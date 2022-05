De bedste små telefoner i 2022

Included in this guide:

De bedste mini-mobiler har kraftfuld hardware og gode funktioner, selv om de er lidt mindre end konkurrenterne.

Der er måske færre muligheder, men de bedste små telefoner har stadig en stor styrke. I denne artikel tæller alle telefoner med en skærmstørrelse på 6 tommer eller derunder som mini-mobiler.

Hvis du har en ældre smartphone, lyder det måske stadig stort for dig. Men sammenlignet med Samsung Galaxy S22 Ultra på 6,8 tommer eller iPhone 13 Pro Max på 6,7 tommer er disse telefoner ret små.

For dem, der ønsker noget endnu mindre, er der altid iPhone SE (2022) på 4,7 tommer eller iPhone 13 mini med sin skærm på 5,4 tommer.

Læs videre nedenfor for at se, hvor iPhone SE (2022) passer ind i vores rangliste sammen med den større, men stadig lille Google Pixel 5 i 6-tommer kategorien. Alle de bedste små telefoner her er nemmere at bruge med én hånd end de fleste andre, og da de er ret så kompakte.

Den bedste mini-mobil i 2022

iPhone 13 mini er en lille og brugervenlig mobil (Image credit: Apple)

1. iPhone 13 mini Lille, men alligevel mægtig Specifikationer Vægt: 131g Dimensioner: 131.5 x 64.2 x 7.7 mm OS: iOS 15 Skærm: 5.4 tommer Opløsning: 1080 x 2340 CPU: A15 Bionic RAM: 4GB Intern lagerplads: 128GB/256GB/512GB/ Batteri: 2,438 mAh Kameraer: 12MP+12MP Frontkamera: 12MP Grunde til at købe + Fantastisk skærm + God batterilevetid Grunde til at lade være - Dyrere end forgængeren

iPhone 13 mini er en af de få små telefoner, der stadig er topmodeller, når det gælder hardware og specifikationer. Dens 5,4-tommers skærm er en Super Retina XDR OLED-skærm, så den ser fantastisk ud takket være en kraftig lysstyrke. Det er den samme teknologi som på iPhone 13, bare mindre.

På samme måde er dens kamera ret potent. Den har et 12 MP f/1.6 wide-kamera med 1,7 µm pixels til ydeevne ved lav belysning, mens 12 MP f/2.4 ultra-wide-kameraet med en ultra-wide-kameraopløsning har et synsfelt på 120 grader. Det fungerer også godt at tage billeder i situationer med lavt lys, og denne telefon skyder nogle af de bedste lavt-lys billeder, vi har set.

Hastighedsmæssigt bruger iPhone 13 mini Apples A15 Bionic-chipsæt, så den er hurtig og kan nemt multitaske. iOS 15 fungerer super gnidningsløst her. Du skal bare regne med at betale for privilegiet, da den er dyrere end den iPhone 12 mini, der kom før den.

Læs hele vores iPhone 13 mini anmeldelse

iPhone SE (2022) er ret populær (Image credit: Apple)

2. iPhone SE (2022) Her får du meget for pengene Specifikationer Vægt: 144g Mål: 138.4 x 67.3 x 7.3mm Styresystem: iOS 15 Skærm: 4.7 tommer Opløsning: 750 x 1334 CPU: A15 Bionic RAM: 4GB Intern lagerplads: 64/128/256GB Batteri: 2,018mAh Kameraer: 12MP Frontkamera: 7MP Grunde til at købe + Lavere pris end de fleste iPhones + Tynd og let Grunde til at lade være - Kunne være billigere - Minimal lagerplads i basismodellen

iPhone SE (2022) er den billigste måde at få glæde af en ny 5G iPhone på. Den ligner meget sin forgænger uden ændringer i designet og med den samme Liquid Retina-skærm som tidligere, men hvorfor også lave om på et design, der fungerer godt?

I stedet tilføjer den A15 Bionic-chippen, der giver hurtig ydeevne, som endda kan slå Qualcomms nyeste Snapdragon 8 Gen 1 CPU, plus at den nu er i stand til at tage timelapse-nattefotografering, hvis du har den på et stativ.

En pålidelig batterilevetid på 12 timer burde holde hele dagen, og selv om ikke er den mest spændende iPhone, så er iPhone SE (2022) stadig en fremragende mini-mobil.

Læs hele anmeldelsen af iPhone SE (2022)

iPhone 12 mini er ikke ny, men stadig god

3. iPhone 12 mini Kompakt og alligevel fyldt med funktioner Specifikationer Vægt: 135g Mål: 131.5mm x 64.2mm x 7.4mm Styresystem: iOS 14 Skærm: 5.4 tommer Opløsning: 1080 x 2340 CPU: A14 Bionic RAM: 4GB Intern lagerplads: 64GB/128GB/256GB Batteri: Unknown Kameraer: 12MP+12MP Frontkamera: 12MP Grunde til at købe + Mini-designet og flot mobil + Fantastisk display Grunde til at lade være - 64GB er ikke nok lagerplads - Batterilevetiden er mddel

iPhone 12 mini er en telefon, der ikke kun er virkelig lille, men også virkelig avanceret. Som navnet antyder, er det i bund og grund iPhone 12 i en mindre størrelse med en 5,4" 1080 x 2340 OLED-skærm på 1080 x 2340 tommer.

Det er en skærm af høj kvalitet, og selv om den er større end skærmen på iPhone SE (2020), betyder dens mere smalle skærmkanter, at iPhone 12 mini faktisk er en mindre telefon.

Ud over skærmen og størrelsen er højdepunkterne ved iPhone 12 mini bl.a. 5G-understøttelse, MagSafe-teknologi, som gør det muligt at fastgøre tilbehør magnetisk, og styrken, som leveres af et A14 Bionic-chipsæt (det samme som i resten af iPhone 12-serien). Selv om nyere generationer af iPhone har et A15-chipsæt, så er dette stadig blandt de virkeligt gode på markedet.

Kameraet er også yderst kompetent, selv om det kun har to på bagsiden - du får et 12 MP hovedkamera og et 12 MP ultravidvinkelkamera, så der mangler et godt zoom-kamera.

Vi ville gerne have set en lidt bedre batterilevetid, og lagerpladsen i den mindste model på 64 GB er alt for lidt, især i forhold til prisen, men bortset fra deter iPhone 12 mini en fantastisk lille telefon.

Læs hele anmeldelsen af iPhone 12 mini

iPhone SE (2020) holder stadig (Image credit: Apple)

4. iPhone SE (2020) Valget for dem, der ønsker en billigere iPhone Specifikationer Vægt: 148g Mål: 138.4 x 67.3 x 7.3mm Styresystem: iOS 14 Skærm : 4.7 tommer Opløsing: 750 x 1334 CPU: A13 Bionic RAM: 3GB Intern lagerplads: 64/128/256GB Batteri: 1,821mAh Kamera: 12MP Frontkamera: 7MP Grunde til at købe + Lav pris for en iPhone + Letvægtsmobil Grunde til at lade være - Batteriet kunne være bedre - Gammel skærmteknologi - Kun 4G

iPhone SE (2020) er Apples budget-iPhone, men det er også en af virksomhedens mindste modeller. Faktisk er skærmstørrelsen på 4,7 tommer den hos Apple, selv om selve telefonen faktisk er lidt større end iPhone 12 mini.

Alligevel er iPhone SE (2020) en lille telefon, og det er en rigtig god en af slagsen. Selv om den ikke helt kan matche iPhone 12-serien med hensyn til kraft, er den ikke langt fra, da den er udstyret med A13 Bionic-chipsættet, som også findes i iPhone 11-serien.

Mobilen har også et udmærket kamera, selv om du altså kun får ét kamera på bagsiden, hvilket efterhånden hører til sjældenhederne. Designet er virkelig lækkert i metal og glas, selv om designet også her er lidt gammeldags. Så hvis du ikke har brug for den nyeste teknologi, men gerne vil have en lille og velfungerende iPhone, så er denne et kig værd. Du må dog klare dig med 4G i denne model.

Læs anmeldelsen af iPhone SE (2020)

Google Pixel 5 er dyr og rigtig god (Image credit: Google)

5. Google Pixel 5 En fantastisk Pixel-telefon for de fleste brugere Specifikationer Vægt: 151g Mål: 144.7mm x 70.4mm x 8mm Styresystem: Android 11 Skærm: 6.0 tommer Opløsning: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 765G RAM: 8GB Intern lagerplads: 128GB Batteri: 4000mAh Kameraer: 16MP + 12.2MP Frontkamera: 8MP Grunde til at købe + Fantastisk god kamerasoftware + Metalhus er en forfriskende ændring Grunde til at lade være - Intet telekamera - Middelmådig fotografering i lav belysningn

Med sin 6,0-tommer skærm er Google Pixel 5 kun lige akkurat med på denne liste, men de tynde skærmkanter betyder, at der ikke er spildt plads, og selve skærmen er imponerende. Det er en 1080 x 2340 OLED-skærm med en opdateringshastighed på 90 Hz, hvilket gør, at den føles mere flydende end en typisk 60 Hz-telefon.

Pixel 5 har også et high-end og lidt usædvanligt design, da den har en bagside i metal, hvor de fleste telefoner bruger glas eller plastik. Det hjælper den til at skille sig ud, og det ser også godt ud.

Kameraoplevelsen er virkelig god, som vi er vant til med Google-telefoner. Der er kun to kameraer på bagsiden, med en 12,2 MP hovedkamera og et 16 MP ultravidvinkel kamera. Alligevel ser de billeder, der bliver taget for det meste godt ud, bortset fra en smule støj i svagt lys. Samtidig er telefonen fyldt med brugervendelige billedredigeringsværktøjer.

Der er måske mindre kraft her, end man kunne forvente af en topmodel fra 2020, da den kun har et Snapdragon 765G-chipsæt, som hører hjemme i den øvre mellemklasse.. Men du får stadig 8 GB RAM, og så har telefonen 5G.

Læs hele anmeldesen af Google Pixel 5 (på engelsk)

Google Pixel 4a er en lille og forholdsvis billig Pixel-mobil (Image credit: Google)

6. Google Pixel 4a En billig udgave af Pixel 4 Specifikationer Vægt: 143g Mål: 144 x 69.4 x 8.2mm Styresystem: Android 11 Skærm: 5.81 tommer Opløsning: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 730G RAM: 6GB Intern lagerplads: 128GB Batteri: 3,140mAh Kamera: 12.2MP Frontkamera: 8MP Grunde til at købe + Let at bruge med én hånd + Stærk kamera Grunde til at lade være - Middelmådig batterilevetid - Design, der føles billigt

Google Pixel 4a er Googles konkurrent til iPhone 12 mini. Selv om Pixel-skærmen med sine 5,81 tommer er en del større, passer den stadig i vores kategori af mini-mobiler.

Den er dog stadig lille, og der er meget at holde af her - herunder skærmen, der bruger OLED-teknologi og med sine 1080 x 2340 pixel er ret skarp.

Vi er også meget imponerede over kameraet, for selv om der kun er ét enkelt 12,2 MP kamera på bagsiden (og et 8 MP på forsiden), klarer det sig godt, med god billedbehandling og ordentlige resultater selv i dårligt lys.

Google Pixel 4a har også et hovedtelefonstik, hvilket er en stadig mere sjælden funktion i telefoner, og softwaren er en klar styrke, da den kører ren Android, som er mere intuitiv end mange producenters egne brugerflader.

Dens strøm, batterilevetid og byggekvalitet er alle på mellemniveau, men da prisen også er på mellemniveau, kan det tilgives. Bemærk også, at vi kun taler om standard Pixel 4a med 4G her, og ikke Pixel 4a 5G, som er lidt for stor til at komme med på denne liste.

Læs anmeldelsen af Google Pixel 4a (på engelsk)

Sony Xperia 10 III er en lille, vaks mobil (Image credit: Sony)

7. Sony Xperia 10 III En prisvenlig mobil Specifikationer Vægt: 169g Mål: 154 x 68 x 8.3 mm Styresystem: Android 11 Skærm: 6.0 tommer Opløsning: 1080 x 2520 CPU: Snapdragon 690 5G RAM: 6GB Intern lagerplads: 64/128GB Batteri: 4,500mAh Kamera: 12MP + 8MP + 8MP Frontkamera: 8MP Grunde til at købe + Stor OLED-skærm + God byggekvalitet Grunde til at lade være - Middelmådig ydelse - Dårligt kamera

Sony Xperia 10 III er ikke en fantastisk telefon, men hvis størrelsen er det vigtigste, kan det modne design kompensere for nogle mangler. Hvis man ser bort fra det dårlige kamera, den langsomme opladning og den middelmådige processor, så er dens 6" skærm presset ind i et design, der kun er 68 mm bredt, hvilket kun er en smule bredere end iPhone SE (2020).

Med en klassisk Sony-stil ser den godt ud, med en anstændig byggekvalitet, herunder Gorilla Glass 6 og IP 68/65-vandtæthed. Den skarpe Full HD OLED-skærm ser også godt ud. Den giver dig et 21:9-billedformat, der gør den perfekt egnet film, serier og underholdning på telefonen.

Du skal bare ikke forvente stor ydeevne fra denne. Især kameraet er ret svagt.

Læs vores anmeldelse af Sony Xperia 10 III

Samsung Galaxy S10e er en lille og billig mini-mobil (Image credit: Samsung)

8. Samsung Galaxy S10e En S10 du har råd til Specifikationer Vægt: 150g Mål: 142.2 x 69.9 x 7.9mm Styresystem: Android 11 Skærm: 5.8 tommer Opløsning: 1080 x 2280 CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 RAM: 6/8GB Lagerplads: 128/256GB Batteri: 3,100mAh Kamera: 12MP + 16MP Frontkamera: 10MP Grunde til at købe + Fantastisk kamera til prisen + Let at bruge i én hånd Grunde til at lade være - Ingen fingeraftrykslæser i skærmen - Tykkere end S10

Samsung Galaxy S10e er ved at være lidt gammel nu, men hvis du vil have en kompakt Galaxy S-telefon, er dette stadig den bedste løsning.

Som medlem af S-serien er den rimelig high-end med enten 6 GB eller 8 GB RAM og et Exynos 9820- eller Snapdragon 855-chipsæt. Hvilket chipset du får afhænger af, hvor du befinder dig i verden, men begge hører til blandt de bedste i denne telefons udgivelsesår (2019).

Samsung Galaxy S10e har også en 5,8" 1080 x 2280 AMOLED-skærm på 1080 x 2280 tommer, som giver klare farver og skarpe detaljer. Og den har to fremragende kameraer, herunder 12 MP hovedkamera og 16 MP ultravidvinkelkamera, samt batterilevetid tl hele dagen.

Galaxy S10e har endda en anstændig konstruktion med en bagside af glas, en metalramme og vandtæthed. Selvfølgelig mangler den et par af de smarte detaljer fra Samsung Galaxy S10 og Samsung Galaxy S10 Plus, og den er ikke længere den nyeste telefon på markedet, men det betyder bare, at den er billigere.

Læs hele vores anmeldelse af Samsung Galaxy S10e