Snapdragon 888 lansert – ny funksjonalitet på vei til flaggskiptelefoner i 2021

Qualcomm annonserte i dag Snapdragon 888, selskapets seneste flaggskip-SoC (system-on-chip) og prosessoren som kommer til å sitte i noen av de gjeveste smarttelefonmodellene i 2021.



Den nye brikken ble annonsert under Qualcomms såkalte Snapdragon Summit 2020 – et årlig evenement der prosessorprodusenten avslører den nyeste teknologien for neste generasjon telefoner.

Det som gjør denne annonseringen av det neste Qualcomm-flaggskipet interessant er den nye funksjonaliteten det vil muliggjøre i fremtidige smarttelefoner.



Forgjengeren, 865, var å finne i ulike Samsung Galaxy S20-modeller, OnePlus 8-serien og en haug andre telefoner fra produsenter som Xiaomi, LG, Sony og flere – noe som vil si at den nye Snapdragon 888-prosessoren sannsynligvis kommer til å bli tatt i bruk i noen av de mest populære modellene i 2021.



Nedenfor finner du alt du trenger å vite om nye Snapdragon 888.

Det aller viktigste

Hva er det? Prosessor-toppmodel som kommer til å bli brukt i neste generasjon flaggskip-telefoner

Prosessor-toppmodel som kommer til å bli brukt i neste generasjon flaggskip-telefoner Når kommer den på markedet? De første telefonene kommer første kvartal 2021

(Image credit: Qualcomm)

Snapdragon 888 – lanseringsdato

Du kommer ikke til å kunne kjøpe en Snapdragon 888 for seg selv – men du kommer til å kunne kjøpe en smarttelefon som tar i bruk prosessoren.



De første Snapdragon 888-telefonene forventes å komme på markedet i første kvartal av 2021, og Qualcomm har allerede bekreftet at en rekke produsenter har bestemt seg for å bruke brikken i kommende enheter.



Dette betyr at telefoner fra Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, og ZTE kommer til å bruke 888-brikken.



Et selskap vi ikke er sikre på om kommer til å lage smarttelefoner med Snapdragon 888 på innsiden er Qualcomm, etter at selskapet – på tross av tidligere rykter – uttalte til TechRadar at de ikke kom til å lage egne smarttelefoner.

Snapdragon 888 – kameraer

(Image credit: TechRadar)

Tre ISP-er: tre bildeprosessorer som jobber sammen om foto og video

tre bildeprosessorer som jobber sammen om foto og video Burst-modus: 120 bilder i sekundet, ved 12 MP

120 bilder i sekundet, ved 12 MP 4K HDR-video: opptak og avspilling ved 120 FPS

Det er gode nyheter for alle som tar bilder med mobiltelefoner i denne brikken, siden Snapdragon 888 introduserer en rekke ny kamerarelatert funksjonalitet.



En av de store nyheten er tre bildeprosessorer (ISP), som gjør at telefonen kan dele bruken av disse mellom flere kameraer.



Hva betyr det? I bunn og grunn at smarttelefoner med Snapdragon 888 vil kunne fange tre strømmer med 4K HDR-video samtidig. Det kan eksempelvis være tre samtidige opptak fra et ultravidvinkel-, vidvinkel- og et telefotokamera; eller videoopptak fra to kameraer bak på telefonen og et i front, samtidig.



Dette kan være interessant for folk som lager videoinnhold, siden man i praksis får tre samtidige videofiler fra bare én enhet.



De tre ISP-ene i Snapdragon 888 kan også hjelpe de som driver med stillfoto. En vil kunne ta tre bilder samtidig, noe som gir en muligheten til å fange et motiv fra tre objektiver samtidig, i en oppløsning på opptil 28 MP per bilde, uten forsinkelser.

På samme måte som med video, vil man få tre temporalt samtidige bilder fra én enhet – der hvert enkelt bilde gir en et unikt perspektiv, avhengig av objektivet som brukes.



Denne funksjonaliteten muliggjør også at tre kameraer kan kjøre i bakgrunnen samtidig, så selv om du bare aktivt bruker ett kamera, så kan man på et øyeblikk bytte til et annet, slik at det ikke går noe tid mellom man bruker, for eksempel, et vidvinkelkamera og et telefotokamera.



Qualcomm har også forbedret burst-teknologien i Snapdragon 888, så telefoner med denne brikken kan nå fange opptil 120 bilder på ett sekund, alle i en oppløsning på 12 MP. Dette er nyttig om man tar bilder av actionfylte scener, eller sport. Qualcomm sier at dette er 35 % raskere enn det Snapdragon 865 klarer.



Snapdragon 888 skal også forbedre foto i dunkel belysning ved hjelp av en ny arkitektur som skal klare å fange bilder i scener med svært sparsom lyssetting, nede i 0,1 lux.

Med den nye brikken kan man også ta bilder (og video) med 10 bit fargeoppløsning i HDR, lagret i filformatet HEIF. Noe som vil si at man kan ta bilder med over en milliard forskjellige farger. Man kan også ta, lagre og vise bilder i 10 bit. Tidligere gjaldt dette kun 8 bit.



I tillegg til opptak av trippel 4K HDR-video, vil smarttelefoner med Snapdragon 888 også ha muligheten til å inneha 4K-opptak og avspilling i 120 FPS, og såkalt datadrevet HDR-videoinnspilling lar en gjøre opptak med ekstremt spenn i dynamisk omfang – i praksis tar man flere eksponeringer per bilde, det hele i 4K. Dette vil ikke bare hjelpe på videoopptak, men også om man bruker telefonen til videomøter.



Snapdragon 888 tillater også at man kan inkludere et kryptografisk segl i fotografier, som kan hjelpe å bekrefte om bilder er ekte eller falske.

Snapdragon 888 – gaming

(Image credit: TechRadar)

Glattere gaming: støtte for oppdateringsfrekvens på 144 Hz og spill i 144 FPS

støtte for oppdateringsfrekvens på 144 Hz og spill i 144 FPS Raskere responstider: latenstid mellom trykk og utføring bedret med opptil 20 %

latenstid mellom trykk og utføring bedret med opptil 20 % Variable rate shading: bedre ytelse, mens opplevd grafikkvalitet er den samme

Gamere kommer antageligvis også til å bli fornøyde med Snapdragon Elite Gaming-delen av brikken, som gir en rekke forbedringer til nye telefoner.



En av de største nyhetene innen gaming er støtte for 144 Hz-skjermer, og 144 FPS-gaming. Dette kan man takke den nye Adreno 660-GPU-en for, som er innebygget i Snapdragon 888. Qualcomm hevder at dette er den «mest betydningsfulle oppgraderingen i Adreno-GPU-ytelse [sic]» – noe vi selvsagt må få testet når brikken dukker opp i de første telefonene i 2021.



Av annen ny funksjonalitet kan vi nevne Qualcomm Game Quick Touch, som forbedrer tiden det tar fra du trykker på skjermen til noe skjer i spillet – dette sikrer at dine fysiske handlinger oversettes lynraskt til den digitale verden.



Qualcomm sier at de har forbedret latenstiden kontra Snapdragon 865 med 10 % ved 120 FPS. 15 % ved 90 FPS og 20 % ved 60 FPS – sistnevnte er det de fleste mobilspill spilles på.

Noe av det mest besnærende med dette er at forbedringer i responstid ikke krever at verken utviklere eller mobilprodusenter trenger å gjøre noe for å dra nytte av funksjonaliteten – alle spill fra alle sjangere vil dra nytte av dette, helt automatisk.



En annen funksjonalitet i Snapdragon 888 som derimot vil kreve litt ekstra arbeid fra utviklere er såkalt variable rate shading.



Denne prosessen gruppere piksler sammen til større områder, og forteller GPU-en hvilke områder som kan prosesseres ved en lavere kvalitet – uten at vi som spiller merker noen forringelse – men med det resultat at opptil 40 % færre piksler trenger å prosesseres i en krevende kvalitet, hvilket fører til bedre ytelse.



Denne ytelsen kan brukes til så mangt. Det mest opplagte er selvsagt høyere bildefrekvens, men man kan også lage større spillverdener og mer imponerende grafikk, siden man ifølge Qualcomm skal kunne få opptil 30 % bedre ytelse fra denne funksjonaliteten, som tidligere kun var tilgjengelig i avanserte GPU-er for gaming-PC-er og konsoller.



Snapdragon 888 har også støtte for Xbox Cloud Streaming, Google Stadia og Amazon Luna, noe som sikrer at morgendagens telefoner er forberedt på fremgang i strømming av spill.

Når det gjelder mer generelt sier Qualcomm at den nye Adreno 660-GPU-en i 888 tilbyr 35 % bedre ytelse og 20 % bedre effektivitet kontra forgjengeren. Kryo 680-CPU-en skal på sin side tilby opptil 25 % bedre ytelse og opptil 25 % bedre effektivitet.



Både GPU-en og CPU-en sies også å kunne kjøres på en høyere klokkefrekvens over lengre tid, noe Qualcomm mener at enkelte rivaler ikke kan.



«Call of Duty Mobile», «Fortnite» og «PUBG» var blant spillene som ble nevnt under lanseringsevenmentet, så det kan være at disse spesifikke spillene vil få forbedringer i ytelse med det første i de gjeveste Android-modellene.

Snapdragon 888 – 5G og tilkoplinger

Forbedrede 5G-hastigheter: opptil 7,6 Gbps nedlasting og 3 Gbps opplasting

opptil 7,6 Gbps nedlasting og 3 Gbps opplasting Tilkoplinger: støtte for Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.2

Den nye Snapdragon 888-prosessoren har Qualcomms seneste X60 5G-modem, som tilbyr bedre tilkoplingsmuligheter og bedre støtte for neste generasjon mobilnettverk verden over, inkludert bedre støtte for såkalte millimeterbånd (mmWave.)



Dette er ikke den første Snapdragon-prosessoren som støtter 5G, men den åpner opp for bedre hastigheter i telefoner – med opptil 7,5 Gbps nedlastingshastighet og 3 Gbps opplastingshastighet. Disse hastighetene kommer til avhenge av hvilken telefon og hva slags mobildekning du har, og sannsynligvis kommer du aldri til å komme i nærheten, siden dette er resultater som stammer fra tester gjort under utvikling.

Betyr dette at vi kommer til å se flere 5G-telefoner i 2021? Nesten helt sikkert. Faktisk regner vi med at nær sagt alle flaggskiptelefoner lansert neste år kommer til å være 5G-klare. De fleste produsenter beveger seg i den retningen allerede, men det er grunn til å tro at denne trenden bare vil forsterkes neste år.



Prosessoren har dog ikke bare 5G, men har et helt eget tilkoplingssystem ved navn FastConnect 6900, som tilbyr støtte for Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.2.



Forbedringer har også blitt gjort i Qualcomms såkalte Sensing Hub også, som samler data fra 5G, Wi-Fi, Bluetooth og GPS og gjør telefonen langt bedre på å finne sin egen posisjon.

Snapdragon 888 – AI

AI-delen i Qualcomms nyeste har også blitt bedre i Snapdragon 888, og brikken kan nå prosessere langt flere operasjoner i sekundet kontra forgjengeren – noe som gir oss mer intelligent funksjonalitet og bedre energieffektivitet.



Maskinvaren bak forbedringene heter Hexagon 780, og skal klare 50 % bedre ytelse, 2x prosesseringskapasitet og 3x bedre ytelse per watt kontra forgjengeren, noe som gir Qualcomms AI Engine mye ytelse å ta av.



Snapdragon 888 kan prosessere 26 TOPS (trillioner operasjoner per sekund), mens forgjengeren, 865, klarte 15 TOPS. Et imponerende hopp i AI-spesifikk ytelse her, med andre ord.

Et eksempel på denne forbedringen i praksis er ved bruk av Snapchat, der man opplever en tydelig forbedring i lastetider for kamera og i generell bruk.



AI-forbedringer kan hjelpe med all slags bruk av telefonen, alt fra filtre i sosiale medier-apper, autofokus og eksponeringer i kamera-apper, til overvåkning av omkringliggende støy, slik at volumet blir justert automatisk.

(Image credit: Qualcomm)

Snapdragon 888 – batteritid

Siden den nye brikken har gjort forbedringer i strømforbruk i de fleste ledd, så vil naturligvis dette føre til forbedret batteritid.



Kryo 680-CPU-en er 25 % mer strømgjerrig enn forgjengeren, Hexagon 780-prosessoren gir en tre ganger så god ytelse per watt, og Adreno 660 GPU-en er 20 % mer effektiv enn den foregående generasjonen.



Samtidig ble det ikke entydig sagt nøyaktig hvor mye mer batteritid man kan forvente seg ved bruk av denne nye brikken. Det vil avhenge av hvordan hver enkelt mobilprodusent velger å ta i bruk Snapdragon 888, og hva slags funksjonalitet det er snakk om – desto mer telefonen din gjør, desto mer strøm bruker den.

Hvilke telefoner vil bruke Snapdragon 888?

En rekke telefonprodusenter har allerede bekreftet at de kommer til å bruke Snapdragon 888 i fremtiden.



Selskapene det er snakk om er: Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi og ZTE.



Xiaomi har sagt at den neste telefonen i rekka kommer snart, og at den vil ta i bruk Snapdragon 888. Vi regner med at det er snakk om Xiaomi Mi 11, men dette er per nå ikke bekreftet.

Verken Sony eller Samsung er inkludert på listen, men det betyr ikke at disse selskapene ikke kommer til å ta i bruk Snapdragon 888 i flaggskiptelefoner i 2021.



Sony var til og med på scenen under lanseringen, så vi regner med at fremtidige toppmodeller fra selskapet kommer til å ta i bruk prosessoren.

Men, hva med Snapdragon 875?

Opprinnelig trodde vi at den nye prosessoren fra Qualcomm kom til å hete 875, men selskapet har istedenfor valgt å forandre på navnestrukturen, og nå heter den altså Snapdragon 888.



«Vi tror at 8 er et spesielt tall for mange kulturer og kunder, og at det vil vise hvor flott dette produktet er – men det er ikke noen annen ordentlig grunn [som ligger bak navneforandringen]» sa en talsmann for Qualcomm til TechRadar.



«8 har alltid vært et spesielt tall for Snapdragon. I over et tiår har tallet 8 stått for førsteklasses [...] Tallet 8 er også et lykketall verden over. For noen symboliserer det evighet, suksess eller indre visdom, mens for andre symboliserer det hell.»