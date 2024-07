OnePlus Nord 4 får længere levetid

OnePlus kommer med en række nye produkter i næste uge. De bliver præsenteret ved sommerens lanceringsevent den 16. juli i Milano. Her vil OnePlus lancere fire nye produkter, og det gælder også den kommende OnePlus Nord 4.

OnePlus lancerer desuden en ny tablet - OnePlus Pad 2, et nyt smartwatch - OnePlus Watch 2R og et par nye trådløse høretelefoner OnePlus Nord Buds 3 Pro.

OnePlus Nord 4 får langsigtet understøttelse

Som noget nyt får OnePlus Nord 4 fire års Android-opdateringer og en rekordhøj sikkerhedsopdateringsperiode på seks år, hvilket udgør den længste supportpakke, som OnePlus nogensinde har tilbudt brugerne. Denne omfattende softwaresupport sikrer, at OnePlus Nord 4, som er den nyeste medlem af OnePlus Nord-familien, forbliver sikker og opdateret langt ud i fremtiden.

"Vi er utroligt stolte af, at OnePlus brugerne fortsat vil opleve optimal glæde med deres smartphones lang tid efter købet. Denne nye software-supportpakke sikrer nemlig, at OnePlus Nord 4 leverer en fremragende brugeroplevelse i længere tid end tidligere set,” fortæller Thor Gøtz.

OnePlus Nord 4 kan klare 1.600 opladningscyklusser

Den nye smartphone kommer også med OnePlus' Battery Health Engine-teknologi, hvilket sikrer, at OnePlus Nord 4 fortsætter med effektiv opladning i mange år fremover, idet den er certificeret til at klare 1.600 fulde opladningscyklusser.

Teknologien er udviklet af OnePlus og bruger AI til at analysere batteriforbruget og opladningsvaner. Herefter optimeres alt fra strømindgangens mængde til den tid, som det tager for smartphonen at blive fuldt opladt fra en strømkapacitet på 0% til 100%. Alt dette skal ifølge OnePlus sikre, at batteriet bliver ved med at fungere effektivt.

Flere produkter på vej

OnePlus afholder lancering i Milano tirsdag den 16. juli.

Hvis du vil følge med, kan du se eventet live på OnePlus´ YouTube kanal her klokken 15.00 dansk tid.

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 bliver den tredje tablet fra OnePlus ud over OnePlus Pad og OnePlus Pad Go. Den nye tablet bygger videre på fundamentet fra tidligere generationer af OnePlus Pad med et letvægtsdesign og 7:5 skærmformat, hvilket skal gøre den perfekt til at hjælpe brugerne med at øge produktiviteten, uanset hvor de befinder sig. OnePlus Pad 2 er også udstyret med den nyeste AI-teknologi samt et førende chipset inden for branchen og kommer i farven Nimbus Gray.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

OnePlus Nord Buds 3 Pro er de seneste OnePlus Nord Buds, der fortsætter med at gøre high-end lydteknologi tilgængelig til den laveste pris til dato. Udover at have brancheførende kvalitetsniveauer af bas, kommer OnePlus Nord Buds 3 Pro også med aktiv støjreduktionsteknologi, der hjælper med at blokere uønsket støj, ligesom de samtidig leverer klar kvalitetslyd. De nye høretelefoner kommer i de to farver Soft Jade og Starry Black.

OnePlus Watch 2R

OnePlus Watch 2R er efterfølgeren til det succesfulde OnePlus Watch 2, som blev lanceret med en revolutionerende Dual-Engine Architecture. På samme måde som sin forgænger har det nye smartwatch en batterilevetid på 100 timer, og inkluderer desuden forbedret fitness-tracking for at hjælpe brugeren med deres træning. OnePlus Watch 2R kommer i de to farver Forest Green og Gunmetal Gray.

Pris og tilgængelighed

OnePlus holder kortene tæt ind til kroppen, så vi ved ikke, præcist hvornår de nye produkter kommer til salg. Salgsprisen er heller ikke oplyst.

Vi forventer dog, at OnePlus ret hurtigt sender produkterne på markedet efter lanceringen den 16. juli.

Prismæssigt kommer de nye produkter sikkert til at ligge ret tæt op ad prisen på forgængerne, som alle var forholdsvis billige.

Her er priserne på forgængerne:

• OnePlus Nord 3 kostede 3.699 kroner.

• OnePlus Watch 2 kostede 2.499 kroner.

• OnePlus Buds Pro 2 kostede 1.399 kroner.

• OnePlus Pad kostede 3.999 kroner.