Oppo Find X3-serien lansert – men hvor er Find X3?

Den etterlengtede Oppo Find X3-serien er her – de nye smarttelefonene fra det kinesiske selskapet Oppo tar sikte på å tukte Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 (som for øvrig er å finne i norske butikker fra og med 22. mars) og OnePlus 9.



Det er tre modeller i årets sortiment – Oppo find X3 Lite, Neo og Pro. Førstnevnte er en budsjettvariant, Neo tar sikte på midtsjiktet mens Pro er toppmodellen.



Du har kanskje merket deg at ingen av modellene bærer navnet «Oppo Find X3» – dette skal være fordi folk synes navnene i Find X2-serien var forvirrende, siden det ikke var helt klart hvordan grunnmodellen plasserte seg i forhold til Find X2 Neo.

Vi tar en titt på samtlige modeller nedenfor, men vi føler vi innledningsvis må nevne at noen av disse telefonene kan høres relativt kjente ut. Oppo Find X3 Neo er identisk med Reno 5 Pro Plus som ble lansert i Kina desember 2020, og Find X3 Lite har skiftet navn fra Oppo Reno 5, som ble lansert i mange regioner tidligere i 2020.



Dog, ingen av disse telefonene fant veien til Norge, og det er generelt få utsalgssteder som velger å føre Oppo, så disse telefonene blir å regne som nye for vår region – og særskilt gjelder dette Find X3 Pro, som altså er en helt ny telefon.

Oppo Find X3 Pro

(Image credit: Future)

Hvis du synes det er særskilt spennende med nyheter om Oppos nye flaggskip-telefon vil du kanskje bli gledelig overrasket over at våre britiske kolleger allerede har gjort en fullstendig test av Oppo Find X3 Pro, basert på en røslig testperiode. Nedenfor finner du kortversjonen av denne.



Find X3 Pro har en AMOLED-skjerm på 6,7 tommer med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en oppløsning på 3216 x 1440. På innsiden finner man en Qualcomm Snapdragon 888-prosessor, samt 12 GB RAM og 256 GB lagring.



Med på kjøpet får man fire kameraer (fem med selfiekameraet). Dette inkluderer et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP, et med telelinse på 13 MP (3 x optisk zoom) og et såkalt microlens-kamera på 3 MP. De to førstnevnte kameraene bruker skreddersydde sensorer laget av Sony. Disse brukes kun i Oppo-telefoner, og sistnevnte kan brukes for å ta mikroskopaktige bilder (tenk makro, bare enda nærmere). På fremsiden sitter et selfiekamera på 32 MP.



Telefonen har et batteri på 4500 mAh som kan lades enten kablet ved 65 W eller trådløst ved 30 W. Telefonen er IP68-sertifisert. Når modellen kommer på markedet vil Oppo Find X3 Pro koste omlag $1500 (12 645 kroner, om man konverterer valutaen direkte, norsk utsalgspris kan bli en annen.)

Oppo Find X3 Neo

(Image credit: Oppo)

Oppo Find X3 Neo – også kjent som Reno 5 Pro Plus i enkelte regioner – har en OLED-skjerm på 6,55 tommer med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz og en oppløsning på 2400 x 1080. På samme måte som med Pro-varianten har den HDR10+-sertifisering.



På baksiden finner man det samme hovedkameraet på 50 MP som i Pro-modellen, og også det samme telefotokameraet på 13 MP, men her får man altså et ultravidvinkelkamera på 16 MP og ingen såkalt microlens. Den har også det samme selfiekameraet som Pro-modellen. Rundt regnet ser dette ut til å være en modell med litt mindre imponerende kameraer, men som likevel deler mye med flaggskipet.



Innmaten består i en Snapdragon 865-prosessor – det vil si, toppmodellen fra 2020 – kun slått av 888-modellen som er å finne i telefoner som den ovennevnte Pro-modellen. Fjorårsmodellen fra Snapdragon har dog ikke blitt noe tregere siden 2020. Prosessoren tar i bruk 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass.



Batteriet er i likhet med Pro-modellen på 4500 mAh, og deler den samme ladeprosessen på 65 W med kabel, men mangler trådløs lading. Telefonen skal koste rundt $975 dollar (omlag 8220 kroner, igjen er det verdt å påpeke at prisene kan bli annerledes i Norge.) I utgangspunktet er dette en relativt stiv pris i øvre del av midtsjiktet. Vi har ennå til gode å teste modellen, så vi vet ikke nøyaktig hvor mye man får for pengene med X3 Neo, men vi håper på en positiv overraskelse.

Oppo Find X3 Lite

(Image credit: Oppo)

Til sist gjenstår lillebror Oppo Find X3 Lite (også kjent som Reno 5), som legger seg på et langt rimeligere nivå, nemlig $530 (rundt 4470 kroner). Vi har heller ikke hatt anledning til å teste denne modellen, men forgjengeren Find X2 Lite ligger godt plassert på vår liste over de beste 5G-modellene på markedet, noe som lover godt for årets variant.



Denne telefonen har en OLED-skjerm på 6,4 tommer med en oppløsning på 2400 x 1080 samt en oppdateringsfrekvens på 90 Hz – og siden skjermen er såpass liten har den faktisk en større pikseltetthet enn Find X3 Neo.



Ingen av kameraene fra verken Neo- eller Pro-modellene er å finne på baksiden av denne telefonen. Istedenfor får man et hovedkamera på 64 MP, et ultravidvinkelkamera på 8 MP, et makrokamera på 2 MP og en dybdesensor på 2 MP. På fremsiden finner man dog det samme selfiekameraet på 32 MP som hos søskenmodellene.



Prosessoren som tas i bruk er fra midtsjiktet og heter Snapdragon 765G, som underlig nok også er å finne i forgjengeren Find X2 Lite. Vi kan dermed anta at ytelsen vil være tilsvarende. Når det gjelder minne får man 8 GB RAM, og lagringsplassen er på 128 GB.



Batteriet i Find X3 Lite er litt mindre enn i de to andre modellene. Dette er på 4300 mAh og kan lades med en effekt på 65 W. Ikke overraskende har heller ikke den billigste modellen trådløs lading.