iOS 18 bekræftet: Der kommer store opgraderinger til Mail, Beskeder, Fotos og meget mere

Apple har officielt annonceret iOS 18, den næste version af deres iPhone-styresystem, på WWDC 2024.

Den store softwareopdatering vil senere på året medføre betydelige opgraderinger af centrale iPhone-apps, herunder Mail, Beskeder, Fotos og Wallet, og mange af disse opgraderinger udnytter kraften i Apples forbedrede AI-behandling på enheden.

Mail vil f.eks. snart være i stand til at kategorisere dine e-mails og give dig letlæselige oversigter, mens Fotos-appen bliver samlet i en enkelt visning med et fotogitter og et datogitter.

I Beskeder kan du også snart reagere på beskeder med en hvilken som helst emoji, og du vil kunne planlægge at sende beskeder på et passende tidspunkt i fremtiden. Apple tilføjer også ny tekstformatering, så du vil kunne understrege, gennemstrege og gøre dine beskeder fede samt tilføje ny tekstformatering som f.eks. kursiv-effekter.

Image 1 of 3 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Apple har endnu ikke offentliggjort en udgivelsesdato for iOS 18, selvom virksomheden typisk begynder at udrulle den nyeste version af sit operativsystem sammen med sine nye iPhones. iPhone 16-serien vil næsten helt sikkert blive lanceret i september i år, så det er der, vi forventer, at iOS 18 bliver tilgængelig til download på kompatible iPhone-modeller.