OPPO erstatter OnePlus og blir tilgjengelig hos Elkjøp med ny nordisk avtale

OPPO lover fortsatt støtte for OnePlus-brukere

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OPPO og Elkjøp Nordic har inngått et samarbeid som vil gjøre OPPOs mobiltelefoner tilgjengelige i detaljhandelen i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Telefonene vil bli solgt gjennom Elkjøp Nordics butikkjeder: Elgiganten i Sverige og Danmark, Elkjøp i Norge og Gigantti i Finland.

Avtalen dekker hele OPPOs produktsortiment. Det spenner fra innstegsmodellene i A-serien, via mellomklassemodellene i Reno-serien, til flaggskipene i Find-serien. Dette gir nordiske forbrukere tilgang til OPPO-telefoner i flere forskjellige prisklasser gjennom et omfattende butikknettverk.

Samarbeidet sammenfaller med OnePlus' avgang fra det nordiske markedet. Elkjøp Nordic peker på OPPO som et alternativ for kunder som tidligere har kjøpt OnePlus.

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«Etter å ha reist mye i Kina har jeg opplevd OPPOs innovasjon på nært hold, og jeg er utrolig imponert. OPPO er kanskje et nytt navn for mange nordiske forbrukere, men hos Elkjøp Nordic har vi full tillit til merkets kvalitet og produkter», sier Torkil Sagafos, innkjøpsdirektør Telecom hos Elkjøp Nordic.

Han fremhever at OnePlus og OPPO har tette bånd, og at OPPO tilbyr de samme egenskapene når det gjelder ytelse, bilde og design.

(Image credit: Jamie Richards / Future)

OPPO regnes som en av verdens største mobilprodusenter, og selskapet legger stor vekt på sin investering i kamerateknologi.

«Det nordiske mobilmarkedet er i endring, og OPPO er klare til å gripe muligheten. Gjennom vårt partnerskap med Elkjøp Nordic gjør vi OPPO mer tilgjengelig i alle fire nordiske markeder», sier Jeremy Geng, administrerende direktør i OPPO Nordics.

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Han påpeker at den nære forbindelsen med OnePlus gir OPPO innsikt i hva eksisterende OnePlus-brukere etterspør. Geng fremhever også mottakelsen av selskapets nyeste toppmodell.

«Find X9 Ultra-modellen har allerede fått en svært positiv mottakelse i Norden, med utmerkede anmeldelser fra ledende medier, hvor spesielt kameraopplevelsen har blitt høyt rost», sier han.

Med avtalen utvider OPPO sin tilstedeværelse i den nordiske detaljhandelssektoren og gir forbrukerne flere alternativer i Android-markedet.

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