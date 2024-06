Hvad er Apple Intelligence? Alt om de nye AI-funktioner, der kommer til din iPhone, iPad og Mac

Apple Intelligence, som blev præsenteret på WWDC 2024, markerer at Cupertino-firma træder ind i AI-verdenen, specielt inden for generativ AI.

Ligesom Google tidligere har gjort, undersøger Apple nu, hvordan AI kan hjælpe folk i deres hverdag, og i vanlig Apple-ånd lægger virksomheden stor vægt på privatlivets fred. Læs videre for at få et overblik over Apple Intelligence.

Hvad er Apple Intelligence?

Et udvalg af ting, som Apple Intelligence kan gøre. (Image credit: Apple)

Apple Intelligence er Apples multimodale løsning på tværs af Apples egne platforme for at matche den nuværende AI-trend på markedet. Den kommer til næsten alle Apple-platforme og de fleste nyere Apple-enheder. Apple Intelligence indeholder generative AI-funktioner, som f.eks. at skrive og skabe billeder, samt en forbedret Siri-assistent og meget mere.

Apple Intelligence har en typisk Apple-tilgang til privatlivets fred, hvilket betyder, at der deles så få oplysninger som muligt, også med Apple selv. De fleste Apple Intelligence-funktioner kører på din enhed og ikke i skyen. Når Apple har brug for at få adgang til skyen for at få mere kraft, har de en Power Cloud Compute-standard for at beskytte dine data og dit privatliv; kort sagt betyder det cloud-support, uden at data spredes mellem et væld af servere og platforme.

Vi nævner privatlivets fred først, fordi Apple nævnte privatlivets fred først, og ingen andre AI-virksomheder taler om dine datasikkerhed, og hvordan dine data er beskyttet.

Apple giver også Apple Intelligence en hidtil uset adgang til dine data, og den vil kunne læse alle dine beskeder, overvåge din kalender, følge dine kort og din placering, optage dine telefonopkald, se på dine fotos og forstå alle andre personlige oplysninger. Apple Intelligence vil tilbyde et nyt niveau af kontekstuelle muligheder, da den vil have adgang til næsten alle dine personlige oplysninger.

Hvad gør Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence indeholder generative AI-funktioner, men det er en mere robust platform end blot en generativ AI-model som ChatGPT. Den vil tilbyde generative AI-værktøjer til at skrive og redigere, skabe billeder og organisere. Den vil også kunne tilbyde resuméer, ligesom mange af de nuværende generative AI-værktøjer.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Overalt, hvor du kan skrive eller indtaste tekst, vil Apple Intelligence kunne komme med forslag til, hvordan du kan forbedre det, du skriver. Den vil kunne omskrive, korrekturlæse og opsummere tekst for dig.

Apple Intelligence holder øje med dine indgående e-mails og dine notifikationer og forsøger at prioritere, hvad der er vigtigt for dig. En ny fokustilstand til at reducere afbrydelser bruger Apple Intelligence til kun at tilbyde højt prioriterede beskeder, der har brug for din øjeblikkelige opmærksomhed.

Apple Intelligence opsummerer samtaler og beskeder for dig, og den kan endda opsummere lydoptagelser. Du vil kunne optage telefonopkald og få Apple Intelligence til at opsummere samtalen, eller du kan optage i Notes-appen og få et resumé af lydoptagelsen der.

Til billedskabelse har Apple en ny Image Playground-app og et nyt værktøj, der er en del af Apple Intelligence. Det ser ud til, at Image Playground vil komme med forslag, som du kan bruge og kombinere til at skabe et billede i en sammenhæng.

Hvis du f.eks. vil skabe et billede til at sende en fødselsdagsbesked til din mor, kan Apple Intelligence bruge et foto af din mor sammen med en masse andre typiske fødselsdagsbilleder til at skabe et billede i en af de få forudindstillede stilarter, du kan vælge.

Ud over Image Playground vil Apple have en billedgenerator, der også fokuserer på emoji. Den generative emoji kommer til at hedde Genmoji. Her laver du en beskrivelse, at den emoji, du gerne vil have Genmoji til at lave, og så bliver den til virkelighed.

Den nye Genmoji-funktion bruger Apple Intelligence i iOS 18. (Image credit: Future)

Apple anvender også sine generative AI-værktøjer på fotos, men ikke så kraftigt som de fleste konkurrenter. Der er et Magic Eraser-lignende værktøj, som fjerner uønskede objekter på fotos og erstatter dem med en naturlig baggrund.

Apple bruger i øvrigt Apple Intelligence til at hjælpe med at søge efter fotos og videoer. Du kan f.eks. søge efter en bestemt scene i en video. Du kan også søge efter en kategori af billeder, og så sammensætter Apple Intelligence en videopræsentation, der passer til din søgning. Den vil indeholde fotos og videoer samt baggrundsmusik efter eget valg.

Hvornår får vi Apple Intelligence?

Image Playground med iPadOS 18 og Apple Intelligence. (Image credit: Future)

Apple Intelligence er i øjeblikket kun tilgængelig for udviklere. Hvis du er Apple-udvikler, vil de seneste macOS 15 Sequoia-, iPadOS 18- og iOS 18-udviklerapps have nogle Apple Intelligence-funktioner.

Hvis du er tilmeldt Apples offentlige betaprogram, siger Apple, at Apple Intelligence også vil være tilgængelig i den offentlige beta til disse platforme, selvom det er usandsynligt, at betaen vil have alle funktionerne, eller at alle funktionerne vil fungere fuldt ud.

Den officielle version af Apple Intelligence vil være tilgængelig for offentligheden i sidste halvdel af året. Apple udgiver traditionelt iOS 18, lige før de lancerer nye iPhone-modeller, så hvis iPhone 16 annonceres i september, kan du regne med, at iOS 18 er tilgængelig en uge før de nye iPhones. Vi forventer også, at iPadOS 18 lanceres omkring samme tidspunkt.

For macOS Sequoia vil vi følge udviklingen af beta-softwaren, og det er sandsynligt, at den endelige version af platformen vil være tilgængelig omkring samme tidspunkt som iOS 18 og iPadOS 18, i september 2024.

Vil Siri få Apple-intelligens?

Siri på iOS 18 vil bruge Apple Intelligence til at blive smartere. (Image credit: Future)

Siri får selvfølgelig en massiv opgradering takket være Apple Intelligence. Siri er ikke længere bare et virtuelt ikon i bunden af din telefonskærm. Når du aktiverer Siri nu, vil hele din startskærm lyse op for at vise, at Siri er blevet aktiveret.

Siri bliver bedre til alt. Ifølge Apple vil den have en bedre sprogforståelse. Den vil være mere naturlig og bedre til at forstå konteks. Når du starter en samtale med Siri, vil den huske, hvad du talte om, når du kommer med din næste anmodning, så du ikke behøver at starte forfra hver gang.

Desuden vil Siri også acceptere indtastning i stedet for kun tale. Hvis du aldrig bruger Siri, vil det måske overraske dig, at du ikke kan skrive på Siri, men det er sandt. Fremover vil du kunne bruge tastaturet til at give Siri kommandoer og stille spørgsmål.

Siri bliver bedre til at forklare, hvordan du bruger din enhed. Uanset om du bruger en iPhone, iPad eller en Mac-computer, vil Siri kunne svare på tusindvis af spørgsmål om, hvordan du gør ting med dit Apple-produkt. Siri vil også vide, hvad der sker på skærmen, og den vil komme med forslag baseret på det, den ser.

Apple Intelligence lader Siri finde dine yndlingsøjeblikke i Fotos. (Image credit: Future)

Apple Intelligence er en stor opgradering af Siri, som vil muliggøre mange flere handlinger fra tredjeparter. Ved hjælp af Apples nye App Intent API vil app-udviklere kunne programmere kommandoer, som du kan bruge med Siri.

Siri kommer også til at kende dig. Den vil kende meget mere til de oplysninger, du har på din enhed. Du vil kunne bede Siri om at "spille den sang, Martin nævnte", og den vil vide det, fordi den har læst din iMessage-samtale med Martin. Hvis du spørger "hvornår lander far i Kastrup", vil den slå hans flyoplysninger op fra den besked, han sendte, og give dig sporingsoplysninger i realtid.

Hvordan beskytter Apple Intelligence mit privatliv?

Apple Intelligence kender tallene på dit kørekort. (Image credit: Future)

Apple Intelligence og de nye funktioner er seje. Men det kræver også, at vi deler meget mere med Apple, end vi har været vant til at dele på vores enheder. Det vil give Apple adgang til mange vigtige og meget personlige informationer om os.

Så her kan Apples benhårde tilgang til privatlivets fred været et virkelig stort salgsargument frem for andre AI-udbydere, der i visse tilfælde insisterer på at dele dine oplysninger med partnere.

Apple startede sin præsentation af Apple Intelligence med at tale om privatlivets fred, og det var tydeligt under hele WWDC 2024-keynoten, at privatlivets fred er en stor bekymring. Privatlivets fred vil være en nøglefunktion, der adskiller Apples AI fra konkurrenterne, i hvert fald indtil videre.

Selv om Siri måske ved alt, hvad du siger i dine sms'er, deler den ikke disse oplysninger med nogen, hverken med Apple eller andre. I hvert fald ifølge Apple.

Apple Intelligence vil kunne følge instruktionerne for at lave en video fra dit fotogalleri. (Image credit: Apple)

Når du opretter et billede i Image Playground, ved Apple ikke, hvilket billede du har oprettet. Selv hvis din iPhone 15 Pro har brug for lidt hjælp fra skyen, når den skal opsummere det sidste telefonopkald, du har foretaget, rapporterer den ikke noget til Apple.

Apple holder mere komplekse cloud-anmodninger låst i et Private Cloud Compute-miljø, som "kryptografisk sikrer, at iPhone, iPad og Mac ikke taler med en server, medmindre dens software er blevet offentligt logget til inspektion", ifølge pressemeddelelsen fra Apple Intelligence.

Vil Apple Intelligence bruge ChatGPT?

Apple Intelligence vil tilbyde gratis adgang til ChatGPT på en eller anden måde. Vi ved, at der vil være et direkte link til ChatGPT, så Apple-ejere kan bruge ChatGPT til dokumenter og billeder. Vi ved også, at Siri vil kunne dirigere en anmodning gennem ChatGPT, hvis du giver den tilladelse.

Apple tilføjer et niveau af privatliv til disse ChatGPT-anmodninger. Ifølge Apple sløres din IP-adresse, når du får adgang til ChatGPT via Apple Intelligence, og OpenAi gemmer ikke din anmodning. Ellers gælder ChatGPT's politik for brug af data.

ChatGPT kommer til alle tre store platforme - macOS Sequoia, iPadOS 18 og iOS 18 - senere i år, drevet af GPT-4. Apple har dog også sagt, at andre AI-modeller også vil blive partnere i fremtiden.

Hvilke Apple-enheder får Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence omfatter forbedringer af funktioner på næsten alle Apple-platforme, herunder macOS 15 Sequoia, iOS 18 og iPadOS 18. Desværre vil ikke alle enheder, der kan køre disse operativsystemer, kunne bruge Apple Intelligence-funktioner.

Apple siger, at Apple Intelligence kommer til enheder, der bruger Apple M1-, M2-, M3- og M4-chips samt A17 Pro-chipsættet. Det betyder, at selv enheder, du kan købe helt nye i dag, ikke får funktionerne senere i år.

De nuværende iPad Pro- og iPad Air-enheder samt tidligere iPad-enheder, der brugte M1- og M2-chips, vil alle blive understøttet. Basismodellen af iPad 10.9 og iPad mini vil ikke blive understøttet, da de bruger ældre Apple Bionic-chips.

De eneste iPhone-modeller, der vil fungere med Apple Intelligence, er iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 og iPhone 15 Plus bruger A16 Bionic-chipsættet og ikke A17 Pro-chips.

Hvis du har en Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Studio eller Mac mini med en M1-chip eller nyere indeni, skulle det være i orden. Apple-computere med en Intel-processor ombord vil sandsynligvis ikke blive understøttet.