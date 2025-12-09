OnePlus 15R sprenger grenser med et gigantisk batteri

OnePlus 15R får selskap av en klokke og et billig nettbrett.

OnePlus 15R 7400 mAh

Vent deg en billigere, nedskalert versjon av OnePlus 15

Telefonen lanseres 17. desember

Det har bare gått noen få måneder siden OnePlus lanserte den fantastiske OnePlus 15. Nå utvider de produktporteføljen sin med lanseringen av den nye OnePlus 15R-smarttelefonen og OnePlus Pad Go 2-nettbrettet. Lanseringen markerer en oppgradering av batteriteknologien i begge enhetene, samt introduksjonen av nytt tilbehør i form av en stylus og en smartklokke.

Fokus på batteriteknologi og AI i OnePlus 15R

OnePlus 15R batteri (Image credit: OnePlus)

Den kommende OnePlus 15R er allerede kjent for å ha det største batteriet noensinne i en OnePlus-telefon. Kapasiteten er 7400 mAh, noe som overgår flaggskipet OnePlus 15, som har et batteri på 7300 mAh. Batteriet bruker Silicon Nanostack-teknologi med 15 % silisiuminnhold for å sikre høy energitetthet. Lading skjer via 80W SUPERVOOC-teknologi, og OnePlus oppgir at batteriet vil beholde minst 80 % av kapasiteten selv etter fire års bruk.

I tillegg til batteriet er OnePlus 15R utstyrt med en 165 Hz 1,5K AMOLED-skjerm. I likhet med OnePlus 15 er OnePlus 15R utstyrt med et kamera som kan ta opp video med 120 bilder per sekund i 4K-oppløsning.

Når det gjelder programvare, integrerer telefonen OnePlus' AI-teknologi, Plus Mind. Denne funksjonen fungerer sammen med en dedikert knapp, «Plus-tasten», som lar brukeren raskt lagre innhold. Plus Mind analyserer deretter dataene og kan utføre handlinger som å opprette kalenderinvitasjoner eller søke etter informasjon.

Spesifikasjoner:

Batteri: 7.400 mAh med 80W SUPERVOOC (Silicon Nanostack-teknologi).

7.400 mAh med 80W SUPERVOOC (Silicon Nanostack-teknologi). Skjerm: 1.5K AMOLED, 165 Hz oppdateringsfrekvens.

1.5K AMOLED, 165 Hz oppdateringsfrekvens. Kamera: 4K videoopptak ved 120 fps.

4K videoopptak ved 120 fps. AI: Plus Mind-teknologi og dedikert Plus Key-knapp.

OnePlus Pad Go 2 og nytt tilbehør

Det nye nettbrettet, OnePlus Pad Go 2, drives av et MediaTek Dimensity 7300-Ultra åttekjerners brikkesett basert på en 4nm-prosess. Nettbrettet er utstyrt med et 10 050 mAh batteri som støtter 33W SUPERVOOC-lading. Ifølge produsenten gir dette opptil 15 timer med videoavspilling, 53 timer med musikkavspilling eller 60 dagers standby-tid. Nettbrettet støtter også omvendt kabellading, slik at det kan fungere som en powerbank for andre enheter.

Sammen med nettbrettet introduseres OnePlus Pad Go 2 Stylo, som er den første pekepennen som er kompatibel med Pad Go-serien. Den er designet for notatskriving og kreativt arbeid og har hurtiglading, hvor 10 minutter i laderen er nok til en halv dags bruk.

Endelig lanserer OnePlus også OnePlus Watch Lite. Klokken er utstyrt med Aqua touch-teknologi, som lar deg betjene skjermen selv når den er våt.

Spesifikasjoner: