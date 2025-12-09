OnePlus 15R sprænger rammen med gigantisk batteri

OnePlus 15R får følgeskab af et ur og en billig tablet.

OnePlus 15R 7.400 mAh

Forvent en billigere, nedskaleret version af OnePlus 15

Telefonen lanceres den 17. december

Det er kun et par måneder siden, at OnePlus lancerede den fantastiske OnePlus 15. Nu udvider deres produktportefølje med lanceringen af den nye smartphone OnePlus 15R og tabletten OnePlus Pad Go 2. Lanceringen markerer en opgradering af batteriteknologien i begge enheder, ligesom der introduceres nyt tilbehør i form af en stylus og et smartwatch.

Fokus på batteriteknologi og AI i OnePlus 15R

OnePlus 15R batteri (Image credit: OnePlus)

Den kommende OnePlus 15R udmærker sig ved at have det hidtil største batteri i en OnePlus-telefon nogensinde. Kapaciteten lyder på 7.400 mAh, hvilket overgår flagskibet OnePlus 15, der huser et 7.300 mAh batteri. Batteriet benytter Silicon Nanostack-teknologi med 15 % siliciumindhold for at sikre høj energitæthed. Opladningen foregår via 80W SUPERVOOC-teknologi, og OnePlus oplyser, at batteriet vil bevare mindst 80 % af sin kapacitet selv efter fire års brug.

Udover batteriet er OnePlus 15R udstyret med en 165 Hz 1.5K AMOLED-skærm. Ligesom OnePlus 15 er OnePlus 15R udstyret med et kamera, der kan optage video med 120 billeder i sekundet i 4K-opløsning.

Softwaremæssigt integrerer telefonen OnePlus’ AI-teknologi, Plus Mind. Denne funktion arbejder sammen med en dedikeret knap, "Plus Key", der giver brugeren mulighed for hurtigt at gemme indhold. Plus Mind analyserer herefter dataene og kan udføre handlinger som eksempelvis oprettelse af kalenderinvitationer eller informationssøgning.

Specifikationer:

Batteri: 7.400 mAh med 80W SUPERVOOC (Silicon Nanostack-teknologi).

7.400 mAh med 80W SUPERVOOC (Silicon Nanostack-teknologi). Skærm: 1.5K AMOLED, 165 Hz opdateringshastighed.

1.5K AMOLED, 165 Hz opdateringshastighed. Kamera: 4K videooptagelse ved 120 fps.

4K videooptagelse ved 120 fps. AI: Plus Mind-teknologi og dedikeret Plus Key-knap.

OnePlus Pad Go 2 og nyt tilbehør

Den nye tablet, OnePlus Pad Go 2, drives af et MediaTek Dimensity 7.300-Ultra octa-core chipset baseret på en 4nm-proces. Tabletten er udstyret med et batteri på 10.050 mAh, der understøtter 33W SUPERVOOC-opladning. Ifølge producenten giver dette op til 15 timers videoafspilning, 53 timers musikafspilning eller 60 dages standbytid. Tabletten understøtter desuden omvendt kabelopladning, så den kan agere powerbank for andre enheder.

Sammen med tabletten introduceres OnePlus Pad Go 2 Stylo, som er den første stylus kompatibel med Pad Go-serien. Den er designet til note-tagning og kreativt arbejde og har hurtigopladning, hvor 10 minutter i opladeren rækker til en halv dags brug.

Slutteligt lancerer OnePlus også OnePlus Watch Lite. Uret er udstyret med Aqua touch-teknologi, der gør det muligt at betjene skærmen, selvom den er våd.

Specifikationer: