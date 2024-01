Hvad er Rabbit R1? Det helt store gennembruds-hit inden for AI på CES 2024

Vi blev første gang præsenteret for Rabbit R1 i januar 2024 på CES 2024, hvor dimsen er på vores liste over nogle af de mest spændende CES-nyheder, men hvad er den egentlig? Den spændende dims (som er co-designet af Teenage Engineering) lover at tage lommegadgets til det næste niveau. Det ser ud til, at Rabbit R1 vil være noget, der ligner en smartphone, men med en intuitiv, AI-drevet grænseflade, der betyder, at du (i det mindste teoretisk) ikke behøver at interagere med individuelle apps og websteder. Du siger bare til Rabbit R1, hvad du vil have gjort, og så sørger den selv for at finde ud af at gøre det. Det betyder, at den kan være første skridt i retningen af den største teknologiske trend i 2024.

Hvis du er nysgerrig på Rabbit R1 og de måder, hvorpå den kan ændre udviklingen inden for personlig computerbrug - eller i det mindste vise os, hvordan næste generations stemmeassistenter til smartphones kan fungere - har vi samlet alt, hvad du har brug for at vide om den her. Fra hvad den koster, og hvordan den fungerer, til AI-motoren, der driver R1-oplevelsen, er alle detaljerne om denne potentielt revolutionerende enhed her.

De første partier af Rabbit R1 forventes at blive sendt ud til brugerne senere i 2024, men det ser ud til, at tilgængeligheden vil være ret begrænset til at begynde med - så du skal måske vente et stykke tid på at få din helt egen Rabbit R1.

Rabbit R1: Smartere end din smartphone

Rabbit R1 minder meget om en telefon med hensyn til udseende og nogle af dens funktioner: Den har et kamera og en SIM-kortplads, og den understøtter Wi-Fi og Bluetooth. Det, der er anderledes, og som gør Rabbit R1 speciel, er grænsefladen: I stedet for en skærm fuld af forskellige apps får du en AI-assistent, der taler med dine yndlingsapps og gør alt for dig.

For eksempel kan du få R1 til at undersøge en feriedestination og bestille flybilletter dertil, eller sætte en playliste med din yndlingsmusik i kø eller bestille en taxa. I teorien kan du gøre næsten alt, hvad du allerede kan gøre på din telefon, bare ved at spørge. Når det er sagt, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål om, præcis hvordan det fungerer og beskytter dit privatliv på den måde, det beskrives.

Vi har set næste generations personlige assistenter i film som Her, og R1 forsøger at gøre dén version til virkelighed - ved at udnytte de nyeste AI-funktioner til at erstatte den traditionelle smartphone-grænseflade med noget meget mere intuitivt og smart.

En anden måde at tænke på Rabbit R1 er som en videreudvikling af Google Nest og Apple HomePod smart speakers. De stemmestyrede digitale assistenter på disse enheder kan udføre nogle simple opgaver - som at tjekke vejret eller afspille musik eller tænde lyset - men R1 ønsker at gå langt ud over, hvad de er i stand til.

Rabbit siger, at R1 er "fremtiden for menneske-maskine-grænseflader", og du kan se deres præsentation af enheden i deres meget Apple-prægede CES 2024-lancering herover.

Rabbit r1: Lancering og pris

Det første parti på 10.000 enheder af Rabbit R1 blev gjort tilgængelige for forudbestilling samtidig med, at enheden blev annonceret på CES, den 9. januar 2024. Disse enheder blev hurtigt udsolgt, og det samme gjorde et andet parti på 10.000 enheder, der blev gjort tilgængelige kort tid efter.

Rabbit siger, at de folk, der har forudbestilt, skulle begynde at få deres enheder tilsendt i marts og april 2024. I skrivende stund er der endnu ingen indikation af, hvornår endnu et parti enheder vil blive gjort tilgængelige for forudbestilling, eller hvornår vi måske vil se r1 komme i bredere salg.

Det, vi ved, er, at prisen på Rabbit R1 starter ved $199, og går du ind på hjemmesiden fra Danmark og putter Rabbit R1 i kurven, får du en dansk pris på 1.384 kr. Det må siges at være rørende billigt for en telefon med super AI, hvis den rent faktisk kan alle de ting, som firmaet lover. Til at begynde med kan Rabbit R1 bestilles i USA, Canada, Storbritannien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Spanien, Sverige, Sydkorea og Japan fra Rabbits hjemmeside.

I modsætning til konkurrerende AI-enheder som Humane AI Pin er der ikke noget løbende abonnementsgebyr, som du skal betale.

Rabbit r1: Hardware

Rabbit R1 er firkantet og lys orange og har en 2,88-tommers farvetouchskærm på forsiden. Det er en ret kompakt enhed, næsten lille nok til at passe i en håndflade, og den vejer 115 gram (ca. 4 oz). Indtil videre er der kun ét design - du kan ikke få den i flere farver.

Vi ved, at der er en fjernfeltmikrofon indbygget i R1 samt indbyggede højttalere. Der er også et integreret 360-graders kamera her, som tilsyneladende kaldes Rabbit Eye. Du kan interagere med elementer ved at røre ved skærmen, og der er også et analogt scroll-hjul på siden af enheden, hvis du har brug for det.

På højre side af Rabbit R1 er der en push-to-talk-knap, som du kan bruge, når du vil tale med AI-assistenten på enheden. Der er ikke brug for nogen "hej Google"- eller "hej Siri"-vække-kommando, og det betyder også, at assistenten ikke konstant behøver at lytte efter din stemme. Et dobbeltklik på knappen aktiverer det indbyggede kamera.

Under motorhjelmen har vi en 2,3 GHz MediaTek Helio-processor, og Rabbit siger, at enheden har batterilevetid til "hele dagen". Batteriet kan oplades med et USB-C-kabel og en strømadapter, men det er værd at huske på, at disse ikke er inkluderet i æsken, så du skal bruge dem, du allerede har.

Rabbit R1: Software

Med sit lysende orange kabinet ser Rabbit R1 ret nuttet ud, men det er softwaren, der virkelig får den til at skille sig ud. Hvis du allerede har brugt noget som ChatGPT eller Google Bard, så er dette noget lignende: Rabbit OS er drevet af en AI-chatbot, som både kan besvare spørgsmål og udføre opgaver.

I demoen på CES-keynoten viste Rabbits grundlægger og CEO Jesse Lyu, hvordan R1 kan besvare filosofiske spørgsmål, tjekke aktiekurser, slå oplysninger op om film, afspille musik på Spotify, bestille en Uber, bestille en pizza og planlægge en ferie (komplet med fly- og hotelreservationer).

For at få dette til at fungere, skal du forbinde Rabbit OS med dine forskellige apps og tjenester, hvilket kan gøres via en webportal. Ud fra den demo, vi har set, ser det ud til, at Spotify, Apple Music, YouTube Music, Expedia, Uber, eBay og Amazon vil være nogle af de tjenester, du kan forbinde til.

Rabbit understreger, at den ikke gemmer nogen af dine login-oplysninger eller sporer dig på nogen måde - den forbinder dig bare til de apps, du har brug for - men detaljerne om, hvordan den gør dette via skyen, er stadig uklare.

Rabbits egen side om beskyttelse privatli(hvis du altså kan komme ind på siden - den kan være umulig at tilgå på grund af den store interesse) giver os lidt flere detaljer og siger, at "når du interagerer med rabbit OS, vil du blive tildelt et dedikeret og isoleret miljø i vores sky til din egen LAM [large action model]. Når vores rabbits udfører opgaver for dig, vil de bruge dine egne konti, som du har givet os kontrol over gennem vores rabbit hole webportal".

Det tilføjes også, at "vi gemmer ikke dine adgangskoder til disse tjenester. Rabbits (det kalder firmaet de algoritmer eller bots, der udfører de forskellige opgaver) vil bede om tilladelse og afklaring under udførelsen af alle opgaver, især dem, der involverer følsomme handlinger såsom betalinger." Præcis hvordan Rabbit giver hver bruger et "dedikeret og isoleret miljø" i sin sky, er endnu ikke klart, men vi finder forhåbentlig ud af mere, når de første Rabbit R1 lander hos køberne.

Vi har også fået at vide, at R1 kan håndtere kommunikation, oversættelse i realtid og analysere billeder taget med kameraet - vis for eksempel R1, hvad der er i dit køleskab, og den kan komme med en ret, du kan lave.

Rabbit R1 lover også hurtige svar, hurtigere end du ville få med andre generative AI-bots. Du kan tale med R1, som du ville med Siri eller Google Assistant, eller du kan få et tastatur frem på skærmen ved at ryste enheden. Den kalder sin indbyggede AI for en Large Action Model eller LAM, der ligner en Large Language Model eller LLM (kendt fra bots som ChatGPT), men med meget mere handlekraft.

Ud over at Rabbit kan udføre en masse opgaver, så siger firmaet bag, at du også selv kan lære R1 nye færdigheder. Så hvis du viser den, hvordan man går online og bestiller dagligvarer for dig, vil den næste gang være i stand til at gøre det helt af sig selv. I CES-demoen så vi Rabbit R1 lære at skabe AI-billeder gennem Midjourney og derefter gentage processen på egen hånd.

Interessant nok siger Rabbit, at de ikke ønsker, at R1 skal erstatte din telefon - den ønsker at arbejde sammen med den. R1 kan for eksempel ikke browse YouTube, tjekke sociale medier eller lade dig organisere din e-mail (i hvert fald ikke endnu), så det ser ud til, at den ydmyge smartphone vil blive hængende i et stykke tid endnu.

Mens nogle af detaljerne om, hvordan Rabbit R1 fungerer og interagerer med dine foretrukne apps og tjenester, stadig er uklare, er det uden tvivl et af de mest spændende stykker AI-hardware indtil videre. Firmaet kunne melde udsolgt på de første 10.000 enheder på få dage, så interessen for den nye assitent er enorm. Ingen tvivl om, at Rabbit R1 kan blive det helt store tech-hit i 2024.