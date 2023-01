Vores rangliste: Steven Spielberg-filmene – fra værst til bedst

Hvad er den bedste Steven Spielberg-film nogensinde, og hvilken er den værste?

Ja, det er bestemt ikke nogen helt nem opgave at rangere Steven Spielberg-film. Nogle vil mene, at Steven Spielberg er den største filminstruktør nogensinde. Og selvom det måske ikke er alle, der er enige i det, er der ingen tvivl om, at han har den mest succesfulde og eklektiske filmografi i Hollywoods historie.

I hans tidlige dage bag kameraet blev Spielbergs karriere defineret af publikumsvenlige blockbusters som Dødens gab, Indiana Jones: Jagten på den forsvundne skat og E.T. Efterfølgende har han dog bevist, at han mestrer flere genrer. Det gælder især hans geniale genindspilning af den klassiske musical West Side Story og det Oscar-vindende mesterværk Schindlers liste fra 1993.

Selvom mange kritikere tilbage i 80'erne fejlagtigt hævdede, at Spielberg (sammen med Star Wars-skaberen George Lucas) var ansvarlig for infantiliseringen af Hollywood, havde instruktøren altid flair for action, som få af hans jævnaldrende kunne matche. Det faktum, at så mange af hans film har stået tidens prøve, beviser, at han er et sandt filmgeni. Faktisk byder selv den lejlighedsvise fiasko (undskyld, Hook) på geniale øjeblikke, som de fleste instruktører kun kan drømme om.

Forud for udgivelsen af hans nyeste film The Fabelmans har vi lavet vores liste over Steven Spielbergs 33 film – fra værst til bedst. Gør dig klar til en rejse blandt arkæologer, gigantiske hajer og masser af rumvæsener...

33. Hook

Hook (Image credit: Sony Pictures)

JM Barries Peter Pan burde have været skræddersyet til kongen af familiefilmene, men noget gik galt på vejen til Never Land. Som sådan er der ikke noget glat med historien: En voksen Pan kæmper med at få et bedre forhold til sine egne børn. Der kan heller ikke sættes en finger på rollebesætning, der er pakket med store navne som Robin Williams i rollen som Peter Pan, Dustin Hoffman som Kaptajn Hook, Julia Roberts som Klokkeblomst og Bob Hoskins som Smisk. Hvis bare Spielberg havde formået at skabe den magi, filmen havde brug for.

32. Always

Always (Image credit: Universal Pictures)

Spielberg startede sin karriere som instruktør på tv (mest bemærkelsesværdigt på tv-serien Columbo), og denne overnaturlige romantiske film minder lidt om en sukkersød tv-film – den er bare instrueret af en af de største visuelle mestre. Richard Dreyfuss, som var stjernen fra filmen Dødens gab, spiller en brandflysbrandmand, der vender tilbage fra de døde for at hjælpe sin sørgende kæreste Holly Hunter, men det føles lidt som om, at Spielberg var sat på autopilot.

31. Terminalen

Terminalen (Image credit: DreamWorks)

Spielberg og Tom Hanks har lavet 5 film sammen, men dette komedie-drama, som foregår i en lufthavn, er uden tvivl den dårligste. Hanks har en lidt kikset europæisk accent og spiller en uheldig rejsende, som på grund af politiske uenigheder ender med at blive statsløs og tvunget il at bo i en lufthavn i flere måneder. Som forventet ser filmen fantastisk ud. Spielberg bruger en af sine klassiske omvendt zoom-teknikker, der fremhæver Viktors isolation – men filmen er mere end 2 timer lang og burde være kogt ned til maks. 90 minutter.

30. The Lost World: Jurassic Park

The Lost World: Jurassic Park (Image credit: Universal Pictures)

Instruktøren bag Jurassic World: Dominio (Åbner i nyt vindue)n Colin Trevorrow fortalte for nylig i et interview med Empire (Åbner i nyt vindue), at "der nok kun skulle have været én Jurassic Park", og den første dino-efterfølger antyder, at han muligvis har ret. En mission for at beskytte de forhistoriske beboere på det tidligere unævnte "Site B" mangler lidt af originalens spændende handling om en forlystelsespark, der gik galt, mens Jurassic Park: San Diego-filmens finale er latterligt dårlig. Heldigvis får vi et par klassiske Spielberg-øjeblikke – især når velociraptoreren går på jagt i det høje græs – og det hjælper filmen lidt, så den ikke flopper helt.

29. Indiana Jones og krystalkraniets kongerige

Indiana Jones og krystalkraniets kongerige (Image credit: Lucasfilm)

Næste år udkommer der en ny Indiana Jones 5-film, som endnu ikke har fået en officiel titel (Åbner i nyt vindue), og her overtager James Mangold instruktørstolen. Indiana Jones og krystalkraniets kongerige blev altså Spielbergs sidste eventyr med verdens mest berømte arkeolog. Selvom det er en skam, at han ikke forlod den populære filmfranchise på toppen, synes vi ikke, at filmen er nær så dårlig, som nogen mener. Ja, rumvæsnerne var måske lidt fjollede, og det, at Jones overlevede en atomsprængning ved at gemme sig i et køleskab, var heller ikke med til at trække karakteren op, men selvom Harrison Ford var midt i 60'erne, er og bliver han en troværdig og elsket actionhelt.

28. The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn

The Adventures of Tintin (Image credit: Paramount Pictures)

Det skulle have været starten på noget stort. Spielberg blev først betaget af Hergés frygtløse teenagereporter under promo-turneen for Jagten på den forsvundne skat. Han slog sig sammen med Peter Jackson, som også var fan af idéen, med henblik på at starte en franchise. Planen var, at Spielberg skulle instruere den første film, mens instruktøren af Ringenes herre skulle stå bag den anden. Men det faktum, at The Secret of the Unicorn aldrig fik en efterfølger, siger nærmest det hele. Ikke fordi det er en dårlig film, men det er bare ikke én man husker.

27. 1941 – undskyld, hvor ligger Hollywood?

1941 – undskyld, hvor ligger Hollywood? (Image credit: Universal Pictures)

Desværre var Spielbergs dreamteam, som bestod af Saturday Night Live-stjernerne Dan Aykroyd og John Belushi samt forfatterne på de fremtidige Tilbage til fremtiden-film Robert Zemeckis og Bob Gale ikke nok til at forhindre denne komedie i at blive et økonomisk flop. Folk er med tiden knapt så kritiske, som kritikere og publikum var, dengang filmen udkom, men Spielberg har stort set holdt sig langt væk fra komedie-genren lige siden.

26. Farven lilla

Farven lilla (Image credit: Universal Pictures)

Efter at have etableret sig som biografens største entertainer siden Alfred Hitchcock, gjorde Spielberg et forsøg på at vinde respekt i en ny genre med sit bud på Alice Walkers Pulitzer-prisvindende roman. På trods af sine 13 Oscar-nomineringer er Farven lilla dog ikke en typisk Spielberg-film. Filmen er en af de mere sentimentale og følelsesladede af slagsen, og man kan være lidt i tvivl om, hvorvidt filmskaberen følte sig tilpas med selve materialet. Filmen blev dog starten på skuespillerkarriererne for Whoopi Goldberg, Danny Glover og Oprah Winfrey.

25. Den store venlige kæmpe

Den store venlige kæmpe (Image credit: Netflix)

I 2016 lavede Spielberg sin første børnefilm siden E.T., men denne gang fik han knapt så meget succes som tidligere. Han gør det godt på mange punkter, især når det gælder castingen af Mark Rylance fra Spionernes bro som den store venlige kæmpe og Jamaine Clement fra Flight of the Conchords som den børneædende Fleshlumpeater. Men selvom han fanger essensen af Roald Dahls klassiske roman, kan vi ikke komme udenom, at filmen mangler lidt fylde.

24. Sugarland Express

Sugarland Express (Image credit: Universal Pictures)

Sugarland Express blev udgivet i 1974 og var Spielbergs første film lavet specielt til det store hvide lærred. Selvom vi får en lille snært af det, som han er kendt for, er der ikke meget ved filmen, der antyder, at han skulle ende med at blive den store filmskaber, som vi kender ham for at være i dag. Goldie Hawn og William Atherton spiller et ægtepar, som er på flugt for at have kidnappet deres barn fra socialforvaltningen. Næsten 50 år senere er filmen nok mest bemærkelsesværdig, for det faktum, at det var Spielbergs første samarbejde med den mest anerkende filmmusikkomponisk nogensinde John Williams, som står bag musikken på størstedelen af filminstruktørens imponerende filmografi.

23. Solens rige

Solens rige (Image credit: Universal Pictures)

Længe før han optrådte som Patrick Bateman og Batman, var Christian Bale den 12-årige barnestjerne i en af Spielbergs mindre mindeværdige rejser tilbage til 2. Verdenskrig. Filmen er en tilpasning af den legendariske britiske sci-fi-forfatter JG Ballards semi-selvbiografiske roman. Vi følger Bales Jim, efter han er blevet adskilt fra sin familie under den japanske invasion af Shanghai. Manuskriptet er udarbejdet af den berømte dramatiker Tom Stoppard, og Spielberg giver os en lidt mørkere oplevelse, end vi normalt ville forvente, og det føles ikke helt som om, at filmen er skabt med hans fans i tankerne.

22. Catch Me if You Can

Catch Me if you can (Image credit: Universal Pictures)

Spielberg kaster sig ud i en mere komediepræget genre for første gang siden 1941-katastrofen med hans friske bud på den legendariske bondefanger Frank Abagnale Jr’s erindringer. Leonardo DiCaprio spiller hovedrollen som den charmerende tricktyv, der udgiver sig for at være flypilot, læge, advokat og mere, men selv med FBI-agenten spillet af Tom Hanks lige i hælende, mangler den stadig lidt mere intensitet i jagten. John Williams gør dog et fænomenalt stykke arbejde med musikken.

21. War Horse

War Horse (Image credit: Amblin Entertainment)

War Horse, der indtil videre er den sidste af Spielbergs krigsfilm, er en filmversion af Michael Morpurgos klassiske børneroman (og Nick Staffords teaterstykke). Det er er en lidt usædvanlig blanding af Saving Private Ryan og E.T. Historien foregår under 1. Verdenskrig og handler om en dreng og hans hest. Spielberg forstår virkelig at spille på vores følelser. Det er en storartet familiefilm, der helt klart er egnet til biografen fremfor tv. Når det er sagt, er det stadig lidt skuffende, at filmversionen i modsætning til bogen ikke bliver fortalt af hesten.

20. Indiana Jones og templets forbandelse

Indiana Jones og templets forbandelse (Image credit: press)

Hvordan laver man en opfølgning på en succesfuld og genreredefinerende klassiker som Jagten på den forsvundne skat? Spielberg og George Lucas valgte en lidt mere mørkt tone og ofrede meget af den eventyrlyst, der gjorde den originale film så fantastisk. I denne forgænger er Dr. Jones en meget mindre sympatisk helt, drevet af rigdom og berømmelse. Kate Capshaws Willie Scott kan dog ikke hamle op med Karen Allens Marion Ravenwood, men Indiana Jones og templets forbandelse byder dog på nogle af de bedste actionscener i franchisen.

19. Amistad

Amistad (Image credit: DreamWorks)

Fire år efter Schindlers Liste vendte Spielberg tilbage til det historiske drama med denne genfortælling af et mytteri fra det 19. århundrede om bord på et slaveskib, der krydsede Atlanten, og om de fangede afrikaners efterfølgende bestræbelser på at forsvare sig gennem det amerikanske retssystem. Selvom der er lidt tvivl om Amistads historiske nøjagtighed, leverer Spielberg en god historiefortælling, der blander drama fra retssalen med utrolige følelsesmæssige øjeblikke og temaer, der stadig er relevante den dag i dag.

18. A.I. Kunstig intelligens

A.I. Kunstig intelligens (Image credit: Universal Pictures)

Denne tilpasning af Brian Aldiss’ novelle Supertoys Last All Summer Long var engang et passionsprojekt for den afdøde Stanley Kubrick. 2001: A Space Odyssey-instruktøren døde i 1999, og Spielberg tog over. Denne sci-fi-version af Pinocchio er et ægte miskmask-film, der går fra den kolde sterile verden, hvor Haley Joel Osments robotdreng længes efter at blive accepteret af en menneskelig familie, til en mærkelig blanding af eventyr- og anti-global opvarmningslignelse.

17. Spionernes bro

Spionernes bro (Image credit: Universal Pictures)

Spielberg er ikke bare en talentfuld instruktør. Han har også talent for spotte en fremtidig stjerne. Mark Rylance, som senere spillede hovedrollen i filmen Den store venlige kæmpe, var bedst kendt for BBC-dramaet Wolf Hall, da Spielberg tilbød ham en Oscar-vindende rolle i Spionernes bro. Dette klassiske drama fra den kolde krig er skrevet af Coen-brødrene, og det er en af de sjældne Spielberg-film, hvor musikken ikke leveres af John Williams. I stedet gik opgaven til Thomas Newman.

16. Ready Player One

Ready Player One (Image credit: Warner Bros)

Hvis du kunne vælge hvem som helst i verden til at instruere filmversionen af Ready Player One, ville de fleste nok vælge Steven Spielberg. Det kom dog alligevel som en stor overraskelse, da han gik med til at tilpasse Ernest Clines ode til 80'ernes popkultur. Spielberg dropper klogt nok de fleste af bogens mange referencer til sine egne film men tager os stadig med på en spændende rejse gennem OASIS' virtuelle verdener. Spielberg bruger sofistikeret motion capture-teknologi, og der er masser af dristige scener, der minder os om, at der stadig ikke findes nogen bedre instruktør, når det kommer til episk blockbuster-action.

15. The Post

The Post (Image credit: 20th Century Fox)

The Post er en af Spielbergs mest åbenlyse politiske film. Denne thriller er baseret på virkelige hændelser og minder lidt om Alle præsidentens mænd. Instruktøren fik hurtigt sat produktionen i gang som en reaktion på præsident Trumps Hvide Hus og dets angreb på såkaldte "falske nyheder". Han rekrutterede en fantastisk rollebesætning som bl.a. bestod af Meryl Streep og Tom Hanks, for at fortælle historien om Washington Posts afgørende beslutning om at udgive "Pentagon Papers", mod daværende præsident Nixons vilje.

14. War of the Worlds

War of the Worlds (Image credit: Paramount Pictures)

Spielbergs andet samarbejde med Tom Cruise er bevis på, at Independence Day ikke var den eneste måde at lave en alien-invasionsfilm med masser af CG-effekter. Filmen flytter HG Wells klassiske roman fra det victorianske England til New Jersey, hvor Cruises rolle kæmper for at beskytte sine børn mod fjendtlige rumvæsener, der rejser sig fra jorden. Filmen er tæt på at kunne være blevet en sci-fi-klassiker, men den har desværre i en lidt skuffende og tvivlsom slutning.

13. München

München (Image credit: Paramount)

Det er sjældent at Spielberg har udforsket temaer om moralsk tvetydighed så snildt, som han gør i München, hvor forestillinger om godt og ondt er sløret med fuld overlæg. Den foregår i kølvandet på mordet på 11 israelske atleter under OL i 1972 i München, og følger det team af Mossad-agenter, der udsendes for at rydde de ansvarlige terrorister af vejen. Eric Bana leverer en af sine bedste præstationer nogensinde i rollen som hovedagenten Avner Kaufman, og han leverer en næsten fejlfri skildring af en mand, der sætter spørgsmålstegn ved ret og uret.

12. Minority Report

Minority Report (Image credit: 20th Century Fox)

Der findes ganske få film, der er så forud for deres tid som denne tilpasning af en Philip K Dicks novelle. Spielberg samlede en hold af videnskabsmænd og fremtidsforskere for at skabe et plausibelt 2054, og deres vision om computere styret af håndbevægelser og målrettede reklamer viste sig at være uhyggeligt tæt på virkeligheden. Derudover er det en virkelig god sci-fi-thriller, hvor Tom Cruises spiller rollen som en betjent, der er på flugt for at rense sit navn for et mord, han endnu ikke har begået.

11. Lincoln

Lincoln (Image credit: Universal Pictures)

Spielberg har aldrig været bange for at portrættere ikoniske figurer i sine film, men ingen er helt så ikoniske , som USA's 16. præsident. Daniel Day-Lewis spiller den Oscar-vindende rolle som Abraham Lincoln. Det mest geniale ved filmen er dog, at den fokusere på den afdøde præsidents tumultariske sidste måneder. Man kan ikke sige, at Spielberg ikke har øje for, hvor handlingen findes.

10. Saving Private Ryan

Saving Private Ryan (Image credit: Paramount Pictures)

Saving Private Ryan fortjener uden tvivl en plads på listen over de bedte amerikanske krigsfilm, der nogensinde er blevet lavet. Kaptajn John Miller (Tom Hanks) leder sine mænd bag fjendens linjer for at finde James Ryan (Matt Damon), hvis tre brødre er blevet dræbt i krigen. Som James Cameron gjorde i Aliens (Åbner i nyt vindue), sørger Spielberg for, at hver karakter i filmen får et øjeblik i rampelyset, men den virkelige triumf er instruktørens genskabelse af D-dagen. Han formåede skabe et billede, som virkelig gav os en følelse af, hvor kaotisk, brutal og skræmmende.

9. Indiana Jones og det sidste korstog

Indiana Jones og det sidste korstog (Image credit: Lucasfilm)

Efter den lidt mørke Indiana Jones og templets forbandelse ændrer Indiana Jones lidt kurs igen med en af de sjoveste Indiana Jones-film. Spielberg castede den tidligere 007 (Åbner i nyt vindue)-agent Sean Connery til at spille rollen som Harrison Fords far, selvom der i virkeligheden kun er 12 års aldersforskel på de to, og parret blev et af biografens store komikerduo. Godt nok er det stort set bare en fornyet version af den tidligere Jagten på den forsvundne skat, hvor den hellige gral erstatter Pagtens Ark, men Det sidste korstog er også fyldt med fede replikker og action og så har den en virkelig storslået slutning. Klogt valg.

8. West Side Story

West Side Story (Image credit: 20th Century Fox)

Spielberg gjorde det ikke nemt for sig selv med sin første musical. At genskabe en film så elsket som Robert Wises Oscar-vindende tilpasning fra 1961 af Bernstein og Sondheims klassiske sceneproduktion var noget af en chance at tage, men instruktøren klarede det med bravur. Denne nye version af West Side Story sætter meget mere fokus på racepolitik end originalen, samtidig med at den udnytter moderne CG fuldt ud til at udvide historien langt ud over dens teatralske oprindelse. Og sidst men ikke mindst filmer Spielberg alle sang- og dansenumrene på opfindsom og energisk vis og sikrer, at de stadig er de rigtige stjerner i filmen.

7. Duellen

Duellen (Image credit: Universal Pictures)

Spielbergs første film var lavet til tv, før den endte i biograferne i Europa, og man kunne egentlig kalde det en generalprøve før filmen Dødens gab. Instruktøren arbejdede ud fra et manuskript skrevet af I Am Legend-forfatteren Richard Matheson. Dennis Weaver spiller en forretningsrejsende, som bliver forfulgt af en aggressiv og mystisk lastbilchauffør, der er fast besluttet på at køre ham af vejen. Den er spændende og smukt lavet, og ved aldrig at vise lastbilchaufførens ansigt skaber Spielberg et virkelig skræmmende metalmonster.

6. Jurassic Park

Jurassic Par (Image credit: Universal Pictures/Amblin Entertainment)

Jurassic Park er filmen, der sammen med James Camerons Terminator 2: Dommedag (Åbner i nyt vindue) kickstartede CG-revolutionen, men der er meget mere i Jurassic Park end smarte teknikker. Faktisk var Spielberg klar til at lave sin tilpasning af Michael Crichtons bestseller med stop-motion-dinosaurer, indtil Industrial Light & Magics tekniske innovationer gjorde computerene umulige at ignorere.

Filmen foregår i en forlystelsespark, og Spielberg sørger for, at Jurassic Park er den ultimative spændingstur, når Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum og co. forsøger at undgå at blive dino-snacks. Instruktøren udnytter enhver mulighed for at skrue op for spændingen samtidig med at han sikrer, at historien er understøttet af god sci-fi-action.

5. E.T.

E.T. (Image credit: Universal)

E.T.-filmen spiller en meget afgørende rolle for Spielbergs karriere. Det er også grunden til, at det berømte billede af Elliott og E.T., der flyver foran månen, nu er logoet for hans produktionsselskab Amblin. Filmen skulle oprindeligt have været en film om rumvæsener i stil med Signs, men Spielberg og manuskriptforfatteren Melissa Mathison så potentialet for at fortælle et moderne eventyr om et barn, der bliver ven med et rumvæsen.

Filmen indeholder mange af instruktørens kendte temaer som bl.a. en betagende fortælling og skilsmissebørn, men det er sjældent, at det skildres bedre end i denne film. Filmen byder på nogle af biografens største børnestjerner nogensinde: Henry Thomas, Robert MacNaughton og en dengang kun seks-årige Drew Barrymore. E.T.-dukken blev skabt af Alien-veteranen Carlo Rambaldi, og den lille fyr var nok lidt nemmere at arbejde med end hajen fra Dødens gab.

4. Nærkontakt af tredie grad

Nærkontakt af tredie grad (Image credit: Screengrab)

Hvis filmen Nærkontakt af tredje grad var blevet udgivet i et hvilket som helst andet år end lige netop 1977, ville den nok have været den mest omtalte sci-fi-film på Jorden. Star Wars stjal opmærksomheden det år, men Spielberg byttede 2,5 % af sine filmpoints med 2,5 % af sin gamle kammerat George Lucas' filmpoints til Star Wars før udgivelsen og endte med at tjente millioner af dollars på aftalen. Uasnset hvad, er Nærkontakt af tredje grad en ægte klassiker.

En måbende Richard Dreyfuss får dig på en eller anden måde til at sympatisere med en fyr, der er parat til at forlade sin familie ombord på et rumskib. Den afsluttende scene er et fantastisk stykke VFX-modelarbejde, og lydsporet byder på de mest berømte fem toner i filmhistorien nogensinde.

3. Schindlers liste

Schindlers liste (Image credit: Universal)

Spielberg vandt endelig den Oscar, han længe havde fortjent med denne bemærkelsesværdige tilpasning af Thomas Keneallys roman Schindler's Ark fra 1982. Alle, der stadig troede, at instruktøren kun kunne levere popcorn-underholdning, blev tvunget til at ændre mening, da han skabte dette følelsesladede og kraftfulde drama om Holocaust.

Schindlers liste var Spielberg første af mange samarbejder med filmfotografen Janusz Kamiński, og ved at filme i sort-hvid skabte han et sandt kunstværk. Samtidig var han heller ikke bange for at vise den allermørkeste side af menneskeheden – en side som Ralph Fiennes' uhyggelige koncentrationslejrkommandant Amon Göth personificerede. Spielbergs præstation er uden tvivl endnu mere imponerende på grund af det faktum, at han filmede Schindlers liste, mens han var i gang med at redigere Jurassic Park.

2. Dødens gab

Dødens gab (Image credit: Universal)

Denne film kunne sagtens have ligget nummer 1 på listen. Filmen, der gjorde Spielberg til den hotteste instruktør på Jorden, og som opfandt den moderne blockbuster, er og bliver historiefortælling i mesterklassen. Han beviste, at det, man ikke kan se, ofte er mere skræmmende end det, man kan se – især når man arbejder med en defekt mekanisk haj. Instruktøren bruger alle tricks, han har, for at skabe den rædsel fra dybet, som terroriserede en lille kystby. Vigtigst af alt er dog, at Spielberg stadig huskede den menneskelige side af historien, især da Roy Scheider, Robert Shaw og Richard Dreyfuss begiver sig ud på filmhistoriens mest berømte fisketur.

1. Jagten på den forsvundne skat

Jagten på den forsvundne skat (Image credit: Lucasfilm)

Det virker måske lidt skørt nu, men takket være floppet med filmen 1941 var Spielberg nødt til at bevise sig selv igen med Jagten på den forsvundne skat. Og det var lige netop, hvad han gjorde. Det første Indiana Jones-eventyr er den bedste film han nogensinde har lavet. Spielberg og produceren George Lucas' spændende opdatering af 30'ernes eventyrserier formår at slå James Bond, og Harrison Ford er intet mindre end perfekt i rollen. Faktisk var det ikke rollen som Han Solo, men derimod Indiana Jones, der kom til at definere hele skuespillerens. Det er svært at finde noget som helst i filmen, der kan gøres bedre.

Tilbage i 2014 skabte instruktøren fra Ocean's 11 Steven Soderbergh en ny version af Jagten på den forsvundne skat (Åbner i nyt vindue), hvor han fjernede farven og erstattede soundtracket med musik fra hans eget The Social Network og The Girl with the Dragon Tattoo. Hvorfor nu det? Jo, hele pointen var at vise, hvor fantastisk Spielbergs arbejde egentlig var.

Har du lyst til at se flere episke ranglister? Eller leder du efter de bedste film, du kan streame lige nu? Så se her: