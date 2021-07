Anmeldelse: Sony Xperia 10 III

Anmeldelsen kort



Sony Xperia 10 III viser, hvordan Sony har en lidt anden tilgang end nogle af de andre mobilproducenter. Denne mobil er helt sin egen. I modsætning til nogle af de andre billige 5G mobiler er Xperia 10 III har den en lille formaktor, hvor kameramodulet ikke fylder meget. Du må klare dig med en skærm uden høj opdateringshastighed. Sony Xperia 10 III har et 2x zoomobjektiv, en ultrabred linse og et standard 12MP kamera.

Sony bruger ikke det allerbedste billige 5G-chipsæt på markedet, men denne her fungerer udmærket, og telefonen har desuden en skarp OLED-skærm.

Vi kan godt lide den position, Sony Xperia 10 III indtager. Du får ikke for meget show-off ting, men det ser ud til at tilbyde et par egenskaber, du vil sætte pris på hver dag. Imidlertid går de fleste af disse ikke rigtig ud i faktisk brug.

Sony Xperia 10 III har muligvis det værste kamera, vi har testet i denne prisklasse i den seneste tid. Det skyldes ikke kun brugen af uinspirerende sensorer, men også ringe billedbehandling. Sony formår ellers at leverer nogle af de allerbedste sensorer til mobilkameraer og nogle af de bedste spejlløse kameraer, der kan købes for penge. Men den ekspertise er svær at få øje på, når man kigger på kameraet i Xperia 10 III.

Den indbyggede højttaler lyder også relativt tynd og spiller ikke så højt som mange konkurrerende telefoner. Så alt taget i betragtning, virker prisen ikke særligt konkurrencedygtig.

Sony Xperia 10 III er skuffende og dyrere end sin Xperia 10 II forgænger. Men det kan stadig være værd at overveje, hvis du bare er interesseret i at have en brugervenlig telefon, der ser klassisk ud og har en solid batterilevetid.

Sony Xperia 10 III pris og tilgængelighed

Er i butikkerne nu

Vejledende udsalgspris 3.499 kroner

Sony Xperia 10 III blev annonceret i april 2021 og er nu landet i butikkerne til en pris på 3.499 kroner.

Hvis du vil have en 5G-telefon og har den slags penge at bruge, har du masser af Androids at vælge imellem. Der er den noget store Xiaomi Mi 10T, den billigere OnePlus Nord CE 5G. Eller hvis kun de klassiske producenter, kan du i stedet købe Samsung Galaxy A52 5G eller Samsung Galaxy A32 5G.

Den sidstnævnte Samsung er meget billigere, men har en skærm med lavere opløsning og en krop helt i plast.

(Image credit: TechRadar)

Design

Enkelt og stilfuldt design

Fremragende vandtæthed

Gorilla Glass 6 foran og bagpå: hårdere end de fleste i denne prisklasse

Sony Xperia 10 III er en ret almindelig telefon, og den holder sig helt i den klassiske Sony-stil. Den gør ikke brug af reflekterende overflader eller skiftende farvenuancer. Xperia-telefoner har haft det samme grundlæggende 'monolit' design siden begyndelsen, og det holder Sony altså fast i.

Det er vi glade for, for det ser flot og enkelt ud. Der er tydeligvis tænkt over Sony Xperia 10 IIIs form og udseende. Der er tale om en lille telefon, som med en bredde på 68 mm kun er lidt bredere end iPhone SE (2020) og endnu tyndere end Samsung Galaxy S21.

Hvis du er træt af store Android-mobiler, kan Sony Xperia 10 III være mobilen til dig. Den er let at håndtere og bruge, og når du står med den i hånden, vil du værdsætte, at du faktisk kan bruge hele skærmen med en hånd i stedet for at skulle strække hånden på en akavet måde - eller bruge to hænder.

Billede 1 af 3 Telefonen virker ret lang, men ligger godt i hånden (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 3 (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 3 (Image credit: Peter Hoffmann)

Kvaliteten er bedre end forventet til prisen. Sony Xperia 10 III har et glasbagside og et glasfront, men siderne er af plast. Både front og bagside bruger Gorilla Glass 6, som kun et niveau under Cornings flagskib Victus-glas, når det gælder om modstandsdygtighed.

Ud over en godt beskyttet skærm, har telefonen også en vandtæthed med en IP68 / 65-rating, hvilket er fremragende til telefoner fra budget- til mellemklasse niveau. Det betyder, at Xperia 10 III er designet til at kunne overleve både nedsænkning i vand i en dybde på 1,5 meter eller vandstråler. Sæt et slankt silikone cover på denne telefon, så er den virkelig godt beskyttet.

Du får dog ikke et cover med i æsken, og der er heller ikke monteret nogen plastikskærmbeskytter. Sony er skiller sig dog positivt ud ved putte et 3,5 mm hovedtelefonstik i alle sine Android-telefoner. Xperia 10 III har en, ligesom den avancerede Sony Xperia 5 III og Sony Xperia 1 III.

Det er værd at bemærke, at lyden via hovedtelefonporten er til den lave side, men det er nok kun noget, du vil blive generet af, hvis dine kablede øretelefoner / hovedtelefoner også har lav lyd.

Det gør sig desværre også gældende for den indbyggede højttaler. Sony Xperia 10 III har en enkelt højttaler, en der sidder lige under skærmen. Det har ikke mellemklasse-niveauet, som vi finder i mange andre og større telefoner i denne prisklasse, og den fejler ved to af de vigtigste test for enhver telefonhøjttaler: Den kæmper for at overdøve bruseren, når du hører podcasts, og den har ikke lydstyrken til at kunne konkurrere med lyden af en kogende kedel.

(Image credit: TechRadar)

På Sony Xperia 10 III finder du fingeraftryksscanneren på siden af telefonen, så du kan åbne den uden at skulle indtaste din kode. Selv om det tager det meste af et sekund at åbne skærmen, så virker den meget stabilt og aflæser vores fingeraftryk hver gang.

Der sidder også en dedikeret knap til Google Assistant neden under fingeraftryksscanneren. Selv om den

Selv om vi ikke ved et uheld har trykket meget ved almindelig brug, fandt vi, at det fortsatte med at gå, da vi løb med Sony Xperia 10 III, der sad i en lomme. Dette forstyrrer din musik / podcast / lydbog og bliver irriterende hurtigt. Vi kunne ikke finde en måde at deaktivere denne knap på.

Selv om jeg ikke umiddelbart kommer til at ramme knappen i ved daglig brug, så er det sket, at den vækker Google Assistent, når telefonen ligger i lommen. Især hvis jeg f.eks. løber og ned ad trapper eller laver andre lidt voldsomme bevægelser. Det kan være lidt irriterende, når du lytter til musik eller podcasts, og her mangler vi en mulighed for at slå knappen fra.

Skærm

Standard 60Hz opdateringshastighed

Knivskarpt Full HD OLED-panel

21:9 billedformat

Sonys specielle stil viser sig også på Xperia 10 III-skærmen. Den er ret høj og i 21:9-format uden hul eller hak til kameraet. I stedet har Sony placeret selvfie-kameraet i rammen uden om skærmen. Det gør telefonen ekstra lang, og derfor har Xperia 10 III en 6-tommers skærm, selv om der er tale om en forholdsvis smal Android mobil.

OLED-panelet giver som sædvanligt en virkelig god kontrast og gode farver. Skærmen rammer dog ikke de meget høje lysstyrkeniveauer, som du kan finde i en premium telefon. Ligesom andre mere billige 5G Android-modeller kan Xperia 10 III nogenlunde ses på solrige dage okay, men udenfor virker skærmen ikke nær så lys og letlæselig som indendørs.

En 6-tommer skærm er velegnet til læse artikler eller surfe sociale medier. Det gælder også for Xperia 10 III. Men selv om 6-tommer lyder som en stor skærm, så betyder 21: 9-formatet, at skærmen er for smal til at gaming eller f.eks. video i 16:9 format (standard widescreen-indhold) fungerer optimalt.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Selv om Sony Xperia 10 III understøtter HDR-video, synes vi ikke, det er den bedste mobil, hvis streaming Netflix eller YouTube er det du bruger mest tid på. Her vil en lidt bredere skærm give en bedre oplevelse.

Denne skærm kan kun køre med standard 60Hz opdateringshastighed. 90Hz og 120Hz skærme er ellers ved at være meget almindelige i Androids. Det gælder også nogle, der ikke koster nær så meget som Xperia 10 III. Derfor kører navigationen i Twitter, Chrome og i dine apps mindre flydende, end de ville ved en højere opdateringshastighed.

Kamera

Meget lav dynamisk rækkevidde i billedbehandling

2x zoom er udmærket

Kameraet føles Ultra-langsomt

Kameraet er den mest skuffende feature i Sony Xperia 10 III. Det lyder lovende på papiret med et 12MP hovedkamera, en 8MP 2x optisk zoom og en 8MP ultrabred linse, men her leverer mobilen ikke varen.

Nogle kameramoduler er udstyret med funktioner, som ingen virkelig har brug for, som f.eks. et 2MP makro kamera eller 2MP dybdesensorer. Og lige for tiden er mobilens ægte zoomkamera et sjældent syn på Android mobiler i Xperia 10 IIIs forholdsvis overkommelige prisklasse.

Selv om 2x zoom-billeder i mobilen bliver mere detaljerede, end hvis vi bare laver en beskæring af et billede 1x zoom, så bliver billederne ikke superskarpe, og telefonens andre fotos er heller ikke noget at blive for begejstret for. Den dynamisk rækkevidde er her et stort problem.

Den dynamiske rækkevidde er kameraets evne til at fange detaljer i både lyse og mærke elementer. Et kamera med høj dynamisk rækkevidde vil for eksempel kunne fange detaljerne i et ansigt, selv om det er taget på en højlys dag, hvor personen i billedet har solen i ryggen. I et kamera med lav dynamisk rækkevidde, vil de lyse områder være tydelige, mens ansigtet på personen bare vil være en mørk plet.

Den dynamiske rækkevidde i Sony Xperia 10 IIIs hovedkamera er ikke imponerende. Den relativt lille Sony IMX486 12MP sensor med 1,12 mikron sensor pixels, er betydeligt mindre end den bedste i prisklassen, som sidder i Google Pixel 4a, der har 1,4 mikron pixels. Og færre pixels sensor pixels betyder lavere lysfølsomhed og lavere dynamisk rækkevidde.

(Image credit: TechRadar)

Den lave dynamiske rækkevidde i Xperia 10 III skyldes nærmere software end hardware. De fleste telefoner bruger dynamisk rækkevidde i stort set alle fotos. Xperia 10 III ser ud til kun at bruge den dynamiske rækkevide ind imellem, når den er i Auto HDR-tilstand, selv om andre scener tydeligvis vil have godt af HDR-tilpasning.

Du kan slå HDR-indstillingen til, og det er bestemt en god ide. Men selv med HDR slået til er Sony Xperia 10 IIIs dynamiske rækkevidde relativt dårlig. Det kan du til en vis grad rette efterfølgende i redigering. Vi åbnede en masse billeder i Photoshop CC på en bærbar computer for at gøre skyggeområderne lysere, og her kunne vi se mange flere detaljer i billederne, selv om detaljerne næsten så sorte ud, når vi så dem på Xperia 10 III. Da der var tale om samme billeder, er det her kun softwaren på computeren og telefonen, der adskiller sig. Så softwaren på computer fandt mange flere detaljer, der virkede helt mørke, når vi så dem på Xperia 10 III. Det finde selvfølgelig også mobil apps, der kan gøre det samme.

Selv med HDR slået til ender den lave dynamiske rækkevidde alligevel med at give os billeder, hvor en lys himmel eller skyer bare bliver til store lyse områder i billedet. Og her er detaljerne simpelthen bare ikke kommet med i billedet, så det kan ikke rettes med software.

Sony ser ud til at have en markant dårligere dynamisk rækkevidde og kontraststyring end nogen af sine rivaler i prisklassen. De fleste af de skud, vi tog med Sony Xperia 10 III, havde områder i billedet, som var overbelyste.

Det er ikke den eneste udfordring. Sony Xperia 10 IIIs zoomkamera bruger ekstra langt tid på at fokusere. Så når du har slået zoom til, vil du opleve, at billedet på skærmen lige zoomer ind og ud, inden der er stillet skarpt. Det sker næsten hver gang, vi slår zoom funktionen til. Det betyder, at du nemt kommer til at tage et billede, inden kameraet har fået fokuseret. Så du er nødt til at vente på, at kameraet er klar, hvis du vil have skarpe fotos.

Selfie-kameraet på fronten er gemt i rammen, så du slipper for en sort plet på skærmen, når du ser video eller gamer. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sony Xperia 10 IIIs ultrawide kamera er heller ikke fantastisk, da det er udstyret med en sensor, som du også kan finde i langt billigere telefoner. Faktisk er alle kamera-sensorer i telefonen lidt forældede. OmniVision introducerede 2x-zoom-sensoren i 2015. De andre blev brugt i en masse billige kinesiske telefoner i 2018 og ikke i ret mange andre telefoner siden. Det minder meget om sensorerne i sidste års Sony Xperia 10 II.

Der er intet galt med at bruge ældre sensorer, hvis de altså er gode nok til at levere tilfredsstillende resultater. Google Pixel 5 har den samme Sony IMX363-sensor som Pixel 3 fra 2018. Men vi kan med den bedste vilje ikke finde en god grund til at bruge Sony IMX486-sensoren her i 2021.

Sony Xperia 10 III kan heldigvis skyde 4K-video med 30 fps. Her er videoen stabiliseret og ser virkelig godt ud i god belysning. Selfie-kameraet er også acceptabelt og ser ud til at bruge den samme sensor som det ultrabrede kamera på bagsiden. Selvfie- (og ultrawide) billeder bliver skarpe ud i god belysning, men bliver lidt slørede i lavere belysning, f.eks. indendørs eller i mørke, delvis fordi sensoren er lille.

Telefonen har også en dedikeret nattilstand, som kan bruges med alle bagside kameraer. Det kan forbedre lysstyrken og klarheden i billeder med svagt lys, men natfotografering leverer heller ikke optimale resultater. Der er ingen detaljer i billedet, og objekter i billedet kommer nemt til at se slørede og utydelige ud.

Test fotos

Billede 1 af 12 Det burde ikke være muligt, at en Android telefon til over 3.000 kroner tager billeder, hvor himlen er fuldstændig overbelyst. (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 12 Glorie-effekt, overbelysning og en mørk forgrund. Dette billede kunne have været flottere. (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 12 Når belysningen ikke er bedre, bliver objekterne tæt på ikke særligt markante, og vi lægger mere mærke til baggrunden med god belysning. (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 12 Her er et af de fotos, hvor HDR behandlingen faktisk fungerer , og Sony Xperia 10 III fanger detaljerne på himlen og i forgrunden. (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 12 2x zoom er ikke den bedste i klassen, men giver alligevel gode muligheder for at skabe billeder. (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 12 Dette billede kunne have været flottere, hvis skyggeområdet havde været lidt lysere, og det burde telefonen selv kunne klare. (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 12 Her fungerer den dynamiske rækkevidde fint, men vi savner detaljer i objekter tættest på. (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 12 Træerne dominerer billede, så vi ikke rigtig kan se de overbelyste områder, men de er der altså stadigvæk. sky, but it’s still there. (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 12 Her dominerer den blå farve og en flot himmel. Der er til gengæld ikke så mange detaljer i forgrunden. (Image credit: TechRadar) Billede 10 af 12 Zoom-funktionen er praktisk. Men kvaliteten af billedet er ikke god nok til yderligere beskæring. ificant further crop. (Image credit: TechRadar) Billede 11 af 12 Den overbelyste baggrund gør billedet så lyst, at detaljerne i forgrunden også virker udviskede. (Image credit: TechRadar) Billede 12 af 12 Despite using the dedicated night mode, this image did not turn out well. (Image credit: TechRadar)

Software og ydelse

Ydelse under mellemniveau, lidt forældet chipsæt

Okay præstation til daglig brug, men uegnet til gaming.

The Sony Xperia 10 III has a Snapdragon 690 chipset, one of Qualcomm’s mid-tier budget 5G CPUs. It's worse than the Snapdragon 750G of the OnePlus Nord CE 5G or the Snapdragon 765G of the Realme X50 5G.

And, surprisingly enough, it’s actually slightly worse for gaming than the Moto G50’s Snapdragon 480 chipset. The Snapdragon 690 has an Adreno 619L graphics chipset, one somewhat less powerful than the Adreno 619 used in the ‘budget’ Snapdragon 480.

A tough game like Fortnite runs just-about-passably, but there are quite frequent drops from the target 30fps into the teens, which you will notice. And the maximum graphics setting is ‘Medium’, which does not show off the visuals at their best. A phone half the price, the Moto G50, can run the game marginally better, although the actual experience of play is much the same: compromised visuals and frame rate in both cases.

That said, we do like the Sony Xperia 10 III’s 21:9 aspect ratio screen for virtual gamepad controls. While those who spend hours playing games on their phones may want a larger screen, this one offers plenty of room for virtual controls without the sense your thumbs are getting in the way of the action.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Ydelsen i Sony Xperia 10 III udmærket til hverdagsbrug. Dens Snapdragon 690 processor giver ikke nævneværdig lag i Android systemet, når den som her er parret med 6 GB RAM og 128 GB lagring.

Sony leverer her en ydeevne, du ser i mange 5G-telefoner på entry-leve niveau, hvor svagheder på ydelsen oftest bliver synlige, når du indlæser apps og spil, så du egentlig ikke oplever telefonen som langsom, når du bevæger dig rundt i menuerne. Ind imellem oplever vi, at Chrome-browseren kørte lidt langsom, og nogle menuer er lidt langsommere til at åbne, men det er acceptabelt og ikke noget, der generer i det daglige.

Udfordringen for Xperia 10 III er, at den prismæssigt ligger i toppen af telefoner med denne lidt langsomme ydeevne. Oneplus Nord udkom sidste år og prisen ligger derfor ca. 1.000 kr. under Xperia 10 III, men her får du bedre ydeevne, kamera og opladningstid, så det er svært at se argumentet for at investere i en dyrere telefon med ringer ydelse.

Xperia 10 IIIs software er baseret på Android 11, og Sonys egen brugerflade, som "ligger ovenpå", ændrer ikke så meget ved Android-følelsen. Her er app-menuen den største afvigelse fra en ren Android version. Du får stadig apps arrangeret i kolloner, men her kan du selv lave rækkefølgen og oprette mapper.

Batterilevetid

Sløj opladningshastighed

God batterilevetid, især for en mindre telefon

Sony Xperia 10 III har et 4.500 mAh batteri. Selv om 5.000 mAh er ved at blive den nye standardstørrelse for Androids, er det god kapacitet til så lille en mobil, og det er 500 mAh mere end Samsung Galaxy S21, og dens batterilevetid er da også bedre. Den slår også iPhone SE (2020) på batterilevetid.

Ved moderat brug får du cirka en hel dags opladning, men så heller ikke mere.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Vi havde hørt gode ting om telefonens levetid, men det ser ud til at gælde mere for job som videoafspilning. Til blandet almindelig brug er det godt, det er stærkt, men ikke øjenåbnende.

Sony Xperia 10 IIIs batteri er ret langsomt, når det gælder opladning. Du får en fesen 7,5 W oplader med i æsken, og det virker som en dårlig vittighed, når du tager prisen på 3.499 kr. i betragtning. Hos OnePlus Nord får du en fantastisk 30W med i æsken.

Med en oplader på 7,5 W tager det mere end en time at nå op på 50%. Selv med en 20W Quick Charge-oplader, trækker Sony Xperia 10 III stadig kun ca. 6W ifølge vores effektmåler. Det dur slet ikke. Hurtig opladning er det næste store våbenkapløb hos mobiler, og her er Sony Xperia 10 III langt bagud.

Skal du købe Sony Xperia 10 III?

Billede 1 af 2 Streamer du video fra Netflix, bliver det tydeligt, at formatet ikke passer til skærmens 21:9 ratio. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 2 Du får væsentlig bedre udnyttelse af skærmen, når du gamer (Image credit: Peer Hoffmann)

Køb den hvis...

Du vil have en lille mobil med relativt lang batterilevetid De fleste telefoner, der føles så små og ligger så godt i hånden, har som regel ikke meget batteri at byde på. På det punkt ligger Xperia 10 III langt over gennemsnittet. Det er en mindre telefon, der kan komme langt med få opladninger, så længe du husker at lade op om natten. Du skal ikke regne med lige at kunne sjat-lade i en fart i løbet af dagen, da opladningshastigheden laaang.

Du vil have en vandtæt mobil

IP68/65 certificeringen betyder, at den er vand- og støvafvisende, så her er Xperia 10 III altså noget sejere, end man umiddelbart skulle tro. Den kan tåle en tur i vandet eller uventede skud fra vandpistoler, så det er en oplagt sommer-mobil.

Du vil have en mobil i et afdæmpet men stilfuldt design

Sonys monolit-design er flot, og du får en telefon uden alt for meget bling-bling. Det er bestemt en smagssag, og nogen vil måske synes, at den er lidt kedelig. Men det er faktisk meget rart ikke at skulle kigge på en mobil, der skriger på opmærksomhed med skinnede overflader.

Køb den ikke hvis...

Du vil have det bedste kamera til prisen

Sony Xperia 10 IIIs kamera ser fornuftigt ud på papiret, men virkeligheden ser anderledes ud. Den dynamiske rækkevidde er elendig, og selv i godt belyste omgivelser, bliver kvaliteten mærkbart ringere end hos andre mobiler i denne prisklasse.

Du bruger din mobil til gaming

Du får ikke ret meget processor-kraft til prisen i denne mobil Der findes billigere Android telefoner med mange flere kræfter, og det bliver tydeligt, når du spiller krævende spil som Fortnite. Til daglig brug er ydelsen okay, men også her kan du få federe mobiler til en lavere pris.

Du vil have noget for pengene

Sony Xperia 10 III koster mere end forgængeren Xperia 10 II, og du kan få mere for pengene, hvis du kigger på nogle af de andre mærker på markedet. De kommer både med hurtigere processor, bedre kamera, højere opdateringshastighed på skærmen og bredere skærm, så du kan ganske enkelt få mere for pengene andre steder.

Anmeldt: Juli 2021