Google Translate udvider med 110 nye sprog

Oversættelsestjenesten Google Translate laver nu sin største udvidelse nogensinde med tilføjelsen af 110 nye sprog - herunder blandt andet grønlandsk og færøsk. Dermed bliver tjenesten tilgængelig for 660 millioner flere mennesker verden over.

Googles oversættelsestjeneste, Google Translate, omfatter fra i dag også det grønlandske og færøske sprog - noget der har været efterspurgt flere gange af blandt andet den færøske regeringstop.

Det sker som led i den største sprogudvidelse af Google Translate nogensinde, hvor der tilføjes 110 nye sprog fra hele verden. Dermed får tjenesten 660 millioner potentielle nye brugere.

Samarbejde med sprogforskere

Udvidelsen af tjenesten er sket i tæt samarbejde med både sprogforskere og mennesker, som taler sprogene som modersmål.

Allerede i dag oversætter Google Translate dagligt mere end 100 milliarder ord. Og den omfangsrige udrulning er i høj grad muliggjort af udviklingen inden for AI, fortæller Googles kommunikationschef i Danmark, Grønland og Færøerne, Jesper Vangkilde:

”Google Translate handler dybest set om at gøre det muligt for alle mennesker - overalt - at forstå verden og udtrykke sig på tværs af sprog. Derfor er i dag et stort skridt. Med de seneste fremskridt inden for AI kan vi nu accelerere udrulningen af Translate, så langt flere mennesker kan få gavn af teknologien. Jeg er glad for, at den nu også er tilgængelig for bl.a. færinger og grønlændere,“ siger Jesper Vangkilde.

Prøv Google Translate på translate.google.com eller i Google Translate-appen til enten Android eller iOS.