Alle Mission: Impossible-filmene - fra værst til bedst

Ingen gør som Tom Cruise. Efter at have etableret sig som 'leading man' for mere end fire årtier siden, fandt den notorisk ikke-aldrende Hollywood-stjerne (som engang var udset til at skulle være præst, det er værd at huske på) en måde at genopfinde sin karriere til at blive en af branchens største actionhelte.

Denne gælder fortsat i 2022, ikke mindst takket være den mega-populære - og tilsyneladende uendelige - Mission: Impossible-franchise.

Så for at hylde manden, stjernen og fænomenet, Tom Cruise - har vi kastet os over vores helt egen 'Mission: Impossible'. Nemlig at rangordne alle seks 'Mission: Impossible'-film. Fra værst til bedst...

6. Mission: Impossible 2 (2000)

Alt andet end at placere Mission: Impossible 2 nederst i denne rangorden-øvelse ville udløse hån, vanære og gavmilde mængder hestebid på dagligt basis, men ubegribeligt nok er der stadig mange, der har et sært og nærmest fetish-lignende forhold til instruktør John Woos makværk-efterfølger til Brian de Palmas etter fra 1996.

Filmen starter med synet af en uklædeligt langhåret Cruise, der dingler fra en kvalmefremkaldende højde - mens han holder fast i en usikker klippeflade på kanten af ​​Utahs Dead Horse Point. Dermed er der allerede slået en misklang an. Tilbage på vertikal grund, har Ethan Hunt til opgave at forhindre sin 'gone-rogue' agent-kollega Sean Ambrose (Dougray Scott) i at slippe en dødbringende virus løs på befolkningen i Australien.

Alt sammen temmelig standard 'Mission: Impossible'-materiale. Bortset fra at det hele er omtrent så latterligt og fyldt med actionfilm-absurditeter, som det overhovedet er muligt. Woos signatur-stil (hyper-stiliserede billeder og overdreven brug af slo-mo sekvenser) er smurt i Nutella-tykke lag udover stort set alle scener, hvilket gør de to timer, filmen varer, til en anger management-øvelse. Det er enten stærkt underholdende eller hjernelammende kaotisk, afhængigt af hvem du spørger - desværre for Woo var langt størstedelen af publikum af sidstnævnte mening.

5. Mission: Impossible (1996)

'Scarface'-instruktør Brian de Palmas 'Mission: Impossible' startede løjerne i 1996, og selvom det objektivt set er et voldsomt underholdende eventyr, så er det også den mindst 'Mission: Impossible'-agtige 'Mission: Impossible'. Hvis det giver mening...

I filmen bliver Ethan Hunt udsat for en sammensværgelse, der har til formål at hænge ham op på mord under en forvirret mission i Prag, og efterfølgende bliver han anklaget for at have solgt regeringshemmeligheder til en våbenhandler, der kun er kendt som "Max". Jon Voight, Ving Rhames, Henry Czerny, Emmanuelle Béart og Jean Reno medvirker alle i filmen.

Tag ikke fejl, 'Mission: Impossible' indeholder ikoniske action-scener - heriblandt akvarium-eksplosionen, 'nedhejsnings-missionen' og så videre - men når man tager et helikopterblik henover alle filmene, kan etteren slet ikke konkurrere med de efterfølgende.

4. Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

Hvis du ser 'Missionen: Impossible'-filmene i kronologisk rækkefølge, er Rogue Nation (den femte i serien) den første, hvor man føler, at der mangler en egen identitet. Dét er ikke nødvendigvis en dårlig ting, da filmen fungerer som en opfølgning på den fremragende 'Mission: Impossible Ghost Protocol', men ingen bør disses for ikke at kunne skelne mellem Rogue Nation og seriens tre seneste film.

Når det er sagt, er filmen stadig en fest. Hunt og hans team trues af en mystisk terrororganisation, kendt som Syndicate. Filmens helte tvinges undervejs ud i 'langt-ude'-stunts, der inkluderer en fænomenal motorcykeljagt gennem gaderne i Marokko, en neglebidende undervands-sekvens - og selvfølgelig den nu udødeliggjorte scene, hvor Cruise/Hunt hænger og dingler fra ​​et cargo-fly.

Rogue Nation fyrer den totalt af, og selvom filmens humor ikke var alles kop thé, blev barren hævet betragteligt.

3. Mission: Impossible 3 (2006)

Den mest seriøse - og måske anderledes - af alle 'Mission: Impossible-film. J.J. Abrams 'Mission: Impossible 3' var den første i serien, der fik publikum til seriøst at frygte for den ellers tilsyneladende uovervindelige helt, Ethan Hunt.

Der er mere Bond- eller Bourne over denne tre'er, hvor Cruise står på tærsklen af et stille liv med sin forlovede Julia (Michelle Monaghan), da Owen Davian (afdøde Philip Seymour Hoffman) spolerer såvel idyl som romantik med planer om at udsætte verden for et mystisk kemisk våben.

Hoffman er uden tvivl den mest overbevisende 'Mission: Impossible'-skurk af alle, og hvad seriens tredje film måtte mangle af eksplosiv handling (bortset fra den fremragende bro-sekvens og skyskraber-springet) kompenseres der for i åndløs spænding. Monaghan er fremragende, og bidrager med en meget tiltrængt tilføjelse af følelser og sårbare menneskelige relationer.

2. Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

'Mission: Impossible Ghost Protocol' viste vejen for film-serien - også sådan som den eksisterer i dag, og introducerer samtidig publikum til et nyt handlings-niveau og et specielt 'trademark': Uimodståelig charme - med større vægt på teamwork og kammeratskab fremfor Ethan Hunt som én-mands-hær.

I denne fjerde film i rækken får Hunt og hans team skylden for bombningen af ​​Kreml, hvilket efterlader skurken Michael Nyqvist fri til at forfølge sine top-skumle planer om global atomkrig. Hvis dette plot lyder konventionelt - og dermed ikke specielt bemærkelsesværdigt - så er det helt rigtigt, men Ghost Protocol formår at få publikum til at involvere sig i karaktererne, der kører, hopper og slår sig vej gennem forskellige eksotiske 'locations'.

Ghost Protocols trumfkort er dog helt igennem latterligt ikoniske Burj Khalifa-scene, hvor Hunt rappeller fra, klatrer på og hoppe fra verdens højeste bygning. Som han har haft for vane gennem hele sin karriere, udførte Cruise de halsbrækkende stunts selv. Og flere af dem betragtes som de allerbedste i hele 'Mission: Impossible'-serien.

1. Mission: Impossible – Fallout (2018)

De fleste, der prøver kræfter med denne type liste, er enig i at placere 'Mission: Impossible Fallout' øverst, og hvor meget vi end ville elske at gå imod strømmen, er det svært at argumentere mod HVOR 'Mission: Impossible'-agtig instruktør Christopher McQuarries Rogue Nation-opfølger er.

Hunt & co. er på en mission for at stoppe Apostlene, en ny terrororganisation (dannet af tidligere medlemmer af Syndikatet), hvis apokalyptiske mission hænger sammen med erhvervelsen af ​​stjålne plutonium-kerner. En CIA -agent (Henry Cavill) og våbenhandler (Vanessa Kirby) deltager i løjerne som nye venner (eller fjender?), mens Michelle Monaghans Julia vender tilbage, og tilføjer en sund dosis af nostalgi i mixet.

Fallout kombinerer de bedste elementer fra seriens fem tidligere film til et kaotisk, fængende og overraskende følelsesmæssigt eventyr. Det er et beskidt og utaknemmeligt job at udvælge en favorit-scene fra filmens to og en halv times 'runtime', men i sidste ende valgte vi badeværelses-kampsekvensen.