pige på loftet.

Se den nu

Dallas Buyers Club

Matthew McConaughey har aldrig været bedre end i rollen som Ron Woodroof, der får konstateret hiv og prøver at skaffe ulovlig medicin i Mexico.

Stream den nu

Back to the Future

(Image credit: Universal Pictures)

Filmserien, der fik os alle til at tænke over, hvordan fremtiden ville blive - og faktisk er en del af det siden blevet til virkelighed. De tre film fortjener et gensyn, for de viser virkelig hvor meget og hvor hurtigt verden har forandret sig siden 1985.

Tag tilbage til fremtiden nu

The Town

Er man først en del af den kriminelle verden, kan den være svær at slippe ud af - især med en FBI-agent i hælene.

Stream den nu

Blinkende Lygter

En gigantisk fanfavorit blandt dem, der elsker et godt grin. Vi er rigtig mange, der stadig griner af oneliners som:

"Faktisk så er Ove Ditlevsen en af vores største digtere".

“Det skal jeg da ha’!”

“Derfor skal du stadig ikke lære mig, hvordan man laver en sovs, lille Arne!”



Få et grineflip lige her

Flammen og Citronen

Den danske regering indførte samarbejdspolitikken med tyskerne under 2. verdenskrig. Af den udsprang modstandsbevægelsen, som Flammen og Citronen var en meget stor del af.

Se den nu

Seven

David Finchers film går for at være en af de bedste thrillere nogensinde. Se eller gense en ung Brad Pitt og fantastiske skuespillere som Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow og Kevin Spacey.

Se den her

Shrek

Trolden Shrek vil bare være i fred, men så må han indgå en aftale med kongen, der bringer ham ud på eventyr for at redde en ægte prinsesse. Undervejs får han hjælp og modstand fra andre velkendte eventyrskabninger.

Se de tre film på dansk og engelsk på Viaplay

Kæmpe udvalg af Viaplay film

Hvis du elsker film er Viaplay film et helt oplagt sted at gå på opdagelse. Der er masser af film i alle genrer for hele familien. Viaplay er en nordisk streamingtjeneste, så der er også forholdsvis mange, nye danske film