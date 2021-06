Sådan ser du James Bond-filmene i rigtig rækkefølge

”The name’s Bond. James Bond.”

Det er næsten seks årtier siden Sean Connery første gang sagde disse udødelige ord i Dr. No, og 24 (officielle) film. Seks skuespillere senere er Bond-serien stadig en af de mest populære franchises i filmhistorien.

Men med alle disse missioner at vælge imellem er det ikke helt så enkelt at finde ud af, hvordan man ser James Bond-filmene i rækkefølge. Selvfølgelig kan du se dem i rækkefølge efter udgivelsesdato, men hvad nu hvis du foretrækker Roger Moores spydige charme fremfor Sean Connerys mere barske portrættering af en regeringsmorder? Hvad hvis Daniel Craig, den nuværende indehaver af den berømte rolle, er din 007? Og hvad nu hvis du hellere vil springe de mere skuffende udgivelser i franchisen helt over - A View to a Kill og Die Another Day?

Med det længe forsinkede 26. afsnit i 007-serien, No Time To Die, der kommer i biograferne til oktober, har vi taget en tur gennem næsten 60 år med glamourøse steder, femme fatales og vodka martinis (shaken not stirred, naturligvis) for at forklare, hvordan man ser James Bond-filmene i rækkefølge.

Vi har naturligvis medtaget udgivelsesdatosekvensen, men vi har også rangordnet filmene efter IMDb-rating, sorteret efter hovedrolle og endda sat 007's eventyr i (noget der ligner) kronologisk rækkefølge.

Du har en licens til at se.

James Bond-filmene efter udgivelsesdato

Dr No (1962)

From Russia with Love (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Casino Royale (1967) UOFFIECIEL

You Only Live Twice (1967)

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Live and Let Die (1973)

The Man with the Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

Never Say Never Again (1983) UOFFICIEL

A View to a Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

Licence to Kill (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

The World is Not Enough (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

No Time to Die (2021)

Andre filmserier kan ikke måle sig med 007, når det kommer til levetid. 2021's længe ventede No Time To Die vil være den 25. officielle James Bond-film (med andre ord, de film, der er produceret af de langsigtede rettighedshavere Eon Productions), og der er yderligere to ikke-kanoniske Bond-film: Casino Royale fra 1967 og Sean Connerys comeback Never Say Never Never Again fra 1983 (sidstnævnte udkom samme år som Octopussy). På grund af nogle stridigheder om rettigheder er Never Say Never Again i realiteten en genindspilning af Thunderball.

De bedste James Bond-film: rangering af 007 filmene

I betragtning af at Bond-serien har været i gang i næsten 60 år, har 007 været hovedrolleindehaver i overraskende få ægte klassikere. Ved at rangordne de 26 eksisterende film baseret på IMDb-brugernes score er det dog ikke overraskende at se Casino Royale, Daniel Craigs strålende debut i rollen, toppe listen - tæt fulgt af Goldfinger, der nok var den film, der etablerede den gadget-tunge, overdrevne skurkeskabelon, som Bond skulle følge i mange år fremover.

Den øverste ende af listen er domineret af Sean Connery, med hans fem første film i smoking, der alle ligger i top 10. Roger Moore ligger i midten, mens Pierce Brosnan (altid en pålidelig 007) ser tre af sine fire optrædener ligge i de nederste 10 - den sjove GoldenEye (som skød franchisen tilbage i biograferne i spektakulær stil efter seks års fravær) er undtagelsen. Det er også interessant at bemærke, at film med navnet Casino Royale optræder i hver sin ende af listen - selvom titlen stort set er det eneste, de to Bond-eventyr har til fælles.

James Bond-film efter skuespiller

Daniel Craigs 007 genopdager sin klassiske Aston Martin DB5 i Skyfall. (Image credit: Eon Productions)

Ligesom med Doctor Who er James Bond-æraer defineret af den skuespiller, der spiller ham. Denne liste ville være identisk med James Bond-filmene i rækkefølge efter udgivelsesdato, hvis det ikke var for Sean Connerys to afgange og efterfølgende tilbagevenden.

Da Connery havde forladt rollen efter sin femte Bond-film, You Only Live Twice, overtog George Lazenby kortvarigt rollen i On Her Majesty's Secret Service. Connery blev så fristet tilbage til at spiller 007 igen i Diamonds Are Forever to år senere, før han forlod rollen igen - tilsyneladende for sidste gang ... Indtil han blev fristet tilbage som en ældre 007 over et årti senere i den uofficielle Never Say Never Again - instrueret af Irvin Kershner, der også instruerede The Empire Strikes Back.

Mens Connery holdt smokingen varm, spillede David Niven Sir James Bond, en pensioneret version af 007, i den uofficielle parodi Casino Royale. Han var heller ikke den eneste James Bond i filmen, da handlingen drejede sig om, at der var mange agenter - spillet af Peter Sellers og Ursula Andress fra Dr. No - der brugte det berømte navn som alias.

Selvom han var ældre end Connery, overtog Roger Moore den berømte rolle i 1973'ernes Live and Let Die og skulle spille 007 i hele syv originale film. Da den latterlige "A View to a Kill" kom i 1985, begyndte årene og kilometertallet dog at kunne ses, og Eon valgte en yngre model.

Timothy Dalton nåede kun at lave to film som en mere politisk korrekt 80'er-version af spionen, da serien gik på pause efter Licence to Kill fra 1989. Da James Bond endelig holdt sit løfte om at vende tilbage i GoldenEye fra 1995, blev han spillet af Pierce Brosnan, som tidligere var gået glip af rollen på grund af sine forpligtelser i 1980'ernes TV-serie Remington Steele.

Med sine usynlige biler og gigantiske ispaladser havde Brosnans sidste Bond-film, Die Another Day, bragt serien ind i parodiernes rige. Som svar på de vellykkede, mere grumme Jason Bourne-film tog Eon 007 tilbage til oprindelseshistorien Casino Royale. Daniel Craig var deres mand.

Den længe ventede No Time to Die bliver Craigs femte og sidste udspil som verdens mest berømte spion. Når han lægger Walther PPK'en på hylden, vil han ikke være den ældste Bond - men han vil være den med længst anciennitet, da han spillede rollen første gang i 2006. Det er 15 år i Hendes Majestæts hemmelige tjeneste.

Nu spekuleres der i, hvem der bliver den syvende skuespiller til (officielt) at spille Storbritanniens mest ikoniske actionfilmshelt på det store lærred.

Sean Connery

Dr No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

Diamonds Are Forever

Never Say Never Again

David Niven

Casino Royale (1967)

George Lazenby

On Her Majesty’s Secret Service

Roger Moore

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

Timothy Dalton

The Living Daylights

Licence to Kill

Pierce Brosnan

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Die Another Day

Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

James Bond-filmene i kronologisk rækkefølge

Pierce Brosnans Bond har sin regelmæssige aftale med Q-afdelingen. (Image credit: Eon Productions/007.com)

Det er her, tingene bliver virkelig komplicerede og forvirrende, fordi der ikke er nogen endelig Bond-tidslinje, som der er for en saga som Star Wars - faktisk er nogle elementer af 007's lange liv på skærmen selvmodsigende.

Bond eksisterer normalt i en Simpsons-lignende tilstand, hvor manden forbliver mere eller mindre den samme alder (plus eller minus et årti eller to), mens verden udvikler sig omkring ham. En gammel fanteori forsøger at forklare dette - og den hemmelige agents evigt skiftende udseende - med den idé, at James Bond faktisk ikke er én mand, men et alias for en række spioner med kodenavnet 007. Vi mener dog, at det er usandsynligt, fordi forskellige elementer af Bonds personlige historie fortsætter mellem agenterne - og Skyfall viser os helt eksplicit Bond-familiens hjem.

Det er nok bedre at se på Bond-serien som to forskellige kontinuiteter. Den oprindelige saga begyndte med Dr. No og fortsætter hele vejen til Die Another Day, der udkom 40 år senere. Selvom det aldrig udtrykkeligt er nævnt, kan man roligt antage, at disse film kører i rækkefølge. Faktisk er der flere vigtige kontinuitetselementer, der bekræfter det.

Det mest overbevisende bevis er det faktum, at Bond i flere film, der er udgivet efter I Hendes Majestæts hemmelige tjeneste, henviser til det faktum, at han har været gift én gang - hans bryllup blev til et ligbryllup, da Bonds kone blev myrdet af Blofeld i den film. Dette er mest eksplicit i For Your Eyes Only, hvor vi ser 007 besøge sin afdøde kone Tracys grav, inden han tager på en hævnmission mod Blofeld. Blofeld dukkede aldrig op igen i den oprindelige kontinuitet, så det er sikkert at udlede, at det faktisk var ham, der blev dræbt ved at blive kastet ned i en skorsten.

Vi ved også, at The Man with the Golden Gun finder sted efter Live and Let Die, fordi 007 møder sherif JW Pepper for anden gang. Samme ræsonnement kan bruges på den superstore håndlanger Jaws i The Spy who Loved Me og Moonraker eller Valentin Zukovsky, den tidligere KGB-agent, der spilles af Robbie Coltrane i GoldenEye og The World is Not Enough.

Den anden kontinuitet begyndte med origin-historien Casino Royale (2006) og løber helt frem til den kommende No Time to Die. Dette er begyndelsen på James Bonds dobbelt-0-historie - baseret på Ian Flemings første Bond-roman - hvor vi ser ham kvalificere sig som statslig lejemorder og indlede sin første mission. De efterfølgende film har alle været en del af den samme kronologi, meget mere serielignende end vi nogensinde så i den oprindelige Bond-serie - især med Quantum og Spectre, der har en gennemgående linje mellem hver film.

Det kan diskuteres, om begivenhederne i de fem Daniel Craig-film finder sted før Dr No. På den positive side ser vi Bonds første møde med Ernst Stavro Blofeld i Spectre - og det er her, at skurken får sine berømte ar. På den anden side vil Craig i No Time to Die være næsten 20 år ældre end Sean Connery var i Dr No, mens det faktum, at Bond tager sin klassiske Aston Martin DB5 ud af lageret i Skyfall antyder, at Goldfinger er i hans fortid. Måske eksisterer Craigs film bare i en parallel tidslinje ligesom JJ Abrams' Trek-film...

Casino Royale fra 1967 og Never Say Never Again eksisterer helt adskilt fra den officielle kontinuitet.

Se, vi sagde jo, at det var forvirrende.

Daniel Craigs kontinuitet.

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

De originale