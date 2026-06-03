Mobiltelefonbransjen ventes å nå sitt laveste nivå på 13 år på grunn av minnekrisen – og bare Apple og Samsung virker trygge

Smarttelefonleveransene kan falle med 13,9 % i år.

Det ville bringe dem til det laveste nivået siden 2013.

Fallet skyldes i stor grad stigende minnepriser.

2026 ser ut til å bli et dårlig år for mobiltelefonindustrien, ettersom det er spådd at forsendelsene vil falle med 13,9 % fra år til år. Det betyr i så fall at 1,08 milliarder enheter leveres, som er det laveste årlige volumet siden 2013.

Det er et enormt fall og en massiv retningsendring for bransjen, som før 2026 hadde opplevd ni kvartaler på rad med vekst.

Denne spådommen om et fall på 13,9 % kommer fra Counterpoint, som reviderer sin tidligere prognose om et fall på 12,4 %. Så med andre ord blir ting enda verre enn tidligere spådd.

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Denne nedadgående trenden er i stor grad drevet av den vedvarende minneforsyningskrisen, der AI sluker mye av den tilgjengelige RAM-en, noe som fører til skarpe prisøkninger. Som et resultat av dette spår Counterpoint at «segmentet under 150 dollar står overfor en effektiv permanent eliminering i enkelte markeder».

Når billige telefoner fordvinner, vil spesielt merker som fokuserer på rimelige enheter og fremvoksende markeder slite, noe som er en del av grunnen til at Samsung og Apple angivelig er de «mest isolerte» merkene. I tillegg til at de har sine egne integrerte forsyningskjeder.

Mindre fall og til og med enkelte økninger

Xiaomi er et av merkene som virkelig sliter i år. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Som et resultat av dette ventes det at iPhone-leveransene vil holde seg stort sett jevne i år, ifølge Counterpoint, og vokse med 5 % neste år. Samsung kan derimot oppleve et fall på 4 % i år, som er langt mindre enn bransjen som helhet.

Det eneste andre merket som Counterpoint fremhever som i god form er Huawei, som faktisk klarte å vokse med 1 % i årets første kvartal. Dette ble tilsynelatende oppnådd ved at de holdt prisene fast for å øke markedsandelen.

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Motsatt falt Xiaomis leveranser mer enn noen av de andre fem største telefonmerkene i første kvartal, med et fall på 19 %.

Den store vinneren av alt dette ser imidlertid ut til å være markedet for renoverte enheter, som forventes å vokse med 13 % i år, ettersom nye telefoner blir for dyre for mange kjøpere.

Counterpoint spår at markedet ikke vil ta seg opp igjen før i 2028, men landskapet kan være veldig annerledes innen den tid hvis noen merker ikke klarer å ri stormen av.