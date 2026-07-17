OnePlus har forlatt USA og Europa og forklarer hvorfor – og svarer på 5 spørsmål om hva det betyr

OnePlus har bekreftet at de forlater USA og Europa.

Ingen nye OnePlus-produkter vil bli lansert i noen av regionene.

Eksisterende kunder vil fortsette å motta lovet støtte og programvareoppdateringer.

Nyheten mange har fryktet, men også ventet på, har blitt bekreftet av OnePlus – telefongiganten forlater offisielt USA og Europa, noe som betyr at ingen nye produkter vil bli lansert i noen av regionene.

Skriften har vært på veggen for Android-pioneren i begge regionene i flere måneder. OnePlus kansellerte to av sine mest etterlengtede telefoner i januar, og de siste ukene har nettstedet deres presset kjøpere mot morselskapet Oppo.

Oppos leder for global PR, Shuang Chen, bekreftet i en briefing at alle rettigheter for eksisterende kunder, «inkludert ettersalgsstøtte og programvareoppdateringer», vil «forbli fullt garantert».

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Men hva annet betyr denne bomben av en nyhet på en trist dag for Android? Vi spurte OnePlus og morselskapet Oppo – her er alt du trenger å vite.

1. Hvorfor skjer dette?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Den offisielle holdningen til at OnePlus forlater USA og Europa er at det er et «strategisk» skifte.

Men bak bedriftsjargongen er realiteten at OnePlus har blitt fanget i en knipetangsmanøver mellom et minkende nisjemarked, enorm konkurranse fra rivaliserende kinesiske merker, den stadig mer dominerende etablerte duoen Samsung og Apple, og (i USA) vanskeligheter med å opprettholde viktige operatørforhold. Og en liten ting til … en global RAM- og komponentkrise.

«Det var ikke en beslutning tatt i all hast», forklarte Shuang Chen fra Oppo i en briefing. «Dette var verken et tilfelle av at Oppo instruerte OnePlus eller en ensidig beslutning fra OnePlus. Å være et ansvarlig merke betyr å vite når man skal satse alt og når man skal ta et valg.»

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Dessverre for OnePlus-fans har dette valget føltes uunngåelig en stund.

2. Hva betyr dette for OnePlus-eiere?

(Image credit: Peter Hoffmann)

Oppo Europes senior PR-sjef James Paterson bekreftet i en briefing at «alle serviceforpliktelser for eksisterende OnePlus-enheter i Europa og Nord-Amerika forblir uendret». Det gjelder garantier, ettersalgsstøtte og lovede programvareoppdateringer, men selskapet ga heller ingen spesifikke detaljer om hvordan dette vil skje.

Men denne nyheten betyr også at OnePlus-eiere nå vil få ColorOS, i stedet for OnePlus' OxygenOS. «Vi er sikre på at når Color OS rulles ut til OnePlus-enheter i Nord-Amerika og Europa i de kommende månedene, vil brukerne elske det akkurat som de har elsket Oxygen OS», la James Paterson til.

Det gjenstår å se. Men vi er absolutt fans av ColorOS, og kaller det den «mest ytelsesrike og smidigste Android-innpakningen» vi noen gang har brukt i vår anmeldelse av Oppo Find X9 Pro, selv om den er veldig inspirert av iOS. Det vil visstnok fortsatt være mulig å gå tilbake til OxygenOS på OnePlus-enheten din, men det kan utelukke deg fra fremtidige oppdateringer. ColorOS er naturligvis en prioritet for Oppo.

3. Vil Oppo overta plassen til OnePlus?

(Image credit: Future)

Ja, det er i hvert fall planen i Europa. Da Elvis Zhou (administrerende direktør i Oppo Europe) ble spurt om potensielle lanseringer i USA, bekreftet han: «For øyeblikket har vi ingen produktplaner for Nord-Amerika, men Oppo fortsetter å utforske markedsmuligheter i forskjellige regioner over hele verden.»

Det er imidlertid en annen historie i Europa. «Jeg er glad for å kunne si at Europa er et veldig strategisk viktig marked for Oppo, så det har vært fantastisk å se hvordan Find X9 Ultra ble lansert, og også den nylig lanserte Reno 16-serien», la James Paterson fra Oppo til.

Heldigvis burde det også bli mye enklere å kjøpe Oppo-telefoner i Europa i nær fremtid, noe som ikke alltid har vært tilfelle. «Fremover vil Oppo øke vår innsats i de europeiske markedene. For eksempel styrker vi nå teamene våre og justerer også forretningsstrategiene våre, og vi skal fokusere mer på flaggskipserien vår med vekt på våre støttende bildebehandlingsmuligheter», sa Elvis Zhou fra Oppo.

4. Er dette slutten for OnePlus-telefoner?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ikke helt – det går fortsatt mange rykter om OnePlus 16 og 16 Pro eller Ultra, og det ventes at de lanseres senere i år. Men de vil definitivt ikke lande i USA eller Europa.

Det kan fortsatt være mulig å importere disse telefonene fra Kina, men den prosessen kan være kompleks med potensielle problemer rundt programvarekompatibilitet, frekvensbånd og uventede importavgifter.

Hvis du fortsatt ønsker å kjøpe en OnePlus-telefon i USA eller Europa, bekreftet Oppo at de fortsatt vil selge eksisterende telefoner så lenge lageret rekker. «Vi ser fortsatt etterspørsel fra markedet, så vi vil fortsette å selge der vi fortsatt har lager i disse markedene», sa Oppos Elvis Zhou.

5. Hva er veien videre for OnePlus-fans?

(Image credit: Future)

De ferske OnePlus-nyhetene er triste for Android som helhet. Det gjelder spesielt i USA, ettersom Oppo bekrefter at de ikke vil lansere noen av telefonene sine der for å ta over plassen etter OnePlus.

«Ja, det er beklagelig at vi ikke vil lansere nye produkter i Nord-Amerika, men vi vil sørge for at alle brukerrettigheter og interesser, inkludert produktoppdateringer og ettersalgstjenester og relevante tjenester, vil være fullt ut garantert. Jeg er sikker på at det finnes andre utmerkede produkter der ute på markedet som forbrukerne kan velge mellom», sa Oppos Elvis Zhou.

Men hvilke produkter er dette? Det åpenbare åndelige ekvivalentmerket til OnePlus akkurat nå er Nothing, grunnlagt av tidligere OnePlus-sjef Carl Pei, selv om modeller som Nothing Phone (4a) ligger mer mot budsjettenden.

Hvis du er i Europa, finnes også Oppo Find X9 Ultra, som ikke er tilgjengelig i USA, men somsannsynligvis er verdens beste kameratelefon. Det er en lignende historie med Xiaomi 17 Ultra, en annen kamerafokusert telefon som er tilgjengelig i Europa, men ikke USA, og Honor.

Android-fans som ønsker å oppgradere snart, vil uten tvil vente på å se hva Google leverer med Pixel 11-serien, som lanseres 12. august. Og kan OnePlus' bortgang til og med presse noen mot iPhone?

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