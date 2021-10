Test: Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro gir deg mye for pengene, og kameraene og den utrolig raske ladingen er blant flere høydepunkter. Dessverre holdes den spreke prosessoren litt tilbake av svak varmehåndtering, programvaren kan være et problem for noen avhengig av hva man er vant til, og batterilevetiden kunne vært bedre. Det er også verdt å huske på at dette er en stor telefon, og plasseringen av fingeravtrykkleseren gjør at den fungerer beste for høyrehendte.

Kort oppsummert

Xiaomi slipper toppmodellene sine i et slags tikk-takk-mønster, der hovedmodellene med rene tall bak har ny og imponerende teknologi, mens de påfølgende T-modellene kutter i enkelte finesser slik at den kan gå for en lavere pris.

11T Pro kommer altså et halvt år etter Xiaomi Mi 11, og den er både den første modellen fra selskapet som dropper Mi-merkevaren de har satset på til nå og samtidig også den første telefonen som kommer som en del av selskapets nye satsing i Norden.

Med 11T Pro er det tydelig at Xiaomi ønsker å posisjonere seg i det øvre mellomklassemarkedet, og vi opplever at de treffer godt med denne modellen.

Den har topp spesifikasjoner når det gjelder både kamera og brikkesett, batteriet er stort med 5000 mAh og hurtigladingen på 120 W er ekstremt rask.

Samtidig er skjermen uten kurvede kanter, slik både Mi 11 og mange andre toppmodeller har, men den har til gjengjeld oppdateringsfrekvens på 120 Hz og HDR10.

Dessverre er det ikke alt som imponerer like mye i praksis. Batteriet holder ikke fullt så lenge som man skulle tro, kapasiteten tatt i betraktning, og prosessorytelsen faller litt ved lenger tids bruk, antakelig på grunn av for høy varmeutvikling.

Skjermen fungerer glimrende selv i sterkt sollys. (Image credit: Truls Steinung)

Det må også påpekes av fingeravtrykkleseren på høyre side fungerer best for høyrehendte. Det fungerer riktignok også greit å aktivere den med langefingeren på venstre hånd, men det krever at du har relativt store hender.

Alt i alt er vi likevel imponert over hva Xiaomi 11T Pro har å by på. Samtidig er det også verdt å merke seg at den kommer i en utgave uten Pro i navnet, og denne har samme skjerm og samme kamera, men svakere prosessor og mindre lagringplass til en lavere pris. Hvis dette er kompromisser du kan leve med, så er den også absolutt verdt en titt.

Pris og tilgjengelighet

Fingeravtrykkleseren på høyre side er mest tilgjengelig for høyrehendte. Den kan være vanskelig å nå med langefingeren når telefonen holdes med venstre hånd. (Image credit: Truls Steinung)

Xiaomi 11T Pro er i salg i norske butikker fra 25. oktober, og den veiledende prisen er satt til 6990 kroner.

Samtidig slippes også en 11T-variant med 128 GB lagring, en litt tregere prosessor og tregere lading, til 5990 kroner.

Design

Xiaomi 11T Pro har et design som ikke skiller seg ut spesielt mye, men det kan jo også være en positiv ting.

Baksiden er av plast, men har en overflate som simulerer børstet metall og som ser veldig bra ut. (Image credit: Truls Steinung)

11T Pro er en stor telefon, sikkert større enn det mange vil foretrekke, men du får også en veldig stor skjerm å boltre deg på.

Alt av betjening er plassert på høyre side, og der finner du volumknappene i tillegg til en kombinert av/på-knapp og fingeravtrykkleser.

En slik plassering av fingeravtrykkleseren fungerer kanskje spesielt for deg som er høyrehendt og kan bruke tommelen til å låse opp telefonen. Da vil tommelen naturlig lande omtrent på riktig sted når du holder telefonen med én hånd.

Er du venstrehendt fungerer det brukbart å låse opp telefonen med langefingeren, men det krever nok at du har relativt store hender for å kunne gjøre det komfortabelt og uten å måtte strekke seg.

Sensoren er også veldig rask og responsiv, og vi hadde aldri problemer med å låse opp telefonen. Faktisk er den i overkant sensitiv, og vi har stadig opplevd i løpet av testperioden at telefonen plutselig ristet i hånden fordi vi kom borti sensoren med en finger. Dette er ikke noe stort problem og det er noe man fort blir vant til, men det er greit å være klar over.

Dessverre har ikke 11T Pro hodetelefonutgang, men det er vel heller ikke noen overraskelse at denne er kuttet ut i 2021.

En forbedring fra fjorårsmodellen er derimot at kameraklumpen på baksiden stikker mye mindre ut enn tidligere.

Vi liker også baksiden av telefonen veldig godt. Den er riktig nok av plast, men designet som minner om børstet metall ser likevel veldig bra ut. Dessverre er den også en fingeravtrykkmagnet, så med mindre du bruker et deksel på den så blir du nødt til å tørke av den nå og da for at den skal se noenlunde grei ut.

Skjerm

Skjermen til Xiaomi 11T Pro er flott, men sammenlignet med Mi 11 så er den ikke like imponerende. Det virker ganske enkelt som Xiaomi har valgt å legge vekt på kameraet fremfor skjermen i denne modellen.

Den er på 6,67 tommer mot forgjengerens 6,81 tommer, og den har ikke kurving langs kantene. Xiaomi har også valgt å flytte kamerahullet fra venstre hjørne til midten, og vi hadde nok helst sett at det hadde forblitt der det var.

Oppløsningen er på 2400 x 1800 piksler, noe som er helt på høyde med andre modeller i denne prisklassen, men igjen må den se seg slått av Mi 11 som har skjerm på 3200 x 1400 piksler. Dette ser vi imidlertid ikke på som noen stor svakhet.

Det hjelper også at oppdateringsfrekvensen er på 120 Hz, noe som sikrer jevne rulling i menyer og nettsider. Dette er på høyde med Mi 11 men faktisk mindre enn Mi 10T-serien som hadde skjerm på 144 Hz.

Igjen snakker vi altså om at Xiaomi har kuttet ned på spesifikasjonene, men alt dette er egentlig snakk om fornuftige prioriteringer man kan leve med.

Kamera

Kameraene er et av høydepunktene ved 11T Pro. (Image credit: Truls Steinung)

Kameraene til 11T Pro er en videreføring av kameraene i Mi 11, og hodekameraet og telefotokameraet er de samme på henholdsvis 108 MP og 8 MP. Vidvinkel- og frontkameraene har derimot lavere oppløsning på henholdsvis 8 MP og 16 MP.

Og vår opplevelse er at hovedkameraet som har en blender på f/1.75, tar flott bilder i normalt lys. Du får god kontrast, friske farger og massevis av detaljer. Med standardinnstillinger kombineres pikslene på sensoren i sett på fire (såkalt "pixel binning"), noe som gjør at de kan fange mer lys, og bildene du får har derfor en oppløsning på 27 MP. (Altså en fjernedel av de 108 MP-ene kameraet egentlig leverer).

Du kan eventuelt velge å ta bilder i høyoppløst modus og få ferdige bilder på 108 MP, noe som sikrer deg mer materiale å jobbe med hvis du vil redigere i etterkant, men du får ikke like mye farge- og lysinformasjon per piksel.

Ved svakere lysforhold sliter 11T Pro litt mer og du risikerer å få en del støy, men "pixel binning"-teknikken bidrar også her til at resultatene blir bedre enn de ellers kunne blitt.

Vidvinkelkameraet som har en blenderåpning på f/2.2 og 8 MP, leverer også gode bilder, men den lavere oppløsningen er merkbar. Fargene blir gode, men noen bilder kan helde mot å bli overeksponert. I tillegg til at hjørnene strekkes ganske kraftig slik de gjerne blir med vidvinkel, opplevde vi også at hjørnene ble ganske uskarpe.

Selv om de andre kameraene stort sett imponerer, så der det det såkalte telemakrokameraet på f/2.4 som virkelig imponerer her. Det tar bedre nærbilder enn de fleste andre makrokameraer på markedet. Det fokuserer rask, og det lar deg fange små detaljer som man ellers ikke ser særlig tydelige.

Også frontkameraet leverer gode bilder, og det gjør ingenting at sensoren har lavere oppløsningen enn mange av rivalene, for 16 MP er mer enn nok til slike bilder.

Portrettbilder får en flott kontrast, og det kan virke som telefonen justerer skygger og lyse områder slik at motivet skiller seg mer ut. Bokeh-effekten som blir lagt på bakgrunnen er også helt OK, selv om den tidvis lekker litt over på motivet også.

Det er også en merkbar forskjell på portrettbildene som tas med hovedkameraet og de som tas med frontkameraet, så hvis du vil ha et best mulig bilde av deg selv så bør du helst få noen andre til å ta det av deg.

Selv om bilder blir gode med 11T Pro, så er det video Xiaomi trekker frem som den største styrken til denne modellen. Den støtter opptak opptil 8K i 30 fps og 4K i 60 fps, og du får diverse ekstra moduser som makrovideo, objektsporing og lydzoom.

Spesielt de to siste imponerer. Objektsporing bruker AI til å sikre at fokus følger objekter i bevegelse, mens lyd-zoom rett og slett gjør at telefonen automatisk zoomer inn på objekter som lager lyd. Dette kan for eksempel brukes til å zoome inn på en fugl i et tre som ellers ville vært vanskelig å fange på film, og det er kanskje ikke en uunnværlig funksjon men det er noe man kan ha det gøy med.

Ellers er videokvaliteten veldig god, og det gjelder spesielt 4K med 60 fps der du får ekstremt stabile opptak med jevn flyt.

Kamerabilder

Bilde 1 av 7 Bilde tatt med hovedkameraet (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 7 Bilde tatt med vidvinkel. Legg merke til uskarpheten i hjørnene. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 7 Telemakrokameraet kan fange ekstreme detaljer, men i og med at fokusområdet er så lite så kan det være vanskelig å fange detaljer på objekter i bevegelse. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 4 av 7 Her ser vi hvordan teksturen i et rullehjul på en mus kommer veldig godt frem. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 5 av 7 Et bilde av en dessert tatt med hovedkameraet. (Image credit: Future) Bilde 6 av 7 10x digital zoom fører til ganske mye støy og uskarphet. (Image credit: Future) Bilde 7 av 7 Dette er et nattbilde som balanserer lys og mørke godt. (Image credit: Future)

Spesifikasjoner og ytelse

Xiaomi 11T Pro er basert rundt en Snapdragon 888-brikke. Dette er ikke lenger den sprekeste brikken på markedet etter at en Plus-versjon nylig ble sluppet, men den er likevel ekstremt rask – i hvert fall i utgangspunktet.

Da vi testet den med Geekbench 5 oppdaget vi nemlig at ytelsen faller når prosessoren jobber hardt over tid. Resultatet fra første test var på rundt 3500 poeng, noe som er som forventet med denne prosessoren, men hver neste påfølgende testkjøring resulterte i en litt lavere score, helt til den landet på rundt 3000 poeng. Årsaken er nok at kjøleløsningen i telefonen ikke klarer å holde temperaturen nede ved lenger tids tung bruk, og prosessoren klokkes dermed ned for å senke temperaturen.

Det skal sies at resultatet vår er betydelig bedre enn resultatet våre britiske kolleger fikk med samme test der spennet lå mellom 2787 og 3058, og dette tyder på at Xiaomi har optimalisert ytelsen gjennom en programvareoppdatering i mellomtiden.

Ytelsestapet er ikke nødvendigvis lenger så stort at det betyr så mye i praksis, og vår opplevelse er i hvert fall at telefonen takler tunge spill helt fint. Du kan altså kjøre det aller meste av moderne spill på maksimale innstillinger uten problemer.

Spiller du ofte tunge spill over lenger tid av gangen, så er det imidlertid noe å være klar over.

Programvare

Som andre Xiaomi-telefoner, kjører også 11T Pro Android med selskapets eget grensesnitt MIUI. Den er utstyrt med Android 11 fra fabrikk, og vi regner med at den vil få oppdateringer i hvert fall gjennom et par år.

Meningene er delte om MIUI, og det er ikke så rart. Grensesnittet løser ting litt annerledes enn du kanskje er vant til, og det hjelper ikke at det følger med en del forhåndsinnstallerte apper. Det er også litt frustrerende at den innebygde sikkerhetsfunksjonen overtar hele skjermen med informasjon om skanning hver gang man installerer en app.

Heldigvis får man en del tilpasningsmuligheter i innstillingene, og det er stort sett mulig å endre ting du ikke liker så de fungerer mer som du vil.

En ting vi liker godt som er annerledes sammenlignet med standard Android, er kontrollsenteret. Her kan du nemlig trekke ned fra venstre side av skjermen for å finne varslinger, mens høyre side gir deg snarveiknappene til Bluetooth, WiFi osv. Når du først har blitt vant til dette, så blir det fort vanskelig å gå tilbake til den gamle løsningen.

MIUI har også et godt utvalg av medfølgende bakgrunner for hjemskjermen, og vi liker spesielt godt de animerte variantene. Du får også gode muligheter til å tilpasse alltid-på-visningen etter eget ønske.

Batterilevetid

Batterilevetiden er god men ikke fantastisk, noe som er litt overraskende med tanke på det store batteriet på hele 5000 mAh.

Sannsynligvis er det kombinasjonen av den store skjermen, høy oppdateringsfrekvens, en strømkrevende prosessor og 5G-modem som gjør at batteriet tappes ganske fort. Heldigvis kan du skru av noe av dette om du vil spare batteri.

Vår opplevelse er at den likevel lett holder det gående en hel dag ved normal bruk. Det innebærer litt spilling, sjekking av sosiale medier og lytting til musikk. Hvis du er typen som bruker telefonen din hele tiden, kan det derimot være at du vil oppleve at den ikke holder helt til leggetid hver dag.

Heldigvis er ikke det heller noe stort problem, i og med at Xiaomi 11T Pro støtter hele 120 W hurtiglading. Det forutsetter imidlertid at du bruker den medfølgende laderen.

Ifølge Xiaomi kan telefonen lades fra 0 til 100 prosent på 17 minutter, og vår erfaring er at dette stemmer veldig godt. Viktigere er det kanskje likevel at om du oppdater rett før du skal ut døra at telefonen er på 10 prosent, så skal det bare noen få minutters lading til mens du pusser tennene, før du har nok batteri til å holde det gående i mange timer.

Det du derimot ikke får er trådløs lading, men det er heller ikke noe man uten videre kan forvente i denne prisklassen.

Bør jeg kjøpe Xiaomi 11T Pro?

Kjøp den hvis ...

... du ikke liker å vente på at telefonen lader

Hvis du setter pris på å kunne lade telefonen raskt når det trengs, så er Xiaomi 11T Pro et veldig godt valg for deg.

... du liker å ta nærbilder

En av de beste funksjonene til 11T Pro er telemakrokameraet, som gir deg detaljerte bilder av små objekter.

... du vil ha en kvalitetstelefon til en overkommelig pris

Xiaomi 11T Pro er ikke perfekt, men du får likevel mye telefon for pengene.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en ren programvareopplevelse

MIUI har en del forskjeller fra ren Android, som ikke alle nødvendigvis vil like. Er du opptatt av å ha en telefon som er som du er vant til, så kan det være du bør velge noe annet.

... du har små hender

Har du små hender kan det være du vil få problemer med å nå frem til fingeravtrykkleseren på en komfortabel måte, og spesielt om du er venstrehendt.

... du vil ha garantert topp ytelse over tid

Problemene med varmehåndtering gjør at Xiaomi 11T Pro ikke er helt ideell for deg som spiller eller redigerer video i lange strekk av gangen.