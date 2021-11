Oppo Find X4 får kanskje verdens raskeste lading

Oppo Find X4-serien forventes lansert tidlig i 2022, og nye lekkasjer vitner om at enkelte medlemmer i familien kan få noen av de heftigste ladehastighetene vi har sett i noen smarttelefon.



Ifølge en ny lekkasje er det mulig at Find X4-serien nå får en ladeeffekt på hele 125 watt. Vi har sett en del forskjellige telefoner med lading på 120 watt, inkludert Xiaomi 11T Pro og Vivo iQOO 8 Pro, men dette kan være den første telefonen tilgjengelig som klarer 125 watt.



Denne informasjonen kommer direkte fra den treffsikre lekkasjemakeren Digital Chat Station, som sier at de forventer at enkelte modeller i Oppo Find X4-serien kommer til å få den gjeve ladehastigheten nevnt ovenfor. Det blir ikke spesifisert hvilken modell (eller eventuelt hvile modeller) det er snakk om, men vi anser det som mer sannsynlig at de enorme tallene vil være å finne i oppfølgeren til Oppo Find X3 Pro, snarere enn standardmodellen Oppo Find X4.

Oppo avslørte den ovennevnte teknologien i juli 2021 med et eksempel som viste en smarttelefon med et batteri på 4000 mAh som kunne lades fra tomt til fullt på bare 20 minutter.



Det flere faktorer som spiller inn på hvor lang tid Find X4 vil bruke på å lade, men om eksemplet vi nevner ovenfor var fra Oppos egen 125 watt-teknologi, så regner vi med at vi får se lignende resultater, om de nye flaggskiptelefonene tar i bruk de nye komponentene.



Tradisjonelt har man kunnet finne Lite- og Pro-modeller i Oppo Find X-serien, der sistnevnte pleier å ha imponerende spesifikasjoner. Vi regner med at selskapet følger den samme malen i 2022, men per nå er det lite informasjon om spesifikasjonene til disse telefonene.



Oppo Find X3-serien, som kom ut i 2021, bestod blant annet av to svært gode modeller i topp- og midtsjiktet, som hadde gode spesifikasjoner kontra prisene. Vi antar at Oppo prøver seg på det samme med X4.



Oppos Find X-serie har i den senere tid klart å plassere seg trygt blant de gjeveste smarttelefonene, og har konkurrert godt med noen av de argeste rivalene fra blant andre Xiaomi, Samsung og OnePlus, som alle hadde telefoner som kom ut rundt samme tidspunkt.



Det hadde vært fantastisk om prisene gikk ennå litt lengre ned kontra årets modeller, men gitt at vi fortsatt er inne i en global komponentmangel, som også innbefatter prosessorer, så virker det per nå lite sannsynlig. Vi regner med at det kommer mer nytt om Oppo Find X4-serien nå frem mot lansering, og at dette bare er starten på rykteraset.