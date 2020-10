Test: Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 – kort oppsummert

Hva skjedde med Galaxy S11? Samsung har hoppet over noen trinn, opp til sin nyeste modell, Galaxy S20. Den tar over flaggskiprollen fra 2019-modellen Galaxy S10. Selv om dette spranget kan være litt forvirrende, er det gode grunner til å ha gjort det. Samsung har virkelig stappet inn mye nytt, og oppgraderingen er omfattende. Dessuten har telefonen 5G, hvis dét er noe du gjerne vil ha.

Galaxy S20 er rimeligere og enklere å betjene enn Galaxy S20 Plus og kjempen Galaxy S20 Ultra, men det betyr ikke at telefonen er billig eller er svakt utrustet av den grunn.

Dette får du: 6,2-tommers skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, 5G-nedlasting (der det er tilgjengelig), rikt utstyrte kameraer foran og bak og dessuten et større batteri.

Dette er telefonen du må skaffe deg hvis du har lyst til å prøve ut den nye teknologien Samsung har å tilby, men likevel ikke vil ha en veldig stor telefon, eller et stort hull i bankkontoen. Du kan velge Ultra-varianten hvis du ønsker deg større lagringsplass og et kamera på 108 MP – og dessuten er klar for å håndtere den høye prisen. Til hverdagsbruk vil likevel S20 være det beste valget for de aller fleste.

Under panseret finner du en ny og kraftig brikke – enten Snapdragon 865 eller Exynos 990, avhengig av hvor i verden den kjøpes. Du får dessuten 8 GB eller 12 GB RAM, avhengig av om du kjøper 4G- eller 5G-modellen. Noen steder vil man bare få tak i 5G-varianten.

Kameraet er enda et av denne telefonens mange høydepunkter. Samsung kan skilte med masse flotte spesifikasjoner i kameraoppsettet på baksiden. Alle de tre hovedkameraene er blitt forbedret, og pikselstørrelsen er økt, slik at nattbildene blir bedre. Det er også gjort noen forbedringer i programvaren, slik at den helhetlige opplevelsen styrkes.

Teleobjektivet er også enda bedre enn det du finner på Galaxy S10. Der kan du ta høykvalitetsbilder med 3x optisk zoom eller strekke deg helt opp til 30x zoom. Galaxy S20 Ultra har en enda bedre kameraløsning, men de fleste vil bli mer enn tilfreds med kameraene på denne enheten.

Et annet høydepunkt ved Galaxy S20 er batteriet på 4000 mAh. Det er større enn det du finner i S10, og vi opplevde batteriet som kraftig ved alminnelig bruk. Denne telefonen har ikke så mye større utholdenhet enn til ett døgns bruk, men hvilke smarttelefoner har vel egentlig det?

Den økte kapasiteten har også en negativ konsekvens. Hodetelefonpluggen er fjernet. Dette gjelder også for S20 Plus og S20 Ultra, og dette er første gang Samsung har droppet denne egenskapen hos sine S-modeller.

Galaxy S20 mangler noen av topp-egenskapene vi finner hos Galaxy S20 Ultra, men den er også rimeligere, og lettere å holde i hånden eller få plass til i lommen. Selv om den ikke er den mest imponerende enheten fra Samsung i 2020, er den likevel en kraftig telefon som vil være til glede for de fleste som skaffer seg en.

Vil du vite mer om hva vi mener om Galaxy S20? Les videre!

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 – lanseringsdato og pris

Obs! Du må betale mer for Galaxy S20 enn for Galaxy S10. Dette skyldes 5G-oppgraderingen, de forbedrede kameraene og en enda større 6,2-tommers 120 Hz-skjermen.

Prisen for Galaxy S20 5G er på ca. 11.500 kroner for versjonen med 128 GB lagringsplass og 12 GB RAM. Du kan legge til ekstra plass med et microSD-kort på opptil 1 TB, men hvis du ønsker deg en intern lagringsplass på 256 GB eller 512 GB, må du kjøpe Galaxy S20 Ultra.

I tillegg finnes det også en variant av Galaxy S20 som kun har 4G, og den går for rundt 9200 kroner i Norge.

Hvis vi konsentrerer oss om 5G-versjonen, så betaler du mer for årets grunnmodell enn for grunnmodellen av S10 fra fjoråret.

Design og skjerm

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 har en skjerm på 6,2 tommer, noe som gir deg 0,1 tomme større skjermflate enn 2019-modellen S10 og dens 6,1 tommer. Dette er ingen dramatiske endring av telefonens totale størrelse, og den maksimale oppløsningen er den samme som på de tidligere Samsung Galaxy S-modellene, med WQHD+ (3040 x 1440).

Samsung tilbyr fremdeles en standardoppløsning på Full HD+ (2220 x 1080), som er mer enn tilstrekkelig for det fleste oppgaver. Det sparer også batteriet. Du må gå inn i innstillingene for å stille om til en høyere oppløsning.

En stor oppgradering som kommer med Galaxy S20 er skjermen, med en maksimal oppdateringsfrekvans på 120 Hz. Dette er det dobbelt av hva du får på de fleste telefoner, og det gjelder også tidligere enheter fra Samsung. Det innebærer at all bevegelse omkring på skjermen foregår jevnere.

Dette er spesielt relevant når du spiller mobilspill. Der opplever du større innlevelse, og det kan også gi deg et konkurransefortrinn overfor dem du spiller mot. Men selv den dagligdagse bruken blir mer sømløs og behagelig.

Det er ikke første gang vi opplever dette på en smarttelefon. Både Asus ROG Phone 2 og Razer Phone 2 har tatt i bruk slik teknologi, men dette er første gang vi har sett det på en enhet fra et av de store navnene.

Den nye oppdateringsfrekvensen på 120 Hz er imidlertid ikke WQHD+-kompatibel. Det innebærer at du enten må velge høy oppløsning eller hurtig oppdatering.

(Image credit: Future)

Berøringsfølsomheten er også forsterket – fra 120 Hz til 240 Hz. Dette gjør spillene mer responsive, ettersom de merker fingerens bevegelser over skjermen i en langt høyere frekvens. Dette merket vi ikke noe av ved vanlig bruk av telefonen, men de som virkelig engasjerer seg i mobilspill vil trolig merke forskjellen.

Vi vet at en økt skjermstørrelse kan skremme enkelte potensielle kjøpere, og det er en viss etterspørsel etter mindre, mer enhåndsvennlige telefoner. Her har vi gode og dårlige nyheter. De gode først: mens S20 er høyere enn S10, er den også litt smalere, i proporsjonene 20:9. Skjermen er bare marginalt større.

Og den dårlige: det er ingen oppfølger til Galaxy S10e, som var den minste og rimeligste enheten i S10-serien. Her fikk de med små hender en 5,8-tommers skjerm å kose seg med.

S20 er den minste av Samsungs S-modeller i 2020. Og mens vi setter pris på det lille nålehullet til frontkameraet og at vi har fått tilbake HDR10+ i skjermen, slik at vi får kraftigere bilder når vi spiller eller ser film, hadde det også vært fint med en større variasjon i skjermstørrelsen.

(Image credit: Future)

Galaxy S20 har en av de beste smarttelefonskjermene på markedet. Hvis du er ute etter en telefonskjerm fra øverste hylle, som samtidig ikke sprenger lommen din, garanterer vi at du vil like de 563 pikslene per tomme som denne telefonen har å tilby.

Resten av Samsung Galaxy S20 ser velkjent ut. En aluminiumramme er lagt mellom to glassplater som i en sandwich. Høyre og vestre side er fremdeles avrundet, men ikke like tydelig som på S10. Vi håper at dette medfører færre feiltrykk langs sidene av skjermen.

S20-telefonene er de første i S-serien som ikke er utstyrt med en 3,5 millimeters lydutgang. Det innebærer at du må bruke en adapter (som telefonen ikke leveres med) for å koble til dine hodetelefoner med denne typen kabel. Eller kjøpe nye hodetelefoner med USB C-tilkobling.

Bilde 1 av 4 (Image credit: Future) Bilde 2 av 4 (Image credit: Future) Bilde 3 av 4 (Image credit: Future) Bilde 4 av 4 (Image credit: Future)

Dette gjelder mange toppmodeller for tiden. Selv om mange vil bli skuffet, er det nye oppsettet mindre avskrekkende enn før, ettersom stadig flere av oss bruker trådløse hodetelefoner og ørepropper. Samsung har naturligvis sørget for å lage sine egne Galaxy Buds og Galaxy Buds Plus.

Baksiden av telefonen er utført i glass, men overflaten føles mer førsteklasses en noen gang. Den fremskutte kameraenheten er det som plager oss mest. Dette er visst noe Samsung måtte gjøre for å få plass til all den flotte kamerateknologien. Men det innebærer at telefonen vil vippe fra side til side om du legger den på en bordplate.

Galaxy S20 finnes i fem farger, men det er kun de tre fargene Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink du kan velge mellom i norske butikker.

Som på S10-modellene er fingeravtrykksleseren integrert i skjermen. Vi opplevde den nye versjonen som mer pålitelig enn den på Galaxy S10, men den er likevel ikke perfekt. Ofte måtte vi gjøre gjentatte forsøk med fingertuppen på leseren for å få åpnet telefonen.

Dette er ikke et stort problem. Men hvis du vil åpne telefonen raskt, er vår erfaring at det kan være raskere å taste inn en PIN-kode enn å bruke fingeravtrykksleseren.

Kamera

(Image credit: Future)

Samsung har tatt noen viktige steg fremover med kameraoppsettet til Galaxy S20. Det er tydelig når du sammenligner med Galaxy S10, men ikke alle forbedringene kommer frem i spesifikasjonslisten som er angitt i denne saken.

Vi mener det er best at du tar de store tallene i kameraspesifikasjonene med en klype salt, og heller konsentrerer deg om hva kameraet faktisk kan produsere av bilder. Ellers kunne kameraene til S20 virke som en nedgradering sammenlignet med tidligere Samsung-enheter, og det er absolutt ikke tilfellet.

Hovedkameraet er fremdeles på 12 MP, og har en blenderåpning på f/1.8. Teoretisk sett er det svakere enn S10-modellens doble blenderåpning på f/1.5 + f/2.4, som endrer seg i henhold til lysforholdene, der den «bredere» innstillingen f/1.5 slipper inn mer lys for å gi bedre bilder ved svak belysning.

Samsung har imidlertid økt den individuelle pikselstørrelsen i S20 – fra 1,4 mikron til 1,8 mikron. Sammen med den store sensoren skulle dette gi deg bedre detaljer og mer lys med hovedkameraet til Galaxy S20. Det opplevde vi også at var tilfellet ved fotografering i mørkere omgivelser.

Her er det også et nytt teleobjektiv på 64 MP. Det kan virke som en enorm oppgradering fra fjorårets teleobjektiv på 12 MP. Men her er de individuelle pikslene mindre enn i fjorårets kamera, men antallet megapiksler er langt høyere, og blenderåpningen er bredere, med f/2.0 i stedet for f/2.4 (lavere tall er bedre).

Det er alt i alt et positivt resultat. Det gir deg 3x zoom uten kvalitetstap, noe som er det beste vi har sett fra en smarttelefon så langt. Her får du også en 30x digital zoom, om du skulle trenge det. Selv om kvaliteten taper seg her, er den likevel nyttig i noen situasjoner.

Nedenfor ser du resultater av zoomen i praksis:

Bilde 1 av 5 Foto tatt i automatisk modus med Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future) Bilde 2 av 5 3x zoom (Image credit: Future) Bilde 3 av 5 10x zoom (Image credit: Future) Bilde 4 av 5 20x zoom (Image credit: Future) Bilde 5 av 5 30x zoom (Image credit: Future)

Hvis du er ute etter det beste innen zoom-kvalitet, skal du vite at Galaxy S20 Ultra kommer med en banebrytende 100x zoom. Det er imidlertid lite trolig at du får så mye bruk for den til hverdags, og vi opplevde 30x som mer enn tilstrekkelig.

Ultravidvinkelkameraet på 12 MP i Galaxy S20 er det som har forandret seg minst siden S10. Blenderåpningen på f/2.2 er den samme, men det har en mindre sensor med større piksler (1.4 mikron, sammenlignet med fjorårets 1 mikron). Det gjør ultravidvinkelbildene en tanke bedre, selv om S10 faktisk hadde et ultravidvinkelkamera på 16 MP.

Vi opplevde at alle kameraene fungerte utrolig godt. Hvis du tar bilder i automatisk modus, vil du definitivt bli imponert av resultatene. Nedenfor kan du se noen av bildene vi har tatt.

Galaxy S20 Plus og Ultra har begge en flyvetidssensor som er utelatt fra denne telefonen, men selv uten den kan S20 ta virkelig gode bilder.

S20-serien er også banebrytende gjennom å introdusere videoopptak i 8K og antirullesystem (opptil 60 grader), som et ledd i Samsungs stabiliseringsfunksjon Super Steady.

Du kan dessverre ikke gjøre nytte av den høyere oppløsningen og Samsungs avanserte stabiliseringsegenskaper samtidig. Super Steady er fremdeles strengt begrenset til 1080p (det virker ikke engang i 4K).

Selv om innspilling i 8K er begrenset til 24 fps, har det også en stor fordel. Du kan beskjære og redigere videoene uten å ofre noe av kvaliteten når du skal eksportere i 4K eller 1080 p.

8K er en egenskap som fortsatt er på barndomsstadiet i mobiltelefonenes verden. Vi forestiller oss at de fleste vil være tilfreds med å filme i 4K eller enda lavere, der du har større kontroll over antallet bilder per sekund, 20x videozoom (8K ligger fastlåst på 6x zoom) og mindre filer (opptak i 8K vil spise 600 MB lagringsplass per minutt i HEVC-format).

(Image credit: Future)

Når du bestemmer deg for å gjøre opptak i 8K, kan du trykke på utløserknappen under opptak for å ta et stillbilde på 33 MP. Dette kan være nyttig hvis du vil ha et høykvalitetsbilde fra den sekvensen du filmer.

Samsungs kamera-app er funksjonsrik, men samtidig enkel å betjene. Den er fremdeles den beste du finner på en smarttelefon, takket være dens gamle og nye funksjoner. Vi liker fremdeles de egenskapene at du kan sveipe hvor du vil på skjermen for å bytte mellom kameraene på forsiden og baksiden, sette i gang nedtellingen på selfiekameraet med en gest og dobbelttrykke på den fysiske låseknappen for å kjøre igang appen.

Noe nytt er Single Take-modus. Den kjører gjennom alle de tre kameraene på baksiden i løpet av ti sekunder og tar et utvalg bilder med stor variasjon. Den besvarer spørsmålet «Skal jeg filme eller ta et bilde?» med «ja takk, begge deler».

Du ender opp med fotografier, ultravidvinkelbilder, portretter, hyperlapse-video, vanlig video og så videre. Vi digger denne funksjonen. Ikke alle bildene eller klippene er perfekte, men det holdt oss borte fra menyene for innstillinger og mer beskjeftiget med det vi ville ta bilde av. Dette forandret måten vi tok bilder på.

Kameraprøver

Bilde 1 av 7 (Image credit: Future) Bilde 2 av 7 (Image credit: Future) Bilde 3 av 7 Et eksempel på ultravidvinkelkameraet på Galaxy S20 (Image credit: Future) Bilde 4 av 7 Et tilsvarende bilde fra standardkameraet (Image credit: Future) Bilde 5 av 7 Et bilde tatt med 3x optisk zoom (Image credit: Future) Bilde 6 av 7 (Image credit: Future) Bilde 7 av 7 (Image credit: Future)

5G

Galaxy S20 er en av de første, og den klart beste, muligheten for vanlige forbrukere til å få 5G på smarttelefonen sin. Bare 1 prosent av smarttelefonene som ble lansert i 2019 var 5G-telefoner, og de fleste av disse var dyre varianter av 4G-flaggskip.

S20-modellen er mer eller mindre skapt for 5G i utgangspunktet. Som nevnt kan du i enkelte regioner få kjøpt en 4G-versjon av telefonen, med 5G er standarden. Nedlastningshastigheten vil variere omkring 200 Mbps i snitt. Det er seks ganger raskere enn 4G-hastigheten flere steder i verden.

Dette avhenger naturligvis av om 5G er tilgjengelig der du holder til. Men hvis det ikke ennå er det, har uansett Samsung tenkt på fremtiden.

Det går et viktig skille mellom 5G-kapasiteten til Galaxy S20 på den ene siden og S20 Plus og Ultra på den andre siden. Selv om alle støtter lav- til mellombånds sub-6-teknologi, er det bare Plus og Ultra som er utstyrt med mmWave-antenner. Disse gir enda høyere hastigheter.

(Image credit: Future)

mmWave-antenner har begrenset rekkevidde. Dermed må du befinne deg ganske nær en sender for å få signal. Våre amerikanske kolleger oppnådde imidlertid 1,4 Gbps allerede i mai 2019, da de testet mmWave 5G i Chicago, på Verizons nylig etablerte 5G-nett. Dette ble gjort med en annen enhet.

Så selv om S20 er rask (vi har forresten ikke klart å få tak i en 5G-forbindelse mens vi testet telefonen, og dermed ble det ikke noe av hastighetstestene), vil dens større søsken være enda raskere hvis din leverandør støtter mmWave.

Sub-6-hastigheter skulle imidlertid klare seg for de aller fleste av oss.

Ytelse og programvare

(Image credit: Future)

Galaxy S20 drives av én av to ulike brikker, avhengig av hvor i verden telefonen blir anskaffet. I USA har den en Qualcomm Snapdragon 865-brikke, mens vi her i Europa får dra nytt av Samsungs like gode Exynos 990. Denne testen er basert på tiden vi hadde med Exynos 990-versjonen av telefonen.

Med Exynos 990-utgaven av S20 har vi opplevd glimrende ytelse gjennom hele testperioden. Den er kraftig nok til å gjøre alt vi trenger, enten det er å spille spill eller laste inn apper hurtig.

I ytelsestesten Geekbench 5 oppnådde Exynos 990-versjonen av telefonen en flerkjernepoengsum på 2699. Det er et godt stykke bak Exynos 990 Galaxy S20 Plus, som fikk 3034 poeng og S20 Ultra drevet av Snapdragon 865, som fikk 3286.

Likevel legger S20 seg langt over S10 5G fra 2019, som landet på en gjennomsnittlig poengsum på 2197 og OnePlus 7T Pro, som fikk 2584. Disse tallene betyr ikke så mye for en vanlig bruker, men testen slår positivt ut for Galaxy S20, og vi merket også dette i den daglige bruken.

5G-versjonen av telefonen vi testet leveres med 12 GB RAM. Det er mulig at enkelte oppgaver vil kjøre litt langsommere på 4G-versjonen, ettersom den bare har 8 GB RAM. Men mange andre toppmodeller tilbyr også «bare» 8 GB, og vi venter oss også sterk ytelse fra de modellene.

Vi har ikke opplevd noen problemer med kraftreservene hos Galaxy S20, men når vi også får testet Snapdragon 865-versjonen av telefonen, kan vi komme tilbake med noen sammenligninger.

Galaxy S20 kjører Android 10, den nyeste og beste versjonen av Googles operativsystem. Samsungs eget One UI er lagt over dette, og dermed vil det nok se litt annerledes ut enn programvaren du har benyttet på andre Android-telefoner som ikke er produsert av Samsung. Men designet er lekkert og brukervennlig.

Samsung har tatt med mange av sine egne apper på telefonen, men hvis du likevel ikke ønsker disse, kan du slette flesteparten av dem og holde deg til Googles egne forhåndsinstallerte produkter.

Du er begrenset til en lagringsplass på bare 128 GB på Galaxy S20, for du får ingen valgmuligheter med større kapasitet. Dette skulle likevel være mer enn nok plass for vanlige brukere, men hvis du har planer om å filme massevis av 4K-video, vil du trolig benytte muligheten til å bruke et microSD-kort.

Galaxy S20 støtter kort opptil 1 TB. Hvis du trenger enda mer intern lagringsplass, skal du nok heller velge Galaxy S20 Ultra eller Galaxy S20 Plus. Her kan du få en intern lagringsplass på 256 GB eller 512 GB.

Batteritid

Hvis det er noe vi vet om 5G, er det at denne superraske internetteknologien er en batterityv. Med dette i tankene har Samsung utstyrt Galaxy S20 med et batteri på 4000 mAh. Dette er en kraftig økning fra 3400 mAh-batteriet i S10-modellen.

Det gir helt klart utbytte. Vi opplevde at batteriet i Galaxy S20 hadde solid levetid, slik at du kommer deg gjennom en hel dags alminnelig bruk. Vi opplevde faktisk å komme hjem etter en dag med temmelig omfattende bruk med rundt 20 % igjen på tanken.

(Image credit: Future)

Det var ett merkelig tilfelle da vi opplevde at batteriet ble tappet mye raskere. Dette var ved særskilt intens bruk, for eksempel da vi brukte telefonen med høy lysstyrke og 120 Hz oppdateringsfrekvens påslått. Dermed vil du nok ikke bevege deg så altfor langt fra laderen hvis du har planer om å få maksimalt utbytte av den nye skjermteknologien.

Samsungs hurtigladefunksjon fungerer godt. Med det rette ladeoppsettet kan du komme deg fra null til 100 % på under én time. Du kan også velge 15 W trådløs lading, og selv om denne ikke er like rask som den kablede varianten, er det alltids en grei mulighet å ha.

Som fjorårets S10-modeller, har S20-serein reversert trådløs ladefunksjon. Med den kan du bruke din S20 til å lade andre enheter som støtter Qi-lading.

Hvis du for eksempel har et par trådløse Samsungs Galaxy Buds Plus kan du lade dem på baksiden av telefonen. Du kan også låne bort litt kraft til en venn med en kompatibel telefon. Merk deg at dette vil tappe ditt eget batteri svært fort.

Kjøp den hvis …

Du vil ha din første 5G-telefon 5G-versjonen av Samsung Galaxy S20 er det perfekte innstegspunktet for alle som vil være fremtidssikret med tanke på tilkobling. Dette er ikke noe de fleste brukere vil a særlig stor nytte av for øyeblikket, men det er noe du nok vil sette pris på når 5G-nettet brer om seg.

Du vil ha en flaggskipmodell det er lett å ha i hånden Du vil ofte oppleve at jo kraftigere telefonen er, desto større er den. Dette er imidlertid ikke tilfellet med Galaxy S20, som vi følte at lå godt i hånden. Ikke alle vil kunne bruke denne telefonen enhendig, men dette er det nærmeste du kommer med en toppmodell fra Samsung.

Du vil ha et supert kamera, men du trenger ikke 100x zoom Samsung Galaxy S20 Ultra har et par oppsiktsvekkende funksjoner i form av et hovedkamera med 108 MP og 100x zoom. Likevel skal du ikke kimse av kameraene på baksiden av Galaxy S20. Automodusen fungerer fantastisk, og vi fikk noen helt fantastiske bilder med denne telefonen.

Ikke kjøp den hvis …

Du ikke har så god råd Ser vi bort fra 4G-varianten, må du betale mer for Samsung Galaxy S20 enn for fjorårets Galaxy S10. Hvis du gjerne vil være fremtidssikret med en 5G-utgave av telefonen, er dette en dyr enhet.

Du ønsker deg en solid oppgradering fra S10 Selv om Samsung har kommet med noen imponerende oppgraderinger her, er det kanskje ikke nok til å overbevise deg om å skifte ut din Galaxy S10. Hvis du allerede har fjorårets telefon, er det tvilsomt om du vil bli stum av beundring over de nye forbedringene. Dette er nok heller en telefon som vil friste brukere som ikke har hatt en Samsung tidligere, eller de som oppgraderer fra en Galaxy S8 eller S9.