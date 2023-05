Sådan renser du opladningsporten på din telefon

Det skal du bruge: - Tandstikker - Vatkugle eller vatrondel - Trykluft - Isopropylalkohol (valgfrit)

Hvis du nogensinde har bemærket, at din telefon ikke oplades korrekt eller oplader ustabilt, kan det skyldes et snavset opladningsstik. Det kan godt være, at stikket er lille, men det er en magnet for støv og almindeligt snavs - selv på de allerbedste telefoner - og i denne artikel ser vi på de bedste måder at rengøre et opladningsstik på din telefon på.

Hurtige måder at rengøre opladningsstikket på din telefon

Når telefonen er slukket, skal du bruge en tandstik til at fjerne overskydende snavs fra opladningsporten med telefonen. Men sørg for at være forsigtigt.

Alternativt kan du vikle en tandstikker ind i bomuld for at lave en vatpind, fugte den med sprit (aldrig vand!) og derefter forsigtigt trække vatpinden langs opladningsportens indervæg.

Sidder snavset fast? Brug en spray med trykluft til at fjerne overskydende snavs.

Trin-for-trin-guide: Sådan rengør du opladningsporten på din telefon

Ved at fjerne synlige fnuller og snavs med en tandstik løser du normalt de fleste problemer, der kan opstå med snavsede kontakter. Men hvis du vil have en mere grundig rengøring, så læs videre og få en detaljeret guide til rengøring af telefonens opladningsport.

Begynd med at slukke din telefon. Det kan virke indlysende, men du skal ikke stikke et tandstikker eller andet ind i en telefon, der er tændt. Slet ikke, hvis du skal rengøre det med vat og rengøringsvæske.

2. Vikl noget vat om en tandstik (Image: © Shutterstock / Leviana) Når telefonen er slukket, kan du rive et lille stykke vat af en vatrondel og vikle det rundt om enden af en tandstik. Det gør du bedst ved at rulle de to dele mellem fingrene, så vattet sidder fast på spidsen af tandstikken. På dette tidspunkt er det vigtigt at overveje størrelsen på din telefons opladningsport. USB-C- og Lightning-porte er f.eks. på størrelse med et riskorn, så du behøver kun at vikle nok bomuld om tandstikkeren, så du nemt kan komme til at rense åbningen.

3. Blæs luft ind i stikket (Image: © Shutterstock / SAMRAN MGR) Hvis du har enten en spraydåse med trykluft eller en silikoneluftblæser til rådighed (begge fås i de fleste computerforretninger), er dette en god måde at blæse opladningsstikket rent på. Sørg for at blæseluft ind i opladningsporten fra en venstre eller højre vinkel. Dette rydder normalt alt løst støv væk. Hvis du bruger en beholder med trykluft, skal du passe på ikke at lægge for meget tryk på opladningsporten, da dette kan beskadige telefonens værdifulde indre dele. Vores råd er at sprøjte opladningsporten med luft i højst to sekunder.

4. Fugt din vatpind med isopropylalkohol Dette trin er valgfrit, men hvis du har noget isopropylalkohol til rådighed, f.eks. isopropylalkohol (findes bl.a. i computerbutikker, byggemarkeder eller Matas), kan det være en god måde at fjerne mere genstridigt snavs på. Fugt din vatpind let med rensevæsken. Det vil hjælpe med at løsne stædigt snavs, når du begynder at rode rundt i din telefons opladningsport. Brug aldrig vand til at rengøre stikket, uanset om din telefon er vandafvisende eller ej. Undgå også at gennemvæde din hjemmelavede vatpind med rensevæske. Lidt ad gangen er bedst.

5. Træk vatpinden fra venstre til højre inde i opladningsporten.n (Image: © Shutterstock / inspire finder) Sæt spidsen af din hjemmelavede vatpind (fugtig eller tør) ind i telefonens opladningsstik, og vrik den fra venstre mod højre. Antallet af gange, du skal gøre dette, afhænger af mængden af snavs i netop din port, så vi anbefaler, at du bruger en lommelygte for at sikre dig, at du har fanget alt, før du holder op. Gør det forsigtigt. Hvis du tager for hårdt fat, kan du beskadige kontakterne i porten.

6. Blæs mere trykluft ind i opladningsporten Når du har renset ordentligt med vatpinden, fjerner du den og blæser mere luft ind i porten. Dette vil ikke kun fjerne alt resterende løst snavs, men det skulle også tørre eventuelle dråber af rengøringsvæske, der stadig måtte være tilbage i porten.

Bonustips

Et snavset opladningsstik (Image credit: Shutterstock / Todorean-Gabriel)

Undgå at bruge munden til at blæse luft ind i telefonens opladningsport. Selv om det kan virke som en effektiv løsning uden omkostninger, er det svært at efterligne lufttrykket fra en trykluftstank eller en silikoneluftblæser uden også at blæse uønsket fugt fra din mund ind i porten.

Hvis ovenstående metode ikke løser dine opladningsproblemer, skal du sikre dig, at dit opladningskabel er intakt. Vi har alle oplevet ødelagte kabler, der knækker, når vi skal oplade vores telefoner. Prøv en anden ledning, og se, om det hjælper.

Nogle gange kan strømadapteren (opladningspad) også have givet op af en eller anden grund, selv om telefonens stik er rent, og ledningen er intakt. Hvis problemet fortsætter efter rengøring af opladningsporten og udskiftning af ledningen, skal du prøve at udskifte strømadapteren for at se, om det er den, der svigter.

Hvis intet af ovenstående hjælper, er der sandsynligvis noget mere alvorligt galt. I så fald anbefaler vi, at du kontakter en reparatør, så de kan se på problemet.